Чем детям и взрослым заняться в новогодние праздники

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Есть идея! Начните год с изучения IT-технологий.

Академия TOP предлагает юным и взрослым тулякам активно и увлекательно провести новогодние каникулы. Для разного возраста уже подготовлены разные мастер-классы, которые приоткроют занавес необычного и интересного IT-мира.

Детям

Взрослым

Мастер-класс: «3D-моделирование по мотивам Harry Potter»

Когда: 6 января 2024 года в 12.00.

Для кого: для детей от 7 до 14 лет, а также их родителей.

Ваш ребенок любит фантазировать и придумывать что-то новое? Проводит все свободное время за компьютером или планшетом? Пора направить его интерес в правильное русло!

В программе урока:

практическое занятие по 3D-моделированию;

инструменты для создания 3D-персонажей;

как создать свой 3D-персонаж с нуля, пошаговая инструкция;

технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;

примеры 3D-персонажей;

рекомендации по созданию 3D-персонажей от преподавателя Академии.

Родители также смогут узнать много нового:

увлечения детей 7-14 лет: тренды 2024;

направления профессионального компьютерного образования для детей;

польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка.

IT-квест: создание собственной игры Brawl Stars против Minecraft

Когда: 13 января в 12.00.

Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.

Участники узнают:

с помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно;

секреты и фишки создания компьютерных игр;

создадут собственную игру Brawl Stars против Minecraft.

Пробный урок! 3D-моделирование персонажа из игры Minecraft

Когда: 20 января в 12.00.

Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.

В программе урока:

практическое занятие по 3D-моделированию;

инструменты для создания 3D-персонажей;

создание 3D-персонажа с нуля, пошаговая инструкция;

технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;

примеры 3D-персонажей;

рекомендации по созданию 3D-персонажей от преподавателя Академии.

Родители также смогут узнать много нового:

увлечения детей 7-14 лет: тренды 2024;

почему у современных детей такая страсть к компьютерам (данные исследований ученых);

как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло;

польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка;

презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН;

условия поступления и обучения в Международной Компьютерной Академии TOP.

Мастер-класс для детей: «Создание собственных миров в Roblox»

Когда: 27 января в 12.00.

Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.

Roblox Studio способствует развитию творчества, логического мышления, усидчивости, коммуникабельности.

На открытом уроке ребята узнают:

с помощью каких инструментов можно создать 3D-миры;

сколько времени разработчики игр тратят на создание новой игры;

как создать собственный игровой мир;

5 советов по созданию компьютерных игр от профессионала;

практическое занятие по разработке игры.

Открытая презентация «Как построить карьеру в IT»

Когда: 13 января в 18.00.

Для кого: для всех, кто хочет в IT! Возраст — 15-55 лет.

Хотите знать, в чем преимущества работы в IT? Мечтаете попасть в IT, но не знаете с чего начать? Начните с качественного и актуального IT-образования.

В программе мероприятия:

самые востребованные профессии будущего;

технологии, которые никогда не оставят вас без работы;

убедительные причины стать айтишником;

как выбрать учебное заведение.

Презентация образовательных программ:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн.

Курс «Компьютерная графика и дизайн» — пробное занятие

Когда: 22 января в 18.30.

Для кого: возраст участников — 15-55 лет.

Мечтаете о творческой самореализации? Вас всегда интересовал дизайн, но вы не знаете, как превратить хобби в доходную профессию? Тогда этот мастер-класс для вас!

В программе:

мастер-класс по графическому дизайну от практикующего эксперта и преподавателя Академии;

8 убедительных причин стать дизайнером;

7 самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;

5 шагов, которые приведут вас к цели — стать успешным и востребованным специалистом;

как начать зарабатывать на дизайне.

Вы узнаете о:

перспективах и темпах развития направления «дизайн», сферах применения специалистов и уровне оплаты труда;

курсах и программах обучения в Академии;

достижениях студентов Компьютерной Академии;

преимуществах, которые получают выпускники Академии TOP;

вы окунетесь в мир графического дизайна и современных компьютерных технологий!

Пробное занятие: «Знакомство с языком программирования Python»

Когда: 29 января в 18.30.

Для кого: возраст участников — 15-55 лет.

Вам кажется, что программировать сложно, а корректный код — тайна за семью печатями? Приходите в Компьютерную Академию TOP и за час напишите свою первую программу на лаконичном красивом Python.



На мастер-классе участники рассмотрят:

тонкости языка Python, сферы использования и его преимущества, почему стоит начать с Python;

как установить и запустить Python;

как работает веб-сервер и место Python в создании сайта;

практическое применение Python — решение поставленной задачи написанием работающей программы.

Все мероприятия бесплатные. Количество мест ограничено. Спешите записаться уже сейчас!

Все участники смогут получить скидку 30% на дальнейшее обучение в Академии TOP. Акция действует до 15 января 2024 года.

Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону 57−37−87 или через сообщение в WhatsApp 8 930 899-15-65.

Компьютерная Академия ТОР

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

тел. +7 (4872) 57-37-87 .

tula.top-academy.ru

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