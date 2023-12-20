«Пчёлка» жужжит уже 32 года: как талантливые дети в театральном объединении покоряют мир

Фото Катерины Беловой.

Канада, Франция, Румыния, Россия — вот география побед театральной студии «Пчёлка», которая работает на базе гимназии № 30. Мы пообщались с юными театралами и узнали, чем они живут.

«Нас 100 человек — огромный улей!»

Ольга Викторовна Филиппова, руководитель и основатель театральной студии «Пчёлка», встречает нас во время занятия. Мы пришли в гимназию № 30, небезызвестную «тридцатку» — «французскую» школу с языковым уклоном. В актовом зале занимаются младшие классы, потихоньку собираются старшие — с волнением ожидают съёмку.

Ольга Викторовна рассказывает:

— Студия была организована в 1990 году, первый спектакль мы поставили в 1991-м. Отсюда же начинаем наше летоисчисление — от первых наших трудов!

Студию назвали сами дети. Они сказали: «Мы много трудимся, чтобы принести радость». Теперь эти дети — сами родители: у одной из тех «пчёлок» (только вдумайтесь, как летит время!) скоро будет седьмой ребёнок. Многие отдали своих детей в гимназию, а в гимназии — в «Пчёлку», закрепляя династии театралов. Теперь целые семьи выступают на сцене — в младшей группе, средней, в группе «Образ» и даже в родительской (да, там играют взрослые!).



Фото из личного архива Ольги Филипповой.

Ольга Викторовна объясняет:

— Разделять приходится, потому что нас много — от 7 до 63 лет. Нас уже 100 человек — целый улей! Мы одна огромная семья.

О себе «Пчёлка» заявляет на трёх языках:

Стрекоза и… черепаха?

«Покажите ваши самые ценные награды», — просим мы. Ольга Викторовна показывает трёх трогательных черепашек и изображение стрекозы с надписью MASKI в рамочке. У одной из черепах забавно трясётся голова.

Это награды за искреннее признание зрителя. Франкофонный фестиваль «Маски» проходит в Москве. Франкофонный — потому что на двух языках, русском и французском. Там присуждаются награды в различных номинациях. И вот на нескольких фестивалях (почти подряд) «Пчёлка» получила награды «За искренность». Это значит, что зритель верит.

Черепашка — потому что медленно, но верно идёт к своей цели. А стрекоза — дань уважения покойному ныне режиссёру Игорю Мухину, награда называется «Диплом Игоря Мухина за Веру, Искренность и Подлинность». Его ученики придумали эту награду. «Он любил стрекозу и жил, как стрекоза», — говорят они.

К тридцатилетию студии «Пчёлка» выпустила книгу «Полёты во сне и наяву, или Из жизни театральной студии „Пчёлка“». Её писали выпускники и дети, которые занимались в студии на тот момент.

В книге красным отмечена география «Пчёлки» — все места в мире, куда ступала нога театрального объединения.

Ольга Викторовна показывает награды с зарубежных конкурсов: награда-маска из Румынии, большой кубок из Италии, Сербия, Венгрия, Франция, Канада… Из каждой страны коллектив привозил флаг.

Временно «Пчёлка» не имеет возможности уехать за границу. Но кажется, совсем об этом не жалеет: Ольга Викторовна уверена, что российские фестивали и конкурсы по уровню не имеют аналогов.

— Я очень, очень люблю нашу страну, — эти слова Ольга Викторовна попросила нас зафиксировать отдельно.

«Пчёлка» — про ежегодные походы

Помимо театра, «Пчёлка» живёт походами. Каждый год выбирает новое или уже известное туристическое направление и сплавляется, идёт, взбирается, преодолевает и покоряет. В Жабыни, что в Белёвском районе, есть семейный лагерь при Введенском Макарьевском Жабынском монастыре. Туда «Пчёлка» едет с особым восторгом.

— С трепетом наблюдаю, как старшие помогают младшим: например, на монастырской службе помогают им стоять — служба долгая. Всё делают вместе: спасают палатки от дождя, готовят еду, разводят костёр. Ночью у нас нет отбоя: мы все сидим у костра, пока наша малышня не заснёт, а утром старшие будят их, отводят умываться. А когда малыши вырастают, начинают сами помогать уже новым ребятам. Это очень трогательная преемственность.

В походе мы семья: братья, сёстры, родители. Иногда младшие спрашивают: «Когда уже мы станем мамами и папами?»

Давно, в 2004 году, «пчёлки» пересели на катамараны. Этим летом они сплавлялись по реке Кереть с выходом к Белому морю.

«Пчёлка» улетает из своего улья каждый год — путешествует по необъятным просторам России. Сплавы по скалистым рекам, ночёвки в палатках; величественные пейзажи, старинные храмы и церкви; головокружительный свежий воздух... Ольга Викторовна рассказывает, что с детьми путешествует каждый год:

— В 2023 году была Карелия, река Кереть, 2022 год — Южный Урал, посёлок Кажим, в 2021 году отправились на Охту, а в 2020 году — Суна, Карелия…

В «ковид» я подумала: «Не продолжу работать — потеряю полстудии»

С началом пандемии карантин быстро рассадил всех по местам. Школьникам — изоляция, но театралам… продолжение театра! Так решила Ольга Викторовна и в изнуряющую (морально и физически) пору изоляции взялась за работу.

— В первую очередь детям нужно чем-то заниматься, — говорит она. — Когда нас перевели на дистант, я поняла, что если не продолжу работать — потеряю половину студии.

Для ребят на дистанционке Ольга Филиппова придумала формат онлайн-спектакля. Вместе с детьми она поставила пьесу «Дракон» Евгения Шварца, сказку «Серая звёздочка» Бориса Заходера, «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Репетиции проходили в формате конференции в Zoom: театральный коллектив собирался в общем чате и работал в индивидуальном окошке с видеотрансляцией.

— Мы многостаночники: у нас непрерывное производство! — шутит Ольга Викторовна.

Посмотреть работы театральной студии можно на официальном YouTube-канале.

Вот что говорят ребята из «Пчёлки»:

Юлия Крутилина, 14 лет:

— Я театром занимаюсь с первого класса. Вместе со мной в студии моя мама и мой брат! А папа ходит со мной в походы. В уходящем году было очень много интересного, мы съездили на такое количество разных фестивалей! В постановке этого года «В поисках капитана Гранта» мне досталась роль индейца Талькава. Я играла не себя, не девочку 14 лет, а индейца-охотника, у которого есть лошадь. Было очень интересно перевоплощаться на каждой репетиции. Наш зритель — человек, который понимает, что театр — это не про просто посмотреть спектакль, а про интеллектуальное развитие.

Елизавета Фомина, 14 лет:

— На репетиции всегда хожу с большим интересом, хочется сделать что-то новое и необычное. Уходящий год запомнился двумя большими фестивалями, где мы отлично провели время. В школе мы часто выступаем для младшей школы, а также для друзей и родных.

Мария Фастрицкая, 13 лет:

— Это мой первый год в студии, он мне очень запомнился, потому что мы поехали в Рыбинск и выступили в ТЮЗе с нашим спектаклем. У меня было целых три роли: я была матросом, туземцем и собакой! Приходилось убегать за сцену, переодеваться, снова появляться на сцене. Очень сложно! Особенно в сценах, где время между ними поджимало… Коллектив у нас очень сплочённый, меня сразу приняли как друга. Жалею, что не пришла заниматься раньше.

София Головина, 14 лет:

— Для меня это был безумно насыщенный год. Мы поставили спектакль для ТЮЗа! Моя любимая роль не из этого спектакля, а из постановки «Они не хотят убивать». Эта роль отразила все мои черты характера, было интересно искать наши общие с героем истории. Я такая же целеустремлённая, серьёзная и с похожими взглядами на жизнь. Хочу пожелать начинающему театралу: в первую очередь работайте над собой, развивайте речь, обязательно голос, и это даст результат.

Анна Анисимова, 15 лет:

— Я занимаюсь театром со второго класса: в первом увидела спектакль «Пчёлки» и загорелась мечтой. Сейчас я в девятом! В этом году было очень интересно. Мы достойно выступили на фестивале в Рыбинске, перешли на более высокую ступень в театральной группе. Самое важное в театре — гореть работой, а также чтобы было интересно то, чем занимаешься. Скажу так: важен процесс, а не результат!

Денис Кузнецов, 13 лет:

После 4-го класса Денис перешёл в другую школу, но «Пчёлку» не оставил. Он с удовольствием продолжает ходить на занятия.

— В этом году мы активно разрабатывали спектакль «В поисках капитана Гранта», с ним выступали в нашем ТЮЗе, ездили в Рыбинск. Много гуляли по этому городу пешком, очень понравилось. Роль в спектакле у меня стала самой любимой за все времена! Я играл Жака Элиасена Франсуа Мари Паганеля. Это весёлый, рассеянный, но очень умный географ, его характер идеально подошёл моему: я учусь на одни пятёрки, занимаюсь IT-программированием. Совет всем театралам: нужно не думать, что играешь для зрителя, а быть уверенным, что спектакль происходит в реальности.

Блиц-опрос для Ольги Викторовны Филипповой:

Кино или театр?



— Есть вещи, на которые способен только театр, а есть — на которые только кино.



— Есть вещи, на которые способен только театр, а есть — на которые только кино. Любимая книга на сегодняшний день?

— «На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала» Паоло Коэльо. Она держит. Пока не представляю, как её поставить в театре.

Главный драматург конца XX — начала XXI вв.?

— Александр Володин.

Дайте совет… кому угодно.

— Любите и прощайте!