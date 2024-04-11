Нож «Рыбка», клинки и оберег с золотом: гравер Олег Семёнов создаёт шедевры оружейного искусства

Фото Алексея Пирязева.

Левша блоху подковал, а современный мастер… золотую рыбку на клинке выгравировал! Узнали немного о земляке-умельце.

Олег Семёнов собственноручно создал 45 изделий, в соавторстве — 180. Его работы находятся в частных коллекциях, а некоторые — даже в собрании Оружейной палаты Московского Кремля. У Олега множество заслуг, например большой знак ордена «Карл Фаберже — Придворный ювелир». Это очень высокая награда, присуждаемая за заслуги в ювелирном и камнерезном искусстве.

Работы Олега Семёнова выставлены в тульском «шлеме». Одной выделено особое место — под футляром в центре витрины. Это нож «Рыбка».

Олег Семёнов выполнил его вместе с двумя другими тульскими умельцами — кузнецом Натальей Забелиной и мастером В. Кузнецовым. Детали рукояти изготовлены ручным способом. Конструкция её механизма отличает нож от других работ. На изящном клинке — тонкий дамасский рисунок.

Изогнутый клинок на фотографии ниже — тоже из дамасской стали. Он называется «Омар Хайям». Рукоять с двумя щёчками стилизована под корону с тремя зубцами. На её пластине выполнены чеканные виноградные листья из белого металла, из жёлтого металла — усики лозы, а из меди — виноградные грозди. На гарде (крестовине меча) мастер изобразил портрет Омара Хайяма.

Этот кинжал называется «Виват, король!». Рукоять его — из древесины ореха. Малахитовая подставка отсылает к русским умельцам, создававшим из камня произведения декоративно-прикладного искусства.

Здесь же, в музее оружия, Олег Семёнов на днях презентовал свою новую книгу «Набор гравера „Начало большого пути“». На презентацию Олег пришёл ещё с двумя книгами: первая называется «Авторское оружие. Создание образа, отделка», её мастер выпустил в 2010 году; вторая — «Гравировка. От простого к сложному» 2017 года. «Издание третьей книги, несомненно, обрадовало», — признаётся мастер.

— Сложно выпустить даже одну книгу, а у меня — три! Гравер — узкая специализация. Но в моей новой книге речь не только о граверной профессии, но и о работе мастера-оружейника, создателя авторского холодного оружия. В ней рассказывается обо всём, что делали тульские мастера для украшения великокняжеского оружия, приведены даже забытые техники.

Все знания для книг Олег Семёнов берет, как он сам шутит, из «чертогов памяти». После школы, во время учёбы в учебно-производственном комбинате, он познакомился с профессией гравера. Помимо прочего, Олег уже владел основами художественного мастерства.

— После армии добился, чтобы меня взяли в граверы. Представьте, что я там наблюдал: прямо при мне делали охотничье оружие, спортивные пистолеты… Это заражает! Знания, которые я получал на граверном участке, касались не только гравировки, но и слесарных навыков.

В ЦКИБ СОО говорили: «Гравер — это слесарь высшего разряда».

Профессия гравера — настоящее искусство. Она совмещает и мастерство скульптора, и умение изобразить лицо человека, и навыки дизайнера. Олег вспоминает: «После обучения в художественной школе мне пришлось даже переучиваться держать карандаш».

Кинжал-подвеску Олег Семёнов сделал по эскизам московского дизайнера Елены Левашовой. Кинжал называется «Скандинавский крылатый». На обратной стороне подвески — золотые вставки.

— Однажды у меня его увидели на выставке в Москве, сказали: «Это мы точно покупать не будем». Я говорю: «Почему?» А мне в ответ: «Это же ваш оберег!» — делится мастер.

Вот инструменты, которые гравер использует в своей работе. Ими научились пользоваться и девчонки, которые пришли на встречу: стальной кинжал пока не создали, но хотя бы прикоснулись к профессии. Кто знает, может, они продолжат традиции тульских мастеров и из них получатся новые Натальи Забелины? Но Олег Семёнов предупреждает: работа гравера — почти точно мужская.

Мастер сокрушается: если кто-то из ребят, пришедших на презентацию, захотел бы стать его учеником, пришлось бы отказать. Потому что желание обучать есть, но места для обучения нет.

— Ученику нужно собственное место. Делить мою мастерскую на двоих не имеет смысла. Я обучал в Москве, иногда устраиваю обучающие классы в Туле. На вашей территории — сработаемся! (смеется)

Сейчас Олег Семёнов готовит к изданию новую книгу. Не прекращает работу с материалом, активно ведёт социальные сети.