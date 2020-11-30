Городской лагерь для детей: куда отправить ребенка на зимних каникулах?

У нас есть несколько интересных предложений.

Компьютерная Академия ШАГ

Зимний IT-лагерь в Подмосковье

Школа программирования «Алгоритмика»

Этой зимой компьютерная Академия ШАГ откроет для детей волшебство IT-технологий: мир 3D-графики, анимации, робототехники, game-дизайна и блогинга. Ваш ребенок окажется в мире технологий будущего! Ребята научатся создавать компьютерные игры, снимать и монтировать видео для YouTube и Tik Tok, пройдут лабиринты и выиграют в соревнованиях роботов.

Ребята проведут время на каникулах весело, с пользой и с удовольствием!

Зимний лагерь «Мир Minecraft»

Кто из ребят не играл в Minecraft? Популярность этой программы объясняется неограниченными возможностями, которые предоставляются игрокам: в ней каждый может реализовать самые смелые креативные идеи.

На примере своей любимой игры ребята познакомятся или прокачают навыки владения различными инструментами компьютерной графики, конструирования сайтов, 3D-моделирования и многих других.

Кому будет интересно? Детям в возрасте 9−11 лет.

Программа с 4 по 8 января (занятия проходят с 10.00 до 13.00):

День 1. Моделирование персонажей и объектов Minecraft. Инструмент — Tincercad

День 2. Рекламный постер по Minecraft. Инструмент —https://online-photoshop.org/edit/

День 3. Алгоритмы в мире Minecraft. Инструмент — Code.org

День 4. Создание своей игры Minecraft в 2D. Инструмент — Scratch 3.0

День 5. Создание сайта-портфолио студента. Инструмент — Tilda

Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время.

Зимний лагерь «Звездные войны»

Одна из величайших киновселенных — «Звездные войны» — дает неограниченный простор для воображения. Каждый из ребят за время смены лагеря сможет не только по-настоящему погрузиться в мир современных IT-инструментов, но и попробует себя в роли разработчика игры, создателя 3D моделей, монтажера трейлера и графического дизайнера.

Программа лагеря с 4 по 8 января с 14.00 до 17.00:

3D-моделирование космического корабля. В ходе занятия ребята изучат основы 3D-моделирования и создадут объемную модель космического корабля.

компьютерная графика: полет к звездам. Студенты изучат основные инструменты в графическом редакторе Photoshop и создадут коллажи, в которых перенесут себя в локации из фильма Звездные Войны.

разработка 2D игры. Занятие посвящено изучению основ программирования. С помощью языка JavaScript, студенты изучат основные понятия и создадут свою первую игру.

трейлер по киновселенной «Звездных войн». В ходе занятия ребята изучат основы монтажа видеороликов, используя профессиональные инструменты и создадут свой трейлер.

создание сайта-портфолио студента. На этом занятии ребята научатся работать в конструкторе сайтов Tilda. Студенты создадут простой сайт-портфолио со своими работами, созданными в течение лагеря.

Количество мест ограничено. Успейте забронировать удобное время!

Где: ДМЦ «Поляны» Управления делами Президента РФ (Московская область).

Когда: с 3 по 8 января 2021 года.

В выездном зимнем лагере за шесть дней ребята познакомятся с историей развития кинематографа и на себе попробуют инструменты и техники, с помощью которых черно-белые и немые фильмы выросли до блокбастеров. А полученные знания применят для создания собственного фильма!

Кому будет интересно? Ребятам 9−12 лет.

Что ждет студентов:

проживание на комфортной базе в Подмосковье с шестиразовым питанием,

оздоровительные процедуры от санатория (по желанию),

команда крутых и увлеченных вожатых-профессионалов,

захватывающая и познавательная смена-приключения,

участие во всех этапах создания настоящего фильма.

Программа обучения:

полный цикл кинопроизводства,

сценарное, режиссерское и актерское искусство,

оформление съемочной площадки,

практические занятия по монтажу видео и звука,

мастер-классы по выбранной специальности,

премьерный кинопоказ.

Узнать больше о месте проведения можно по ссылке.

Компьютерная академия ШАГ

Тула ул. Советская, 23, 2-й этаж

+7 (4872) 57-48-47, +7 (930) 899-15-65

Официальный сайт: tula.itstep.org

Как провести зимние каникулы весело, интересно, в то же время с пользой, но без домашки? Это знают в школе программирования «Алгоритмика»! Обучение здесь построено на современных методиках преподавания. Благодаря игровому вовлекающему формату дети лучше впитывают новые знания. При этом преподаватели помогают ребятам раскрыть свой потенциал и направить креатив в нужное русло.

Школа в Туле работает всего два года, а ее выпускники уже успели поступить в «Летово»!

«Алгоритмика» приглашает ребят в зимний лагерь. Рассказываем, что ждет учеников.

Новогодний IT-квест «Прокачай Деда Мороза»

Новый год в опасности! У команды Деда Мороза проблемы: фабрика, выпускающая и поставляющая подарки, морально устарела. Она требует срочного технологического обновления — в противном случае в этом году подарков не увидит ни один ребенок страны!

Как спасти Новый год? Эта миссия по силам только юным тулякам! Дед Мороз очень надеется на ребят, которые увлекаются современными технологиями. Как внести вклад в решение проблемы? Принять участие в онлайн-соревновании по «прокачке» фабрики и вернуть праздник детишкам.

Почему опыт участия в IT-квесте полезен для вашего ребенка?

Это эффективный и совершенно бесплатный способ заинтересовать ребенка программированием.

Ребята, которые давно учатся в «Алгоритмике», применят свои знания в программировании и математике на практике, а новички напишут первые строчки кода и прокачают логическое мышление.

Потренируют базовый навык XXI века — работа в команде. Научатся распределять задачи и преодолевать разногласия.

Примут участие в международном конкурентном соревновании с действительно ценными призами для победителей.

Весело и с пользой проведут время с друзьями: ребенок сам формирует команду, приглашая друзей и знакомых.

Важно: чтобы пройти квест, не нужно специальных знаний или подготовки! Дайте волю фантазии!

Кому будет интересно: ребятам в возрасте 8−15 лет.

Дата старта онлайн-соревнования — 25 декабря. Регистрируйтесь уже сейчас, чтобы успеть собрать команду! Участие — бесплатно.

В качестве призов победители могут получить VR-очки, интерактивный робот, портативная колонка, беспроводные наушники и многое другое.

Изучите профессии будущего!

На зимних каникулах «Алгоритмика» также приглашает ребят изучать профессии будущего:

юные дизайнеры создадут свои макеты и помогут с визуализацией данных специалистам из команды,

создадут свои макеты и помогут с визуализацией данных специалистам из команды, аналитик данных и дата-инженер составит карту mind map, узнает, как и из каких источников извлечь необходимую информацию, используя информационные потоки в режиме реального времени.

составит карту mind map, узнает, как и из каких источников извлечь необходимую информацию, используя информационные потоки в режиме реального времени. юный специалист по нейронным сетям узнает, почему нейронные сети оказались эффективнее всех предыдущих алгоритмов машинного обучения и предложит свое решение задачи через архитектуру сетей.

узнает, почему нейронные сети оказались эффективнее всех предыдущих алгоритмов машинного обучения и предложит свое решение задачи через архитектуру сетей. менеджер продукта разработает и защитит идею IT-проекта.

В конце смены ребят ждет увлекательный разбор проектов с экспертами индустрии и лучшие участники смены получат шанс получить реальную работу на летних каникулах.



Программа рассчитана на две возрастные группы: 8−11, 12−16 лет.



Даты обучения: с 4 по 8 января 2021 года.

Время: с 10.00 до 14.00.

IT-специалиcт

Важно, чтобы ребята чувствовали себя частью большого мирового проекта. В «Алгоритмике» ученики учатся командной работе и взаимопомощи. Для этого специалисты школы организуют смену зимнего лагеря. Каждый день учеников ждут занятия, тренинги и квесты.

Зимний лагерь от Школы программирования «Алгоритмика» приглашает детей в возрасте от 9 до 12 лет по направлениям:

визуальное программирование 9−12 лет (погружение в мир программирования и креативных проектов).

питон программирование 11−16 лет (увлекательное программирование на одном из самых популярных языков в мире; подготовка к профессиям будущего через освоения лучших практик программирования на Python).

Результаты лагеря:

развитие логики и любознательности,

скорость мыслительных процессов,

навыки командной работы и публичных выступлений,

гибкость, нестандартность мышления, творческие способности,

оперативность алгоритмического и проектного мышления,

конструктивное мышление,

усвоение информации с первого предъявления,

скорость обработки информации,

память, внимание, интуиция.

Запишите в лагерь своего ребенка уже сейчас!

Смена Кибердетектив

Если бы Шерлок Холмс жил в наше время, то наверняка его помощник был бы голосовым. А для раскрытия самых громких преступлений ему бы понадобились знания в программировании. Прямо как киберследователям, которые уже сейчас расследуют кибератаки, борются с интернет-мошенниками и утечкой данных.

Лагерь пройдет в стиле «Кибердетектив» для детей 8−14 лет.

Во время пребывания в лагере дети научатся:

основам компьютерной грамотности и безопасности в Сети;

работе с редакторами документов, таблиц, презентаций;

основам слепой печати;

созданию презентации и выступления;

публичным выступлениям и презентации своей идеи.

Программа рассчитана на две возрастные группы: 8−11, 12−16 лет.

Даты: с 4 по 8 января 2021 года.

Время: с 10.00 до 14.00.

Мы знаем, что ребятам очень нравится учиться в «Алгоритмике», и они часто рассказывают об этом друзьям, поэтому школа запускает специальную акцию «С другом веселее!».

Приведи друга и запишись в лагерь: по специальной цене — подробности по телефону +7 (910) 941-66-26, Дина.

В лагере будет много игр, новых друзей, веселья и практики. Результат зимней смены — продвинутый уровень цифровых навыков у ребят.

И новогодние каникулы — лучший момент, чтобы начать новый год с развития навыков будущего, и применить их в деле!

Школа программирования для детей «Алгоритмика»

Тула, ул. Советская, 17-б, офис 207.

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