Где получить права в Туле: выбираем автошколу вместе с Myslo
Не знаете, какую автошколу выбрать? Мы собрали информацию о том, где можно выучиться, сколько это будет стоить и права какой категории можно получить.
Автошкола «ТОРЦ»
Автошкола «Оборонная 40»
Автошкола «Проспект»
Автошкола «ТОРЦ»
Категории прав: А, А1 В, С, Д, СЕ, ВЕ, ДЕ.
Учебный центр ТОРЦ также проводит обучение по программам:
- водитель внедорожных мототранспортных средств (квадроцикл, снегоход)
- тракторист-машинист категорий В, С, Д, Е, F
- водитель погрузчика
- машинист экскаватора
- машинист крана (крановщик)
- оператор крана-манипулятора
- машинист автовышки и автогидроподъемника
- ДОПОГ
- оператор станков с программным управлением (ЧПУ)
Длительность обучения на категорию В: 3 месяца.
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: теоретические занятия проводятся в выходные дни и в будни вечером. Практические занятия проводятся с понедельника по субботу.
Дистанционное обучение: возможно дистанционное обучение по теории.
Какие автомобили в автопарке: Renault Logan, Volkswagen Polo, Renault Duster, эвакуатор ГАЗон Next, автобус Ford.
Что нужно, чтобы начать учиться: для поступления в автошколу нужен только паспорт.
Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: 20 000 руб. + 225 руб. за каждый час практического занятия. Возможно заключение договора и оплата дистанционно.
Акции, скидки: акции студентам и учащимся школ – 5%, при заключении договора вдвоем – 5%, при 100% оплате – 5% (скидки по акциям не суммируются).
Тула, Макаренко, 9-б, пом. 11 (вход со двора) – главный офис.
Тула, Красноармейский пр., 7, оф. 204-б.
Суворов, ул. Тульская, 1-в (2-й этаж).
Белев, ул. Советская, 32 (2-й этаж).
Закрытая площадка Тула п. Мясново, проезд Иншинский, 28.
Единый справочный телефон:
8 (953) 196-35-88 (на ваши вопросы ответит директор автошколы Гуров Максим Викторович).
Автошкола «Оборонная 40»
Категории прав: В, С, Д, СЕ.
Длительность обучения на категорию B: 3 месяца.
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: занятия по теории проводятся в будние дни, два раза в неделю в 18.00. Вождение проводится и в будние, и в выходные дни.
Дистанционное обучение: есть, индивидуальные занятия по теории.
Какие автомобили в автопарке: автомобили с механической коробкой передач, «Рено Логан», «Лада Калина», Datsun; КамАЗ (для категории С); ПАЗ (для категории Д).
Что нужно, чтобы начать учиться: заявление на обучение, копия паспорта, справка медицинская, 1 фото 3х4, предоплата 50%.
Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: на категорию В –28 900 руб., для студентов и учащихся – 25 900 руб. В стоимость входит: теория, вождение, бензин. Стоимость обучения на категорию С – 30 000 руб. Переподготовка с кат. В на кат. С и с кат. Д на кат. С – 29 900 руб. Переподготовка с кат. В на кат. Д – 30 000 руб. Переподготовка с кат. С на кат. Д – 24 000 руб. Обучение категории СЕ – 29 000 руб. Предоплата 50%, а оставшиеся 50% в рассрочку на два месяца.
Акции, скидки: подарочный сертификат на сумму 5000 руб. – 10 000 руб., скидки для студентов (при предъявлении студенческого билета), акция «Приведи друга – получи скидку 5000 руб.». Возврат 13% НДФЛ.
Дополнительная информация: заявку на обучение можно оставить по тел.: 31-14-19, 57-05-03, 8-910-700-60-53.
Тула, ул. Оборонная, 40.
Тел.: 31-14-19, 57-05-03.
tulcpm@mail.ru
Автошкола «Проспект»
Категории прав: В.
Длительность обучения на категорию B: 3 месяца.
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: очные групповые занятия проводятся по будням в вечернее время (с 18.30). Дополнительные занятия и консультации для совмещающих дистанционное обучение – по субботам. Практические вождения – с 8.00, последнее занятие – начало в 20.30, без выходных.
Дистанционное обучение: всем поступающим предоставляется выбор формы обучения с возможностью перехода с одной на другую. Очная форма в группах или дистанционная, на базе специализированной платформы. Для обучающихся на дистанционной форме проводятся дополнительные очные консультации по субботам. Практические вождения одинаковы для обоих видов обучения.
Какие автомобили в автопарке: «Рено Логан», «Лада Гранта», «Шевроле Авео», «Шевроле Лачетти».
Что нужно, чтобы начать учиться: паспорт, СНИЛС, первоначальный взнос 1000 р. Позже понадобятся медицинская справка для водителей (форма 003/Ву) и две фотографии 3х4.
Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: 30 000 руб. (всё включено с момента запуска по момент выдачи свидетельства об окончании автошколы). Возможна беспроцентная рассрочка на 3 месяца.
Акции, скидки: регулярно проводятся акции, предоставляем скидки для учащихся и студентов.
Тула, пр. Ленина, 40 (напротив филармонии).
Телефон/WhatsApp/Telegram: 8-916-566-46-16, 8 (4872) 636-939.