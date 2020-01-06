Славянский тотемный годослов по году рождения: Что ждет нас в год Паука?

Был такой и у наших предков – славянский годослов, в который входит не 12 знаков зодиака, а 16 тотемных животных. Каждое из них обладает определенными качествами и наделяет ими человека, родившегося в соответствующий период.

По древнему годослову 2020 год – год Прядущего Мизгиря (Паука). Для древних славян паук был символом упорного труда и стабильности, поэтому 2020 год станет одинаково успешным практически для всех. Но, конечно, многое зависит от самого человека – целеустремленность и трудолюбие обязательно будут оценены Пауком по достоинству. Представителям всех тотемов нужно быть внимательными к деньгам и здоровью, не поддаваться лени, хандре и легкомыслию. Также год Паука – это прекрасная возможность устроить свою личную жизнь. Одинокие люди смогут встретить свою вторую половинку, созданная в этот период семья будет очень крепкой, а вот случайных связей Паук не одобрит.

Темный Сох (Лось)

1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 Темный Сох – это стремительный и гордый первооткрыватель, ведущий за собой других и никогда не останавливающийся на достигнутом. Он сознает свою отмеченность, ощущает покровительство высших сил, но часто чувствует одиночество от непонимания близких. Сохатому присуща острая неудовлетворенность тем, что уже достигнуто, желание создавать нечто новое и необычное. Чем меньше Сох (Лось) будет подвержен сомнениям и долгим раздумьям, тем большего он добьется. Уверенность в себе и упорство позволят ему стать очень успешным в 2020 году.

Жалящий Шершень (Оса)

1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009

Обладают высоким интеллектом, чрезвычайно активны, энергичны, иногда излишне суетливы и шумны. У Шершня развиты интуиция и целеустремленность, очень хорошая память, склонность к лидерству, поэтому он часто добивается поставленных целей, пусть и любой ценой. Это ревнивые собственники, которые своего никогда не отдадут, хотя на чужое положить глаз могут. Шершни остры на язык, язвительны, что может сослужить им не очень хорошую службу в год Паука. Тщательнее обдумывайте все свои слова и действия, и тогда год подарит вам много доброго и удивительного. Притаившийся Лют (Волк)

1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 Это тотемное животное считается одним из самых сильных хищников, при этом в душе они мягкие и скрытные. В общении добры, щедры, но никому не позволят сесть себе на шею и в любой момент дадут отпор посягающему на их территорию или свободу. Сами порядка не поддерживают, но к другим придираются, не прощая ни малейшего его нарушения. Для Люта существуют только те рамки, обязательства и ограничения, которые он сам себе поставил. По годослову на 2020 год Люту не стоит ждать грандиозных событий, но приятные сюрпризы и путешествия год обещает. Огненная Векша (Белка)

1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011 Векши (Белки) всё время играют и чуть лукавят, они ловки, подвижны, всё схватывают на лету, мгновенно вникают в ситуацию и из всего находят наилучший выход. Характер у них неровный, бывают перепады настроения. Рано идут работать, в жизни рассчитывают только на себя, стараются как можно быстрее создать семью. Векши в 2020 году будут чувствовать себя отлично, самостоятельность и инициативность будут работать на них. Единственная преграда состоит в переменчивом настроении Векши: годослов советует не отступать перед трудностями и наслаждаться жизнью.

Жемчужная Щука

1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Эти люди находятся под особым покровительством своих ушедших в мир иной предков. Щуки наделены внутренним спокойствием и уверенностью в своей правоте, в том, что всё, что недостойно существования, должно быть уничтожено. Это консерваторы и ортодоксы, на которых держатся традиции. В общении исключительно честны и откровенны. Жемчужная Щука в год Паука легко справится со всеми возникающими ситуациями. Чтобы год стал еще успешнее, годослов советует проявить больше инициативы и не бояться перемен – в 2020 году все они пойдут на пользу Щуке.

Бородатая Жаба

1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

Тот, кто рождён в год Бородатой Жабы, обладает хорошей памятью и природной мудростью для создания гармоничных взаимоотношений с миром. Умеет ценить то, что имеет, очень хозяйственный, бережливый, скромный и аккуратный. Прекрасный семьянин и гостеприимный хозяин, особо не притязательный к своему окружению. Это консерватор, не любящий перемен, обожающий свое комфортное «болото» и четко знающий, чего хочет от жизни. Если 2019-й был для Жаб годом тихим и комфортным, то 2020-й готовит море перемен в личной жизни и рабочей сфере. Дикий Вепрь (Кабан)

1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 Вепри отличаются редким бесстрашием, всегда готовы дать отпор врагу, реальный он или только умозрительный. Стремятся к первенству во всем, что попадет в круг их интересов. Людям этого типа свойственно долго раскачиваться, но, набрав инерцию, они несутся к цели, сметая всё на своем пути. В спокойном состоянии Вепри чрезвычайно разумны, верно оценивают свои силы и не предпринимают бесцельных действий. Для Вепрей 2020 год будет неоднозначным. Чтобы всё сложилось как можно лучше, нужно решиться на важные шаги и взять на себя больше ответственности.

Белый Филин

1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

У Филинов собственный график жизни, могут днем спать, а ночью бодрствовать. Замкнуты, мнительны, суеверны. Живут загадочной жизнью и не менее загадочно уходят из нее. Деятельность лучших из людей, рожденных в этот год, направлена на защиту высших ценностей, они способны горы свернуть. Филину сложно кому-то или чему-то подчиняться и долго находиться в кругу людей, и это станет причиной некоторых казусов в 2020 году. Годослов советует быть терпимее к окружающим и постараться наладить контакты с новыми людьми, которые обязательно появятся в их жизни.

Шипящий Уж

1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 Высший дар таких людей – гармонизировать пространство вокруг себя. Они имеют философский склад ума, всё тайное для них важнее явного. Немного скрытны, не любят пустословие, практичны, работоспособны и бережливы. К избранной цели идут настойчиво, но гибко, а при возникновении неожиданных препятствий подобно змее меняют кожу. Гармоничным и много философствующим Ужам год Паука покажется вначале трудным. На самом деле им крупно повезет, мелкие неудачи быстро закончатся, а любые инициативы приведут к успеху, и останется только пожинать плоды.

Крадущийся Лис

1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

В этот год рождаются люди с очень загадочными, странными и переменчивыми судьбами, их редко ждет монотонная жизнь. Они ловки, изобретательны, насмешливы, хитроумны, осторожны и предусмотрительны – никогда не лезут на рожон. Это умелые манипуляторы, серьезно относящиеся к жизни и умеющие добиваться своих целей. Практичность и изобретательность в 2020 году сослужат им хорошую службу, и годослов советует применить тут все свои навыки. Пока другие будут медленно и вдумчиво принимать решения, у Лиса есть шанс занять свое место под солнцем.

Свернувшийся Еж

1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018 Люди, рожденные в этот период, напоминают милых и добрых домовых. Они непредсказуемые, ершистые, внешне суетливые и шумные. Свернувшийся Еж обладает великолепной памятью и особой педантичностью к деталям. В дружбе представители этого тотема верны, в семейных отношениях удивительно постоянны – это одни из самых надежных и верных супругов. Свойственные Ежам суетливость и беспокойство будут несколько осложнять им жизнь в 2020 году. Годослов советует не ждать многого от наступившего года и сохранять спокойствие – время Ежей обязательно придет.

Парящий Орел

1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Это люди большого полета, миссионеры, проповедники и реформаторы, одержимые идеалами, храбрые и гордые. Характер имеют переменчивый, не терпят над собой диктата, законы и правила писаны не для них. Совестливы, в общении щепетильны, верны в любви и дружбе. Год Парящего Орла ушел, поэтому в начале 2020-го нужно тщательно следить за здоровьем, внимательно проверять все свои финансовые сделки и безжалостно разрывать отношения с неудобными людьми. Но уже весной всё пойдет на лад, и Парящий Орел снова легко воспарит над всем и над всеми. Прядущий Мизгирь (Паук)

1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020 Рожденные в этот год не могут быть одиночками, им как воздух необходим свой круг, свой клан, им нравится объединять большие группы, то есть ткать свою паутину. Властолюбивы, целеустремленны, это хранители устоев, традиций, домашнего очага, они прирожденные руководители. В 2020 году Пауки, или Мизгири, будут чувствовать себя как никогда хорошо. Все их действия окажутся удивительно правильными, и на работе, как и на любовном фронте, непременно всё наладится. Паукам останется только жить в свое удовольствие и относиться к своему тотему с благодарностью. Кричащий Петух

1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

Любят рисоваться, всегда быть на виду, не умеют слушать других и всегда на всё имеют свое оригинальное мнение. Как правило, резки и нередко поспешны в своих действиях, часто руководствуются лишь эмоциональными соображениями. Необыкновенно активны, бесстрашны, полны грандиозных и смелых планов. Очень любят свой дом и детей. Кричащие Петухи в 2020 году наконец получат возможность проявить себя на все сто процентов: на работе есть шанс заслужить хорошее повышение, а в личной жизни всё будет складываться именно так, как хотелось.

Златорогий Тур (Бык)

1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Сочетание добродушия и ярости. Выносливы, упрямы и терпеливы, но в случае опасности смелы, резки, напористы и агрессивны. С противоположным полом романтичны, в общении покровительственны. За свои убеждения, за близких, особенно за детей, за всё то, что им дорого, будут стоять насмерть. Для Туров 2020 год будет не очень простым, и чтобы свести к минимуму потери, годослов советует сдерживать свою агрессивность и не ставить себе слишком высокую планку. А там и недалек момент, когда «ночь пройдет, наступит утро ясное, солнце взойдёт и счастье нас ждет».