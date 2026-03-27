Контрольная закупка Myslo: пробуем блинчики с ветчиной и сыром

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Контрольная закупка Myslo: пробуем блинчики с ветчиной и сыром

Мы решили продегустировать замороженные блинчики. Однажды мы уже пробовали их с мясом, а теперь в наш обзор попались с ветчиной и сыром. Мы купили блинчики пяти торговых марок: 

  • «С пылу с жару»,
  • «Мираторг»,
  • «Морозко»,
  • «С пылу с жару. Premium»,
  • «Вкусвилл».

Сразу сделаем пометку: мы исключили ингредиенты, входящие в состав ветчины и сыра. Иначе, чтобы дочитать до конца состав каждого продукта, пришлось бы взять выходной.

Признаемся честно: он огромного состава с бесконечными перечислениями пищевых добавок мы были в ужасе. Пожалуй, этот продукт переплюнул все остальные, а пробовали мы очень многое.

 

«С пылу с жару»

Цена: 207,99 руб.

Вес: 360 г.

Производитель: ООО «ЛИНА», Рязанская обл., Скопинский район, село Вердерево.

Состав: тесто: вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сыворотка молочная, меланж яичный пастеризованный (продукты яичные), масло растительное, сахар, соль; разрыхлитель: гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности: кислота лимонная; начинка: ветчина, продукт плавленый (вода питьевая, заменитель молочного жира (рафинированное дезодорированное пальмовое масло, антиокислитель токоферолы), крахмал картофельный нативный, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (эмульгатор полифосфат натрия, регулятор кислотности цитрат натрия 3-замещенный, эмульгатор дигидропирофосфат натрия, регулятор кислотности), сыр, сыр жирный, регулятор кислотности — комплексная пищевая добавка, соль пищевая, консервант — сорбат калия, краситель бета-каротин), вода питьевая, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е406i, стабилизатор Е466), соль.

Первое — выглядят блинчики неаппетитно. Начинки достаточно много, видны небольшие кусочки ветчины и какая-то сырная масса, почему-то нерастаявшая после нагрева в микроволновке. Подозрительно!

По вкусу сами блины понравились меньше, чем то, что было внутри них. Они оказались какими-то желеобразными, так что ставим минус. Ветчина и сыр вполне себе обычные. Это не брак, но и явно не победитель обзора. Честная и справедливая тройка.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

«Мираторг»

Цена: 186,99 руб.

Вес: 360 г.

Производитель: ООО «Брянская мясная компания», Брянская обл., Выгоничский муниципальный район, Хмелевское сельское поселение.

Состав: тесто: вода питьевая, мука пшеничная высшего сорта, масло подсолнечное рафинированное, сыворотка молочная подсырная несоленая, сахар, порошок яичный, соль пищевая, разрыхлитель гидрокарбонат натрия (сода пищевая), начинка: вода питьевая, майонез, соус майонезный «Сырный» 42%, продукт с заменителем молочного жира «Сливочный термостабильный», сыр сухой.

Эти блины красивее — поджаренные, кружевные. Загляденье! А вот вкус — явный незачет. Начинки мало, но в этом случае и слава богу!

У ветчины в этих блинчиках очень странный привкус. А аромат от начинки напоминает тряпки. Сыра мы не заметили, а приятный вкус самих блинов был испорчен.

Среди дегустаторов не оказалось ни одного человека, который оценил бы этот продукт положительно. Больше не купим и вам не советуем, если не хотите испортить себе перекус. 

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

 

«Морозко»

Цена: 228,99 руб.

Вес: 420 г.

Производитель: ООО «Морозко», Санкт-Петербург. 

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; вода питьевая; ветчина; сыр; сахар; масло растительное; молоко сухое обезжиренное; меланж пастеризованный (продукт яичный); соль; комплексная пищевая добавка: порошок пекарский (разрыхлители: дигидропирофосфат натрия; гидрокарбонат натрия; крахмал кукурузный; агент антислеживающий карбонат кальция).

Эти блинчики — классика жанра. Торговую марку «Морозко» мы знаем давно, поэтому доверяем. Ничем неприятным они нас, кстати, не удивили. Ветчина нормальная, сыр тоже, но начинки очень мало. 

Основную партию в этом продукте играет сам блин. Причем довольно пресный. Из-за дисбаланса начинки и блинчиков получилось суховато. Без особых претензий, но и без мощных недостатков — средний балл.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

 

«С пылу с жару. Premium»

Цена: 332 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «ЛИНА», Рязанская обл., Скопинский район, село Вердерево.

Состав: тесто: вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, меланж яичный пастеризованный (продукт яичный), масло растительное, сахар, сыворотка молочная, молоко сухое, соль, разрыхлитель: гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности: кислота лимонная; начинка: ветчина, сыр, сыр плавленый, ароматизатор пищевой «Сыр», краситель бета-каротин Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота Е 330), вода питьевая, комплексная пищевая добавка (эмульгатор Е406i, стабилизатор Е466), соль.

 

Это премиум, и в этот раз производители нас не обманули. Эти блины и выглядят красиво, и вкусом радуют. Ажурные, с дырочками, поджаренные, вкусные.

В начинке были замечены два вида сыра, один из которых — чеддер. Ветчину производители обещали мраморную. Этого мы не рассмотрели, но она яркая и вкусная, немного подкопченная, похожая на карбонат. В начинке есть вкус и сыра, и ветчины. Вкусно! 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Вкусвилл»

Цена: 378 руб.

Вес: 400 г.

Производитель: ООО «Добрый Пекарь и Ко», Тульская область, Ленинский район, село Барыково.

Состав: блинчик жареный: молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 3,2%, мука хлебопекарная пшеничная высшего сорта, вода питьевая, меланж яичный пастеризованный, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, разрыхлитель — гидрокарбонат натрия (сода пищевая), начинка: ветчина, сыр полутвердый «Российский» массовая доля жира в сухом веществе 50%, соус (сметана, массовая доля жира 20%, соевый соус, горчица).

Внешне блинчики из «Вкусвилла» напоминают домашние. Но отличие есть — в этих мало начинки. Сыр и ветчина ощущаются, и по вкусу заметно, что они неплохого качества. Но то ли много блина, то ли мало начинки, в итоге получилось суховато.

Если бы не было предыдущего варианта, эти блины мы бы поставили на первое место за добротный вкус и хорошие ингредиенты. Но в этом обзоре они будут вторыми.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

Самый дорогой продукт — «С пылу с жару. Premium» (110,66 руб. за 100 г).

Самый дешевый продукт — «Мираторг» (51,94 руб. за 100 г).

Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — «С пылу с жару. Premium».

Контрольная закупка Myslo: пробуем блинчики с ветчиной и сыром

