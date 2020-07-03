Старинные рецепты варенья из тульских усадеб и не только

На фото актриса Тульского театра драмы Наталья Забарова, эпизод театрализованного чаепития в усадьбе мещан Байбаковых в Епифани

Предлагаем вам старинные рецепты варений из архивов тульских музейных усадеб, а также современных десертов от их теперешних сотрудников.

Созрела садовая и дикая земляника, а значит, пришла пора приготовления старинного национального десерта — варенья.



Наш земляк, Лев Николаевич Толстой, в еде был неприхотлив, но по рассказам родных и знакомых сладкое любил чрезвычайно! Специально для него варили в больших медных тазах ароматнейшее варенье из плодов и ягод. Причём, не только садовых, но и диких, в частности — из земляники. Точного «толстовского» рецепта этого лакомства в «Поваренной книге Софьи Андреевны Толстой» нет… Но зато есть другой, чрезвычайно популярный в то время! Вполне вероятно, что именно его использовали на графской кухне яснополянские кулинары.

Земляничное варенье

(старинный рецепт)

Взять 1 фунт свежей, крупной, в хорошую погоду собранной земляники, сложить ее на блюдо, скропить спиртом, посыпать ½ фунта сахара, поставить в погреб на целую ночь. На другой день сделать сироп из 11/2 фунта сахара и 1 стакана воды, вскипятить, всыпать ягоды, далее поступить как обыкновенно.