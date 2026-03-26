Инструкция: как провести капремонт дома за деньги на спецсчете

Шаг 1 – принять решение на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о проведении работ по капремонту общего имущества, оформить протокол. Для кворума необходимо, чтобы было не менее 2/3 от общего числа голосов.
Шаг 2 – предоставить в орган местного самоуправления протокол собрания в случае, если выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не запланировано на текущий год. Срок предоставления – не позднее 30 апреля текущего года.
При проведении капремонта за счет средств, собранных на спецсчете, контроль качества работ ведут уполномоченные собранием жители.
Шаг 3 – заключить с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемой организации:
- договор строительного подряда;
- договор на оказание услуг по разработке сметной документации;
- договор на оказание услуг по разработке проектной документации;
- договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ.
Шаг 4 – направить документы владельцу специального счета для перечисления аванса в случае, если аванс предусмотрен решением общего собрания собственников.
Документы, необходимые для перечисления аванса:
- протокол общего собрания собственников помещений;
- договоры о выполнении работ по капитальному ремонту;
- локальная смета, проверенная в ГУ ТО «Региональный сметный центр»;
- проектная документация либо дефектный акт, если проектная документация не требуется;
- копия выписки СРО (прикладывается к разработанной проектной документации);
- счет на оплату аванса в размере не более 30% от стоимости услуг и (или) работ.
Шаг 5 – направить владельцу специального счета документы об оказании услуг и/или выполнении работ (окончательный расчет):
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- счет на оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проектную документацию;
- сметную документацию;
- заверенные подрядной организацией копии сертификатов на используемые материалы при проведении капитального ремонта;
- фотоматериалы до, в период выполнения и после выполнения работ по замене лифтов;
- акты скрытых работ.
В случае если аванс не предусмотрен решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, направляются также документы, обозначенные в п. 4.