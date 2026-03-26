  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Инструкция
  5. Инструкция: как провести капремонт дома за деньги на спецсчете - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Инструкция: как провести капремонт дома за деньги на спецсчете

Для жителей Тульской области подготовили пошаговую инструкцию о том, как начать капитальный ремонт в доме, если средства на него копятся на спецсчете.

Инструкция: как провести капремонт дома за деньги на спецсчете
Фото Алексея Пирязева.

Шаг 1 – принять решение на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о проведении работ по капремонту общего имущества, оформить протокол. Для кворума необходимо, чтобы было не менее 2/3 от общего числа голосов.

Шаг 2 – предоставить в орган местного самоуправления протокол собрания в случае, если выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще­ства в многоквартирном доме не запланировано на текущий год. Срок предоставления – не позднее 30 апреля текущего года.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/39/41/95fa-36df-43e4-9e1a-9b3f4ff116e5/02fc3319-17a1-4b27-adb1-f4f32e53a733.jpg
При проведении капремонта за счет средств, собранных на спецсчете,  контроль качества работ ведут уполномоченные собранием жители.

Шаг 3 – заключить с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемой организации:

  • договор строительного подряда;
  • договор на оказание услуг по разработке сметной документации;
  • договор на оказание услуг по разработке проектной документации;
  • договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ.

Шаг 4 – направить документы владельцу специального счета для перечисления аванса в случае, если аванс преду­смотрен решением общего собрания собственников.

Документы, необходимые для перечисления аванса:

  • протокол общего собрания собственников помещений;
  • договоры о выполнении работ по капитальному ремонту;
  • локальная смета, проверенная в ГУ ТО «Региональный сметный центр»;
  • проектная документация либо дефектный акт, если проектная документация не требуется;
  • копия выписки СРО (прикладывается к разработанной проектной документации);
  • счет на оплату аванса в размере не более 30% от стоимо­сти услуг и (или) работ.

Шаг 5 – направить владельцу специального счета документы об оказании услуг и/или выполнении работ (окончательный расчет):

  • акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
  • счет на оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ;
  • проектную документацию;
  • сметную документацию;
  • заверенные подрядной организацией копии сертификатов на используемые материалы при проведении капитального ремонта;
  • фотоматериалы до, в период выполнения и после выполнения работ по замене лифтов;
  • акты скрытых работ.

В случае если аванс не предусмотрен решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, направляются также документы, обозначенные в п. 4.

Сюжет: Полезные разъяснялки
Инструкция
Инструкция: как провести капремонт дома за деньги на спецсчете

вчера, в 17:46

1

1416

0

Инструкция
Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
вчера, в 17:46 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Современный ремонт в новостройке: как выбрать долговечное напольное покрытие
Современный ремонт в новостройке: как выбрать долговечное напольное покрытие

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.