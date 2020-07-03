Старинные рецепты варенья из тульских усадеб и не только
Предлагаем вам старинные рецепты варений из архивов тульских музейных усадеб, а также современных десертов от их теперешних сотрудников.
Наш земляк, Лев Николаевич Толстой, в еде был неприхотлив, но по рассказам родных и знакомых сладкое любил чрезвычайно! Специально для него варили в больших медных тазах ароматнейшее варенье из плодов и ягод. Причём, не только садовых, но и диких, в частности — из земляники. Точного «толстовского» рецепта этого лакомства в «Поваренной книге Софьи Андреевны Толстой» нет… Но зато есть другой, чрезвычайно популярный в то время! Вполне вероятно, что именно его использовали на графской кухне яснополянские кулинары.
Земляничное варенье
(старинный рецепт)
Оба они связали свою жизнь с музеем-усадьбой
Варенье из садовой земляники с лепестками роз
1 кг целых ягод земляники (клубники) засыпать 1 кг сахара, оставить на 8 часов для выхода сока. Варить ягоды после кипения в два приема по 30 минут, давая массе остыть.
Отдельно подготовить лепестки роз: 50 г лепестков роз перебить блендером, добавить 50 г воды и перемешать до однородности. При второй варке в варенье ввести массу из лепестков роз, добавить лимонную кислоту на кончике ножа и пакетик ванилина. Остывшее варенье разлить в стерилизованные банки, хранить в темном прохладном месте.
Варенье из синей жимолости
1 кг целых ягод жимолости засыпать 1 кг сахара, оставить на 8 часов для выхода сока. Варить после закипания 20−25 минут. За 5 минут до готовности добавить молотый мускатный орех, лимонную кислоту на кончике ножа и пакетик ванилина. Разлить в стерилизованные банки. Хранить в темном прохладном месте.
Рецептом оригинального десерта поделилась его автор — Ольга Венёвцева, заведующая Крапивенским филиалом музея-усадьбы «Ясная Поляна».
Варенье клубничное с крапивой и мятой
1 кг клубники, 1 кг сахара, 1−2 лимона, небольшие пучки мяты (можно также мелиссу) и крапивы. Клубнику очистить от чашелистиков, тщательно помыть и перебрать. Маленькие ягоды используем целыми, большие режем на 2−4 части. Лимон помыть и мелко порезать (половину с цедрой, половину без цедры). Мяту (и при желании мелиссу) вымыть и мелко порезать.
Крапиву (молодые побеги и верхние части) промываем, мелко сечём ножом, кладем в глубокую ёмкость, заливаем кипятком и держим в нем минут 5. Потом достаем и мелко режем. Всё перемешиваем с сахаром и оставляем настаиваться на несколько часов. Потом доводим до кипения и оставляем остывать. Так делаем ещё 2 раза. Последний раз, доведя до кипения, немного провариваем. Раскладывать варенье холодным в чистые стерилизованные банки. Хранить в прохладном месте.
В историко-этнографическом музее, который разместился в усадебном комплексе мещан Байбаковых в Епифани, гостей балуют чаем из самовара и угощают вареньем из клубники, собранном на музейном огороде и сваренным в старинном медном тазу.
Варенье «Байбаковское»
Один килограмм земляники аккуратно промыть, удалить зеленые чашелистики. Дать воде стечь, переложить ягоды в медный таз для варки варенья. Засыпать ягоды килограммом сахара и поставить в прохладное место на несколько часов, пока земляника не пустит сок. Затем поместить таз на слабый огонь и довести ягоды до кипения при аккуратном, но тщательном помешивании. Как только варенье закипит, сразу же снять с огня и дать настояться 7- 8 часов. Затем уваривать варенье до готовности на самом маленьком огне, стараясь не допускать чрезмерного кипения.
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