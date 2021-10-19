Почему ходить к подологу не страшно

Чем медицинский педикюр отличается от эстетического? Как подготовиться к приему у подолога? И почему не стоит стесняться специалиста?

На эти и другие вопросы отвечает руководитель Тульского центра диагностики и лечения Наталья Долбышева.

– Какие проблемы со стопой может решить подолог? Какие показания есть для приема?

– На прием к подологу может прийти каждый желающий. Медицинский педикюр не наносит вреда структуре ногтей и кожи. Наоборот, он выполняет защитную функцию при ряде заболеваний: микозы ногтей и стопы, трещины на пятках, сухость кожи ног, болезненные мозоли, натоптыши, грифовидные ногти, диабетическая стопа, травмы ногтевого ложа, врастающий ноготь и пр.

– Что такое медицинский педикюр? Чем отличается работа подолога от работы мастера педикюра в салоне красоты?

– Подолог – это всегда специалист с медицинским образованием, знающий структуру ногтей и кожи, понимающий механику движения стоп и, конечно, владеющий техникой педикюра. Специалист понимает механизм развития патологического процесса и предупреждает его возникновение, устраняет уже имеющиеся проблемы.

Задача подолога – не добиться красоты ногтей здесь и сейчас, покрыв их лаком, а оздоровить, убрать патологию, которая привела к деформации. Медицинский педикюр – лечебный, он позволяет эффективно подготовить ногтевую пластину к нанесению противогрибковых препаратов, убрать болезненные мозоли, натоптыши, избавиться от хронических трещин кожи стоп. Подолог выявит уязвимые точки стопы, нарушение ее конфигурации и подберет защитные ортопедические стельки.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Многие стесняются показывать проблемные стопы специалисту. Что нужно знать пациентам, чтобы на приеме они чувствовали себя комфортно?

– Первое, что нужно запомнить: нельзя стесняться болезни. Любая деформация ногтей или изменения кожи стоп – это следствие болезни, и ее нужно лечить. Нет таких заболеваний, которых стоит стыдиться в кабинете врача. Подолога сложно чем-то удивить. В нашей практике часто встречаются сложные случаи, но мы и работаем ради того, чтобы решать проблемы, в том числе и эстетические. Для врача самое приятное чувство, когда пациенты улыбаются после приема, когда они понимают, что прием врача может проходить без боли, стыда и страха.

– Нужно ли как-то готовиться к приему у подолога?

– Никакой специальной подготовки не требуется. Единственное, если на ногтях есть лаковое покрытие, перед первичной консультацией желательно его снять. Если с этим возникают трудности, не беда, эту манипуляцию можно выполнить и на месте.

– Посещать подолога нужно тогда, когда уже есть явные проблемы, или можно это делать для профилактики?

– Профилактика – это дешевле и быстрее, поэтому обращаться в кабинет медицинского педикюра рекомендуется хотя бы раз в квартал в профилактических целях.

– Как проходит прием у подолога?

– Как и у любого врача: первичный опрос, изучение истории болезни, осмотр. Затем формируется план лечения, график процедур. Последнее очень важно, например, соскоб на микоз ногтей лучше всего выполнять до обработки ногтей (так повышается его достоверность), а систему коррекции ногтевых пластин применяют уже после медицинского педикюра. В дальнейшем с пациентом придерживаемся данного плана лечения.

Процедура аппаратной обработки стоп проста и безболезненна, а эффект сохраняется на протяжении 1-1,5 месяцев. Системы коррекции ногтевых пластин носятся длительно и требуют перестановки при срастании ногтя не чаще одного раза в 1,5 месяца.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Материал носит ознакомительный характер и не предназначен для самодиагностики и самолечения. При появлении первых признаков заболевания обратитесь за консультацией к специалисту-подологу.

Запись на прием к подологу – по тел. 8 (953) 953-41-17.