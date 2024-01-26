Манук Аветисян: «Я мечтаю, чтобы дети продолжили мой бизнес»

erid: 4CQwVszH9pWvoB5vTty, фото Дмитрия Дзюбина

Почти четверть века Манук Аветисян возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство «ЖАК», которое славится урожаями картофеля, овощей, масличных, зерновых и зернобобовых культур. На очереди — запуск завода по глубокой переработке картофеля в Веневе и строительство в центре города пятизвездочного отеля.

Но обо всем по порядку.

— Манук Жульевич, Ваш пусть в аграрный бизнес начался, когда Вам было всего 23 года. Сложно ли было начинать? Почему именно сельское хозяйство?

— На самом деле, работать я начал гораздо раньше и не в сельском хозяйстве — я был водителем. А когда мне было 23 года, мы с отцом решили заняться сельским хозяйством. Папа с 1978 года работал бригадиром картофелеводства при семеноводческом хозяйстве в поселке Коммунаров в Новомосковском районе. Так что начать агробизнес — это идея моего отца. Начинали мы в Каширском районе, в Подмосковье.

О своем выборе я не пожалел ни разу. Сельское хозяйство очень востребовано — всем людям хочется есть. Это прибыльное дело — было и есть. И я убежден, что трудиться на земле — благородное занятие, потому что мы кормим людей.

— Как и у кого Вы набирались опыта?

— Мой отец разбирался в картофеле, как его выращивать. Но его опыт был родом из Советского Союза. Когда в 2004 году мы стали развивать свой агробизнес, к нам только-только стали приходить западные европейские технологии. Мы понимали, что неконкурентоспособны. У нас была урожайность 10-15 тонн с гектара. Не было перспектив, западные технологии были намного впереди…

А в Каширском районе нашим соседом был голландец по имени Питер. Я видел, что у него получается лучше, чем у нас. Сначала просто советовался с ним, а в итоге он помог мне уехать в Голландию и там, на практике, учиться, набираться опыта. Я прожил там у фермера восемь месяцев, увидел всю технологию, сам работал на тракторе. Что мне говорили, то я и делал. Почерпнул очень много знаний и, когда вернулся в Россию, стал все применять у себя. Сейчас мы получаем с гектара в среднем 40-50 тонн картофеля.

— Вы, как и все российские предприниматели, пережили несколько экономических кризисов, но для аграриев нет ничего страшнее погоды. Как справляетесь с погодными сюрпризами?

— За эти годы мы действительно пережили много экономических кризисов, но все они делали нас только сильнее и открывали новые возможности. Все ситуации можно исправить, а вот капризы погоды исправить тяжелее всего. Но и под сложные погодные условия можно адаптироваться! Например, в 2022 и 2023 годах было очень много дождей. Мы смогли мобилизоваться и убрать урожай в кратчайшие сроки. Нам в помощь мы приобрели 11 самоходных комбайнов, которые могут работать круглосуточно и в дождь. Ну, а когда лето засушливое, увеличиваем полив на 20%.

— Сейчас Вы один из самых успешных аграриев не только Тульской области, но и России. Назовите три главных кита, на которых держится Ваш бизнес. В чем секрет Вашего успеха?

— Первый — это трудолюбие. Надо работать, и много. Где-то ошибешься, где-то сделаешь правильно. Но всегда найдешь решение. Второй — это коллектив, та команда, которая рядом со мной. Очень многие у нас работают за идею, таких большинство. Третий — это то, что мы всегда все просчитываем на два шага вперед. Это задача нашего идейного отдела. В нем три человека, они ездят по всему миру и смотрят, где что можно применить к нам.

— Трудолюбие — это от отца?

— Да, мой отец до сих пор работает в нашем хозяйстве. Он ещё молодой, ему всего 63. Воспитание, гены — это все из семьи.

— Известно, что в основе известных локальных и российских брендов — сырье Вашего хозяйства. Например, популярные чипсы «Лейз», молоко «Бежин луг»… Сотрудничеством с кем гордитесь больше всего?

— Всех наших партнеров, всех наших покупателей мы очень любим, ценим и уважаем. И если сегодня кто-то купил у нас 20 тонн картофеля, то кто знает — может, через 10 лет он купит две тысячи тонн.

— Готовится к запуску завод по глубокой переработке картофеля в Веневе. Когда планируете запустить производство и правда ли, что предприятие может стать одним из крупнейших заводов по производству картофельных хлопьев в России?

— Да, это правда. Такого большого современного завода по производству картофельных хлопьев в России нет. 250 тысяч тонн сырья, 27-28 тысяч тонн хлопьев мы будем производить. Завод практически готов, запуск мы планируем в августе 2024 года. Картофельные хлопья используют для изготовления прессованных чипсов, картошки быстрого приготовления и даже для производства шоколада! Горжусь тем, что мы сделали вперед ещё один шаг.

— Вы успешны в сельском хозяйстве, но сейчас решили освоить новое направление — туристическое — и построить гостиницу в историческом центре Тулы. Почему пришла в голову эта идея и зачем Вам это нужно?

— Я присмотрел этот бизнес лет пять назад. Мы уже строим шесть гостиниц в разных городах России. Но там я с компаньонами, а в Туле — один. Тула — это моя родина. Сейчас город развивается семимильными шагами, туристический поток сюда очень большой, поэтому гостиница городу необходима. Окупаемость проекта в Туле — 25-27 лет. Зато я построю на моей родине красивое здание. Это будет пятизвездочный отель, название пока не буду говорить. Я думаю, что мы уложимся за 3-3,5 года и сдадим объект в конце 2027 года.

— А сейчас немного о личном. Вы приехали из солнечной Грузии в Россию, в Новомосковский район Тульской области…

— До шести лет я жил в Новомосковском районе с родителями, а потом на три года бабушка забрала меня в Грузию, в город Ахалкалаки. Там жили русские и армяне. Это был закрытый военный город. Но всё-таки мое детство — это Новомосковский район Тульской области. Обычное деревенское детство…

— Какой предмет у Вас был любимым в школе и почему?

— Я не любил учиться. Моим любимым предметом, как и у многих, была физкультура (смеется). Но я не бездельничал, уже в 12 лет помогал отцу в поле, работал.

— Счастливый человек тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером — возвращается домой. Расскажите, кто ждет Вас дома?

— В этом плане я очень счастливый человек! Уже 25 лет я с удовольствием утром иду на работу. И вечером мне есть куда прийти. У меня большая семья. Жена Жанна, домохозяйка. У меня пятеро детей. Две старшие дочки, Диана и Татьяна, уже вышли замуж. Диана подарила мне двоих внуков, их зовут Лея и Матевос. Старшего сына зовут Жак, самые маленькие — дочь Марьяна и сын Егор.

— Какой Вы дедушка? Строгий или балуете внуков?

— А бывают дедушки строгими? Думаю, что нет. Я балую внуков и исполняю любые их капризы.

— За уют и готовку в семье отвечает женщина, но все же спрошу: а Вы сами любите готовить или на кулинарию просто нет времени?

— Я люблю готовить, но не совсем умею (улыбается). И всё-таки не картофель, а больше мясо и рыбу. Но времени на это очень мало.





— О чем мечтает Манук Аветисян?

— Хозяйству в Голландии, где я учился, уже 250 лет. И в целом в других европейских компаниях, где я бывал, всегда обращал внимание на фотографии тех, кто создавал компанию. Они висят на почетных местах. Например, компанию создал прапрадедушка, и уже дальше она переходила наследникам. Так вот, я мечтаю, чтобы дети продолжали мое дело и развивали его. Чтобы этот бизнес продолжал оставаться семейным.

За почти 25-летний бизнес-опыт Манук Жульевич Аветисян стал учредителем пяти организаций, ведущих сельскохозяйственную деятельность: ООО «ЖАК» в Туле, ООО «Актив Плюс» в Веневском районе, ООО «Кимовские Просторы» в Кимовском районе, ООО «МАНО» в Киреевском районе, ООО «Треполье» в Рязанской области. А также ООО «Туристическая Тула».

ООО «Туристическая Тула».