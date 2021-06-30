Где получить права в Туле: выбираем автошколу вместе с Myslo

Фото: pexels.com.

Не знаете, какую автошколу выбрать? Мы собрали информацию о том, где можно выучиться, сколько это будет стоить и права какой категории можно получить.

Категории прав: А, А1 В, С, Д, СЕ, ВЕ, ДЕ.

Учебный центр ТОРЦ также проводит обучение по программам:

- водитель внедорожных мототранспортных средств (квадроцикл, снегоход)

- тракторист-машинист категорий В, С, Д, Е, F

- водитель погрузчика

- машинист экскаватора

- машинист крана (крановщик)

- оператор крана-манипулятора

- машинист автовышки и автогидроподъемника

- ДОПОГ

- оператор станков с программным управлением (ЧПУ)

Длительность обучения на категорию В: 3 месяца.

В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: теоретические занятия проводятся в выходные дни и в будни вечером. Практические занятия проводятся с понедельника по субботу.

Дистанционное обучение: возможно дистанционное обучение по теории.

Какие автомобили в автопарке: Renault Logan, Volkswagen Polo, Renault Duster, эвакуатор ГАЗон Next, автобус Ford.

Что нужно, чтобы начать учиться: для поступления в автошколу нужен только паспорт.

Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: 20 000 руб. + 225 руб. за каждый час практического занятия. Возможно заключение договора и оплата дистанционно.

Акции, скидки: акции студентам и учащимся школ – 5%, при заключении договора вдвоем – 5%, при 100% оплате – 5% (скидки по акциям не суммируются).

Тула, Макаренко, 9-б, пом. 11 (вход со двора) – главный офис.

Тула, Красноармейский пр., 7, оф. 204-б.

Суворов, ул. Тульская, 1-в (2-й этаж).

Белев, ул. Советская, 32 (2-й этаж).

Закрытая площадка Тула п. Мясново, проезд Иншинский, 28.

auto-school71.ru

Единый справочный телефон:

8 (953) 196-35-88 (на ваши вопросы ответит директор автошколы Гуров Максим Викторович).

Категории прав: В, С, Д, СЕ.

Длительность обучения на категорию B: 3 месяца.

В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: занятия по теории проводятся в будние дни, два раза в неделю в 18.00. Вождение проводится и в будние, и в выходные дни.

Дистанционное обучение: есть, индивидуальные занятия по теории.

Какие автомобили в автопарке: автомобили с механической коробкой передач, «Рено Логан», «Лада Калина», Datsun; КамАЗ (для категории С); ПАЗ (для категории Д).

Что нужно, чтобы начать учиться: заявление на обучение, копия паспорта, справка медицинская, 1 фото 3х4, предоплата 50%.

Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: на категорию В –28 900 руб., для студентов и учащихся – 25 900 руб. В стоимость входит: теория, вождение, бензин. Стоимость обучения на категорию С – 30 000 руб. Переподготовка с кат. В на кат. С и с кат. Д на кат. С – 29 900 руб. Переподготовка с кат. В на кат. Д – 30 000 руб. Переподготовка с кат. С на кат. Д – 24 000 руб. Обучение категории СЕ – 29 000 руб. Предоплата 50%, а оставшиеся 50% в рассрочку на два месяца.

Акции, скидки: подарочный сертификат на сумму 5000 руб. – 10 000 руб., скидки для студентов (при предъявлении студенческого билета), акция «Приведи друга – получи скидку 5000 руб.». Возврат 13% НДФЛ.

Дополнительная информация: заявку на обучение можно оставить по тел.: 31-14-19, 57-05-03, 8-910-700-60-53.

Тула, ул. Оборонная, 40.

Тел.: 31-14-19, 57-05-03.

tulcpm@mail.ru

www.tulcpm.ru

Категории прав: В.

Длительность обучения на категорию B: 3 месяца.

В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: очные групповые занятия проводятся по будням в вечернее время (с 18.30). Дополнительные занятия и консультации для совмещающих дистанционное обучение – по субботам. Практические вождения – с 8.00, последнее занятие – начало в 20.30, без выходных.

Дистанционное обучение: всем поступающим предоставляется выбор формы обучения с возможностью перехода с одной на другую. Очная форма в группах или дистанционная, на базе специализированной платформы. Для обучающихся на дистанционной форме проводятся дополнительные очные консультации по субботам. Практические вождения одинаковы для обоих видов обучения.

Какие автомобили в автопарке: «Рено Логан», «Лада Гранта», «Шевроле Авео», «Шевроле Лачетти».

Что нужно, чтобы начать учиться: паспорт, СНИЛС, первоначальный взнос 1000 р. Позже понадобятся медицинская справка для водителей (форма 003/Ву) и две фотографии 3х4.

Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: 30 000 руб. (всё включено с момента запуска по момент выдачи свидетельства об окончании автошколы). Возможна беспроцентная рассрочка на 3 месяца.

Акции, скидки: регулярно проводятся акции, предоставляем скидки для учащихся и студентов.

Тула, пр. Ленина, 40 (напротив филармонии).

Телефон/WhatsApp/Telegram: 8-916-566-46-16, 8 (4872) 636-939.

tula-profi.ru