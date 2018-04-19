«Белевские сладости»: Готовим вкусные лакомства по старинным рецептам
На фабрике натуральных сладостей производят яблочную пастилу по рецептам купца Прохорова, зефир, мармелад, заварную пастилу и конфеты «Белевская птичка».
Фабрика «Белевские сладости» начала свою работу в 2011 году, и за это время уже успел завоевать доверие потребителей. Пастилу, зефир и мармелад этой марки знают во всей России.
Секрет такого успеха — в старинных рецептах. Все лакомства готовятся по рецептам купца Амвросия Прохорова, который открыл миру белевскую пастилу.
Завод «Белевские сладости» сумел сохранить уникальную технологию. Все лакомства здесь готовятся исключительно из натуральных ингредиентов и вручную.
Для производства пастилы используются только отборные яблоки сорта антоновка. Их перебирают, моют и запекают в специальной печи.
Затем запеченные яблоки превращают в пюре и смешивают со взбитым яичным белком и сахаром. Вся эта смесь потом отправляется на сушку.
Полученные яблочные пласты соединяют взбитой пастильной массой с добавлением ягод или без, опудривают сладкие буханочки, упаковывают, а затем отправляют в магазины.
Только строгое следование технологическим требованиям позволяет покупателям ощутить вкус настоящей пастилы и перенестись в прошлое.
Сегодня белевская пастила — это не просто сладость, а настоящий символ Тульской области. Не первый раз фабрика получает награду «Бренд Тульской области».
Белевскую пастилу любят и туляки, и гости региона.
«Белевские сладости» выпускают более 100 тонн лакомств в месяц.
ООО «Белевские сладости» — стабильно и динамично развивающееся предприятие. На фабрике работают более 200 сотрудников. Руководство компании создает рабочие места в Белевском районе Тульской области, решая вопросы занятости населения в сельской местности, что актуально в настоящий момент.
Настоящие «Белевские сладости» продаются в фирменных магазинах:
- Тульский кремль, торговые ряды, павильон № 7;
- ТЦ «Демидовский», ул. Металлургов, 62-а;
- ТЦ «Арсенал», ул. Арсенальная, 2-а;
- магазин Eco-store, Красноармейский проспект, 34;
- ул. Марата, 26 9остановочный павильон);
- ТЦ «Гостиный двор», ул. Советская, 47.