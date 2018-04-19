«Узловаярыба»: ешьте с удовольствием и на здоровье

Продукция «Узловаярыба» заслужила награды международных выставок.

Рыба — один из лучших продуктов, созданных природой и не испорченных человеком. В ней нет гормонов и антибиотиков, как в мясе и птице. Она очень вкусна, легко усваивается и обеспечивает организм человека огромным количеством полезного белка и микроэлементов. На заводе «Узловаярыба» производят вкуснейшую рыбу — соленую, копченую, балыки, пресервы — и делают это по всем правилам, чтобы сохранить в продукте его природную пользу и вкус.



Сырье на производство поступает «со всех морей и океанов». Основным поставщиком «Узловаярыба» является известная компания «Балтик продукт», которая закупает красную рыбу (горбушу, кету, кижуч, нерку) на Камчатке и Сахалине, сельдь и скумбрию — в Мурманске, кильку и салаку — на Балтике, хамсу — в Крыму и Новороссийске.

Директор завода

Игорь Соловьев:

- Самая вкусная рыба вылавливается в определенные периоды года, когда она имеет максимальную жирность. Например, самая жирная горбуша добывается в первой половине июля, сельдь — в ноябре-декабре. В другие периоды жирность рыбы снижается, вкусовые качества ухудшаются. Мы закупаем только ту рыбу, которая выловлена исключительно в самые благоприятные для лова периоды, и в течение года ее перерабатываем. Такая рыба никогда не пересаливается, сохраняет наилучшую структуру и великолепный вкус.



Чтобы сберечь всю пользу и свежесть рыбы, нужно серьезное оборудование. Сырье, которое поступает на завод «Узловаярыба», хранится в холодильниках с температурой -25 градусов. В таких условиях с рыбы не испаряется ледяная глазурь — тот барьер, который предохраняет ее от соприкосновения с кислородом. Рыба не пересыхает, жир не окисляется, и после разморозки она имеет все качества свежевыловленной.



Завод «Узловаярыба» работает в Узловой с 1976 года. Завод был спроектирован советскими инженерами с расчетом на тогдашние требования ГОСТов, куда более строгие, чем сегодня. Поэтому нынешние собственники предприятия постарались сохранить все советские технологии: ничего лучшего с тех пор не придумано. Засолка рыбы идет поэтапно: разморозка в пряно-солевых растворах — тузлуках, просаливание, выравнивание — чтобы просол был равномерным. Часть соленой рыбы уходит в коптильные камеры, другая часть упаковывается целиком или идет на приготовление пресервов. Рыбу коптят в печах с электронным управлением, которое контролирует подачу и охлаждение воздуха, чтобы продукт не перегревался. Копчение идет на ольховых опилках и щепе. На заводе не применяется никаких искусственных добавок, только соль, специи, масло, пряные маринады, чтобы максимально сохранить вкус и пользу натуральной свежей рыбы.



Купить продукцию «Узловаярыба» можно более чем в 500 магазинах Тулы и области, в супер- и гипермаркетах известных сетей, а также в компании «Балтик продукт» и на заводе «Узловаярыба».





Завод производит сотни видов продукции: рыбу соленую, холодного и горячего копчения, балыки, замороженное рыбное филе. Огромен и ассортимент пресервов — более 100 видов: это кусочки или филе свежепосоленной рыбы в различных заливках. Обязательно попробуйте кильку и хамсу пряного посола, малосольную селедку и копченую скумбрию — они чудо как хороши к горячей картошечке или кружке пенного. На празднике украшением стола станут балыки красной рыбы: они великолепны в нарезке, а как вкусны!

Завод «УзловаяРыба»

Тульская обл., Узловский р-н, Узловая г., ул. Базарная, 8а

ufish.ru



