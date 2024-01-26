Контрольная закупка Myslo: пробуем готовые обеды из магазинов

Кто из нас ни разу не покупал готовые обеды в магазинах? Изысканных вкусов от них ожидать не стоит, но утолить голод, когда перекусить некогда или нечем, — самое то.

Итак, мы решили попробовать классику — куриную котлету с гарниром. Просто и сытно. Смотрите, что получилось.

Мы купили обеды пяти торговых марок. Укажем еще и магазины, в которых мы их нашли, но это условно. Эти блюда есть во многих торговых сетях:

NATUR Buffet («Глобус»),

«Диво» («Пятерочка»),

«Домашний очаг» («Пятерочка»),

«Мираторг» (SPAR),

«Глобус».

NATUR Buffet, «Глобус»

Цена: 125,99 руб.

Вес: 250 г.

Бренд NATUR Buffet предлагает нам не котлету, а куриные тефтельки. Ну что ж, мы решили попробовать. Состав неплохой: основа пюре — свежий картофель, сливки, молоко и сливочное масло. В тефтелях помимо курицы, индейки и пряностей есть разрыхлители и ароматизаторы «мясной», «чеснок» и «жареный лук».

Выглядит этот обед прилично. Что же по вкусу? Тоже очень даже ничего. Приятные тефтельки — мягкие, без жилок, не сухие. Немного пресноваты, но это дело вкуса.

Самое классное здесь — картофельное пюре. Живое, настоящее, даже попался небольшой кусочек картошки. Значит, точно не из сухой смеси! По вкусу пюре напоминает домашнее. Однозначно — таким блюдом можно пообедать.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Диво», «Пятерочка»

Цена: 119,99 руб.

Вес: 250 г.

В составе котлеты: куриное филе, свиной шпик, лук, белый хлеб, молоко, пряности и регулятор кислотности фосфат натрия.

В картофельном пюре — непосредственно картофель, молоко и соль. Никаких сливок и сливочного масла, как мы видим.

Первое, что хочется сказать: этот обед не стоит выбирать тем, кто решил постройнеть к лету. В 100 г продукта — 12,2 г жиров против 6 г в обеде от NATUR Buffet. Все из-за шпика и хлеба в составе котлеты.

Выглядит обед чуть менее привлекательным. Что касается вкуса: пюре по консистенции напоминает кисель, а котлета слишком плотная.

Пюре пересолено. Котлета немного «резиновая», но по вкусу — не самая плохая. Это всё уже не очень напоминает домашний обед, но есть можно.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Домашний очаг», «Пятерочка»

Цена: 159,99 руб.

Вес: 250 г.

В составе обеда: куриное мясо (какое — не уточняется), картофель, яичный меланж, панировочные сухари, сливочное масло и сливочная база для супов, соусов и остальных блюд, соевый белок и сухой меланж.

Что-то не вдохновляет, но попробуем.

Во-первых, котлета называлась «Пожарская», а в итоге просто в сухарях. Но это мелочи. Главное — вкус, и вот с ним беда.

Котлета сухая и как будто ненастоящая. Очень напоминает по вкусу низкосортный полуфабрикат. «Резиновая» и невкусная.

Пюре выглядит хорошо, но на вкус — как картошка-«бэпэшка». Съесть такое можно, но лучше выбрать другой вариант. А учитывая, что стоит такой обед дороже других, больше троечки он точно не заслуживает.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Мираторг», SPAR

Цена: 179,99 руб.

Вес: 260 г.

Это единственный замороженный обед из обзора. Выглядит он очень прилично, поэтому мы решили рискнуть. Нам обещают, что внутри картофельное пюре на сливочном масле и сочная куриная котлетка.

Состав большой, весь писать не будем, но скажем, что в пюре помимо картофеля, сливочного масла и сухого молока присутствует комплексная пищевая добавка (стабилизатор Е540, эмульгатор Е452) и ароматизатор «Сливки-молоко». В котлете — филе грудки, мука, сливочное масло, кожа тушки кур, стабилизаторы (метилцеллюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, гуаровая камедь), регуляторы кислотности (глюконат натрия, карбонат натрия), ароматизаторы (антиокислитель альфа-Токоферол) и др.

Многовато!

На вкус котлета очень достойная. Сочная, с маслом внутри, как и положено котлете по-киевски. Мягкая и приятная. Но вот пюре… В его вкусе преобладали оттенки прогорклого масла. Горечь была такая, что есть пюре оказалось невозможно. Со сроком годности все в порядке, но вкус подкачал. Есть такое мы не советуем. Пару баллов накинем за котлету, но всё блюдо это не спасет.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Собственное производство «Глобус»

Цена: 189,99 руб.

Вес: 350 г.

В «Глобусе» стали продавать готовые обеды. Внутри — куриная котлета и тушеная капуста с грибами.

В составе: капуста, курица, шампиньоны, яйцо, булочка, панировочные сухари, морковь и специи. Все в порядке, но в составе булочки мы нашли пальмовое масло. Неприятно.

На вкус все отлично! Котлета сочная, капуста — как домашняя. Этот обед как будто попал к нам с обычной кухни, а не с массового производства.

Котлета приятная, мягкая, чувствуется фарш, а не твердая масса. По соли и специям тоже все в порядке. А еще этот обед гораздо больше по объему, и им точно можно наесться. Одобряем!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый большой обед — «Глобус».

Самый дешевый обед — «Диво».

Самый дорогой обед — «Глобус».

Самый вкусный обед, по мнению редакции, — «Глобус» и NATUR Buffet.