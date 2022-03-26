«Что бесит»: 7 причин разозлить детского футбольного тренера

Проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!

Сегодняшний герой нашей рубрики — детский футбольный тренер. Он поделился с нами тем, что может его выбесить на любимой в общем-то работе.

1. Бумажная волокита.

Моя главная задача, кроме непосредственно процесса подготовки ребят, — выстраивание взаимоотношений в коллективе. Я отдаю детям всё своё время и кайфую от профессии, но есть момент, который раздражает очень сильно. Это рутинное заполнение журналов, в которые я вношу абсолютно никому ненужные сведения. Но руководству очень важно наличие бумажек, поэтому я после тренировок должен сидеть и писать про расписание, общие сведения о детях, график занятий на год вперёд, учёт посещаемости и объём нагрузок. Бесит.

2. Родители-советчики

В каждой команде найдется такой отец, который либо сам поиграл на любительском уровне, либо с самого детства смотрит футбольные матчи и, стало быть, знает всё сам. Обычно они на каждой тренировке подходят и выдают фразы: «А вот тут я бы сделал иначе» или «Мне кажется, им пора переходить на упражнения, которые я видел у испанцев». Не бесит, но раздражает.

3. Родители-мечтатели

Эти — даже хуже советчиков. Мечтают, что их чадо станет великолепным и популярным спортсменом. А чадо это даже и близко не разделяет надежды родителей и ходит на тренировки, как на каторгу. Им хочется в шахматы играть, может быть, или на скрипке, а их как из-под палки гонят на футбольное поле, где они, по сути, страдают. Жалко их.

4. Невнимательные судьи

Рано или поздно, после длительных и упорных тренировок, наступает время соревнований. К сожалению, часто турниры ставят обслуживать не самых опытных арбитров, которые, редко, но все же, относятся к своей работе спустя рукава. Чаще всего это происходит на турнирах в других городах, где судьи тянут за уши местную команду. Дают несправедливые карточки, назначают выдуманные пенальти. Если во взрослом футболе это все на эмоциях забудется на следующий день, то для детей такое — это самый настоящий шок, которые перерастает в обиду на арбитров и недоверие к любому их решению.

5. Игры во дворе

У детей много энергии, и четырехразовых тренировок им не хватает. Они идут во двор, пинают там мяч с ровесниками, которые довольно далеки от профессиональных занятий. И часто получают там нелепые травмы. Я говорю не об ушибах и ссадинах, а о выбитых пальцах и сломанных руках. Запретить детям это, конечно, нельзя, поэтому я чаще стараюсь беседовать, доносить до них тот факт, что лучше лишнюю энергию потратить на тренировке — подтягиваться, отжиматься.

6. Недостаточное финансирование

В настоящее время деньги в развитие спорта вкладываются немалые, но все равно, детский футбол не шикует. Поэтому иногда обидно пропускать турниры, которые нам не по карману. Те, на которых присутствуют лучшие детские школы и, что немаловажно, различные агенты, которые присматривают таланты. Будь ребенок даже безусловным гением, очень сложно устроить его в профессиональный футбольный клуб, катаясь по областным турнирам и ЦФО.

7. Не самая высокая зарплата

Этот пункт возникает из предыдущего, но менее важен для меня, так как я люблю футбол. Но тем не менее, заработная плата у тренеров детских футбольных школ (я говорю не про частные), мягко скажем, не самая высокая. Приходится крутиться и подрабатывать, чтобы жить, а не существовать. Это, конечно, бесит, так как хочется целиком посвящать время любимому делу.