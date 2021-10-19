Как работает детектор лжи: тульский полиграфолог СК рассказала, можно ли обмануть прибор

19 октября в России отмечается 67-летняя годовщина со дня образования службы криминалистики. В этой сфере работают и полиграфологи — специалисты, которые выясняют, правду говорит человек или врет.

В профессию — только от 30+

Александра Драчковская работает полиграфологом в Следственном комитете по Тульской области. Говорит, в этой профессии оказалась неожиданно для себя:

– Работала в правоохранительных органах, занималась больше бумажной работой, статистикой. Всегда хотелось больше общаться с людьми, хотелось чего-то интересного. В 2012 году мне предложили попробовать работу на полиграфе, я почитала об этом и загорелась. Поехала учиться в Москву. Сначала теория, потом несколько месяцев практики и в итоге — защита дипломной работы.

30-летняя Александра была самой молодой на курсе: обычно в эту профессию берут людей постарше. Считается, что у тех, кто моложе, нет еще достаточного жизненного опыта для общения с людьми.

– Обучение давалось легко, потому что было интересно. К слову, доучились не все: психологически сложно взять на себя ответственность за выводы, врет человек или нет. Ведь главный принцип нашей работы, как у врачей, — не навреди.

После обучения Александра поступила на службу в правоохранительные органы. Сейчас работает в Следственном комитете — по уголовным делам, связанным с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, по без вести пропавшим, а также проводит кадровые и служебные проверки.

– Полиграф нужен, чтобы установить истину, избежать необоснованного обвинения или не позволить преступнику уйти от ответственности. Мы стараемся быть беспристрастными, хотим помочь людям, чтобы избежать необоснованных обвинений. Это основной принцип профессии.

Как это работает

Назначение детектора лжи — узнать, правду говорит человек или нет. И это довольно непросто. Сразу оговоримся — весь принцип работы полиграфа мы не можем раскрывать из этических соображений, да и многое в этой профессии — тайна для посторонних.

Перед опросом обвиняемого усаживают в кресло, надевают датчики, которые фиксируют физиологические реакции организма на задаваемые вопросы. Всё это преобразовывается в аналоговые и цифровые сигналы и выводится на экран полиграфолога в виде графиков. Очень похоже на ЭКГ.

– Работа полиграфа построена на исследовании взаимодействия психики и физиологии. Вот вы когда волнуетесь, сердце стучит сильнее, пульс подскакивает. На этом и построен принцип работы — изменения в голове отражаются на нашей физиологии. Если человек пытается обмануть, организм реагирует еще ярче — реакциями в сердечно-сосудистой, дыхательной, кровеносной системе, всё регистрируется.

Нужно понимать: сюда приходят те, кто согласен на процедуру. Право отказаться есть у каждого.

– Я перед процедурой рассказываю человеку, как работает полиграф, и все вопросы озвучиваю испытуемому заранее. Некоторые боятся, что на них будет оказано какое-то воздействие. Спрашивают: если обману, током ударит? Конечно нет.

Обмануть полиграф пытаются многие – начитаются в интернете всяких способов обмана… Но на практике это не работает. Когда человек противодействует работе полиграфа, это заметно. Процедура лишь затягивается. Обманывать нет никакого смысла: детектор дает правильный результат в 99% случаев.

По словам Александры, очень много времени занимает подготовка к опросу. Она внимательно изучает дело, обсуждает его со следователем, вместе они составляют опросник.

– Полиграф не может осветить много вопросов. Есть методика работы — можно задать определенные вопросы, но разными способами. Процедура это длительная, особенно по уголовным преступлениям, занимает 3-5 часов. Поэтому в день по возможности лучше не проводить более одного опроса. К тому же это эмоционально тяжело — с кем-то посидишь час, а кажется, будто уже пять прошло.

Перед процедурой криминалист просто общается с человеком. Обязательно выясняет, в каком он состоянии пришел: выспался или нет, поел или голоден, какие таблетки принимает.

К слову, заключение полиграфа оценивается в совокупности с другими доказательствами, которые собрал следователь.

Не мешайте полиграфу

– Волнуются все! Ну или почти все. И почему-то именно непричастные переживают сильнее. А те, кто пришел с целью обмануть, ведут себя слишком самоуверенно.

Кто-то пытается грубить мне, кто-то осыпает комплиментами. Приходится возвращать человека «в рамки». Угроз, к счастью, не было, никто не запугивал. Мы же всё на камеру пишем, возможно, именно это людей и останавливает.

Александра вспоминает случай с одним парнем, которого пришлось проверять на полиграфе. Как только началась процедура, он начал всячески мешать прибору.

– Видимо, прочитал такой способ в интернете. Парень не знал, где и в какой момент надо противодействовать исследованию, делал это невпопад. Пришлось остановить процедуру. Поговорили с ним, он понял, что это бессмысленно, и прекратил.

Вижу насквозь и без полиграфа!

Александра уверена: полиграфолог должен быть человечным, внимательным, уважать испытуемого при любых обстоятельствах, быть беспристрастным, никаким образом не перекладывать эмоции на дело.

Работать в этой профессии сможет не каждый — порой приходится оставаться с потенциальным убийцей в одном кабинете по нескольку часов и смотреть ему в глаза.

– Самые эмоционально сложные для меня дела — связанные с педофилией, изнасилованием. Но я отключаю эмоции, стараюсь не пропускать всё через себя.

Некоторым тяжело принять решение, врет человек или нет, но результат же не просто так получается. Мы не только глазами смотрим, есть определенная балльная система, на основе которой и делается вывод.

За годы работы Александра уже может легко распознать ложь и без детектора – по жестам и мимике.

– Знакомые смеются: как с тобой муж живет, тебе не соврешь! Но я стараюсь доверять людям, потому что знаю — они чаще говорят правду, чем лгут.

из досье myslo

Александра Сергеевна Драчковская

Родилась 6 октября 1983 года.

Замужем, двое детей – сын и дочь.

Любимый сериал: «Тайны следствия».

Девиз по жизни: «Только вперед!».

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Фильмы и сериалы про распознавание лжи:

«Обмани меня» — американский сериал 2009-2011 гг.;

«Полиграф» — канадский фильм 1996 г.;

«Детектор лжи» — американский фильм 1997 г.

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