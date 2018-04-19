«Белевские сладости»: Готовим вкусные лакомства по старинным рецептам

Фото Алексея Пирязева.

На фабрике натуральных сладостей производят яблочную пастилу по рецептам купца Прохорова, зефир, мармелад, заварную пастилу и конфеты «Белевская птичка».

Фабрика «Белевские сладости» начала свою работу в 2011 году, и за это время уже успел завоевать доверие потребителей. Пастилу, зефир и мармелад этой марки знают во всей России.

Секрет такого успеха — в старинных рецептах. Все лакомства готовятся по рецептам купца Амвросия Прохорова, который открыл миру белевскую пастилу.

Завод «Белевские сладости» сумел сохранить уникальную технологию. Все лакомства здесь готовятся исключительно из натуральных ингредиентов и вручную.

Для производства пастилы используются только отборные яблоки сорта антоновка. Их перебирают, моют и запекают в специальной печи.

Затем запеченные яблоки превращают в пюре и смешивают со взбитым яичным белком и сахаром. Вся эта смесь потом отправляется на сушку.

Полученные яблочные пласты соединяют взбитой пастильной массой с добавлением ягод или без, опудривают сладкие буханочки, упаковывают, а затем отправляют в магазины.

Только строгое следование технологическим требованиям позволяет покупателям ощутить вкус настоящей пастилы и перенестись в прошлое.

Сегодня белевская пастила — это не просто сладость, а настоящий символ Тульской области. Не первый раз фабрика получает награду «Бренд Тульской области».

Белевскую пастилу любят и туляки, и гости региона.

«Белевские сладости» выпускают более 100 тонн лакомств в месяц.

ООО «Белевские сладости» — стабильно и динамично развивающееся предприятие. На фабрике работают более 200 сотрудников. Руководство компании создает рабочие места в Белевском районе Тульской области, решая вопросы занятости населения в сельской местности, что актуально в настоящий момент.

где купить

Настоящие «Белевские сладости» продаются в фирменных магазинах: