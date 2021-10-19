Пиццерия «ПиццаФабрика»: Устроим вкусные посиделки для всей семьи

Провести выходные не только вкусно, но и увлекательно – идеальный вариант для всей семьи. Мы расскажем, как это сделать!

Иногда для того, чтобы сделать день счастливым, достаточно побаловать себя вкусной едой. Пицца, роллы и вок от «ПиццаФабрики» созданы как раз для этого!

Семейное кафе «ПиццаФабрика» побалует вкусностями всю семью. Визитная карточка кафе – сочная пицца с хрустящей корочкой. Этого блюда в меню несколько десятков видов: изысканная «Французская» с нежной курицей, ветчиной и беконом под медово-горчичным соусом, необычная пицца «Вок», «Аль-копчоне» с фирменным соусом и др.

Для любителей классики – «Пепперони», «4 сыра» и «Маргарита». Острые, сытные, сырные – пиццы от «ПиццаФабрики» подарят настоящий гастрономический восторг!

Не хотите пиццу? Для вас приготовят пасту, вок, роллы, десерты и закуски из качественных и натуральных продуктов. «ПиццаФабрике» нечего скрывать, поэтому для клиентов создан сервис «открытая кухня», благодаря которому можно в режиме реального времени по камерам на кухне видеть, как готовят ваш заказ.

Также в «ПиццаФабрике» есть отдельное детское меню с интересными названиями и оригинальной подачей. Среди таких блюд: «Веселый Маус» – куриные котлетки с пюре в виде мышки; «Чикен Боб» – картофельные улыбки с куриными наггетсами; «Пельмешки без спешки» – разноцветные детские пельмени и другие блюда из меню.

Все блюда доступны для самовывоза, это удобно, если вы хотите перекусить в дороге, взять обед на работу или поехать на природу.

Не только вкусно, но и интересно

Дети обожают пиццу? Отведите их на мастер-класс по ее приготовлению. Это отличная идея для детского дня рождения, праздника в классе или группе детского сада.

На мастер-классе профессиональные повара раскроют перед юными гурманами секреты приготовления пиццы, а дети сами приготовят любимое блюдо. Впечатления гарантированы!

Вкусные обеды для компаний

Баловать себя вкусностями нужно не только в выходные. Пиццерия «ПиццаФабрика» готова организовать корпоративное питание. Партнеров ждут специальные предложения и скидки.

За подробностями сотрудничества обращайтесь в официальные аккаунты кафе в соцсетях.

Вкусная пицца за 30 минут

Вкусная пицца должны быть горячей. Это знают в «ПиццаФабрике». Кафе делает всё для того, чтобы ароматные блюда оказались на вашем столе как можно быстрее. Доставка заказа в любую точку города занимает от 30 минут. Если ждать курьера уже невтерпеж, следите за его перемещениями на карте.

Заказать еду можно к любой точке на карте – в парк, общественное пространство или к месту вашего пикника. Где бы вы ни находились, вкусная и горячая еда обязательно найдет вас!

В пиццерии всегда действует много акций: подарки за заказы по промокоду и др. Можно следить за обновлениями на сайте или подписаться на секретные рассылки в профиле ВКонтакте.

Помимо этого за каждый заказ в «ПиццаФабрике» вы получите бонусные баллы, которые можно будет потратить на будущие покупки. Участвовать в программе могут только авторизованные пользователи. Чтобы зарегистрироваться, создайте заказ на сайте, через приложение или через оператора. В течение пяти минут на ваш мобильный номер придет сообщение с данными для входа в личный кабинет, а на счет будут начислены бонусы. 1 бонус = 1 рубль. Бонусами можно списать до 20% от стоимости заказа.

Тула, ул. Советская, 54.

Тел. 8 (800) 5-500-600.

пиццафабрика.рф