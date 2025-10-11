Контрольная закупка Myslo: пробуем ветчину из свинины

В этот раз мы решили попробовать ветчину из свинины пяти торговых марок:

«Владимирский стандарт»,

«Черкизово»,

«Папа может»,

«Вязанка»,

«Рублевский».

«Владимирский стандарт»

Цена: 249,99 руб. за 400 г. (1 кг = 625 руб.).

Производитель: ООО «Владимирский стандарт», Владимирская область, г. Радужный.

Состав: свинина, филе куриное, вода, белковый стабилизатор (шкура свиная, вода), говядина, крахмал пшеничный, посолочно-нитритная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), регуляторы кислотности (трифосфат натрия, пирофосфат натрия, цитрат натрия, ацетат натрия), сывороточный белок, декстроза, загустители (карагина 1, гуаровая камедь), антиокислители (аскорбат натрия, изоаскорбат натрия, лимонная кислота), усилитель вкуса и аромата (Е621), пряности и экстракты пряностей (перец черный, кардамон), гидролизат растительного белка (рапс), ароматизаторы, краситель кармины.

Эта ветчина с гордым названием «Сочная» обещает удивить, но первое, что бросается в глаза (или лучше сказать, на язык) — это соленость. Ветчина явно пересолена, и из-за этого остальные пряности теряются. Жирок присутствует, как и должно быть в настоящей свиной ветчине, но этого недостаточно, чтобы спасти ситуацию.

Консистенция оставляет желать лучшего — она резиновая, словно в продукт добавили желатин. Это не самый худший вариант, но и назвать его лучшим было бы слишком большим комплиментом.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Черкизово»

Цена: 315,99 руб. за 400 г. (1 кг = 789,99 руб.).

Производитель: АО «ЧМПЗ», Москва.

Состав: свинина, вода, мясо свинины механической обвалки, картофельный крахмал, декстроза, регуляторы кислотности (трифосфаты, пирофосфаты), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный), говяжий белок, стабилизаторы (каррагинан, полифосфаты), загуститель (ксантановая

камедь), антиокислители (аскорбат натрия, изоаскорбат натрия), ароматизаторы, соль, сахар, агент влагоудерживающий (лактат натрия), натуральные специи (белый перец, кардамон), краситель (кармины), фиксатор окраски — нитрит натрия.

Эта ветчина более приятная по консистенции, чем предыдущая. Она не такая резиновая, ощущаются отдельные кусочки мяса. Есть жир.

Ветчина более яркая, ощущаются специи, а еще она не такая соленая. «Мраморная по-черкизовски» нам понравилась, но огромный состав не позволяет поставить ее на первое место в обзоре.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Папа может»

Цена: 229, 99 руб. за 350 г. (1 кг = 657,11 руб.).

Производитель: АО «ОМПК», Смоленская область, г. Гагарин.

Состав: свинина, стабилизатор белковый шкурка свиная, мясо куриное механической обвалки, вода питьевая), вода питьевая крахмал картофельный, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия), соль, животный белок (говяжий), регуляторы кислотности пирофосфаты, цитраты натрия), стабилизатор (полифосфаты), загустители (модифицированный крахмал, каррагин из водорослей EUCHEMA), белок соевый, сахара, антиокислители (аскорбат натрия, лимонная кислота, аскорбиновая кислота), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), ароматизаторы, краситель (кармины).

Эта ветчина оказалась со вкусом чипсов с беконом. Видимо, этот ароматизатор решили добавить производители. Здесь явно переборщили с синтетическими добавками и усилителями вкуса.

По консистенции ветчина мягкая, похожа на колбасу. Мясо не чувствуется. А еще нас сильно пугает состав с модифицированным крахмалом и избытком пугающих слов.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Вязанка»

Цена: 329,99 руб. за 450 г. (1 кг = 733,3 руб.).

Производитель: АО «Стародворские колбасы», Владимир.

Состав: свинина, филе грудок цыплят-бройлеров, щековина свиная, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода питьевая), вода питьевая, крахмал кукурузный, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), соль, стабилизаторы (пирофосфаты, полифосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, лактат кальция), загустители (каррагинан из водорослей EUCHEUMA, ксантановая камедь), белок животный (свиной, говяжий), виноградный сахар, натуральные пряности и экстракты пряностей, антиокислитель: лимонная кислота, краситель: кармины.

Это ветчина более нейтральная по вкусу, но все равно немного отдает приправой для чипсов. Здесь ощущается рубленая текстура, но попадаются хрящики.

Состав снова большой. Ветчина «Вязанка» тоже остается без высшего балла.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Рублевский»

Цена: 418,99 руб. за 400 г. (1 кг = 1047,5 руб.).

Производитель: ООО «МПЗ „Москворецкий“, Москва.

Состав: свинина, вода, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), сахар, стабилизатор: пирофосфат натрия, пряности (перец черный, орех мускатный, усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия.

Эта ветчина сильно отличается от остальных. Она полностью состоит из кусочков мяса. Плотная, но не резиновая. Ощущаются волокна. Ветчина в меру соленая, есть пряности.

И самый главный плюс — состав этого продукта в три раза меньше, чем у остальных в обзоре. Перед нами победитель!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самая дорогая ветчина — «Рублевский» (1047,5 руб.).

Самая дешевая ветчина — «Папа может» (657,11 руб.),

Самая вкусная, по мнению редакции Myslo, — «Рублевский».