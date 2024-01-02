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Чем детям и взрослым заняться в новогодние праздники
erid: 4CQwVszH9pWvJkEstN4, фото: Freepik

Чем детям и взрослым заняться в новогодние праздники

Есть идея! Начните год с изучения IT-технологий. 

Академия TOP предлагает юным и взрослым тулякам активно и увлекательно провести новогодние каникулы. Для разного возраста уже подготовлены разные мастер-классы, которые приоткроют занавес необычного и интересного IT-мира. 

 

Детям

Взрослым

 

Что Академия предложит детям? 

Мастер-класс: «3D-моделирование по мотивам Harry Potter»

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Когда: 6 января 2024 года в 12.00.

Для кого: для детей от 7 до 14 лет, а также их родителей.

Ваш ребенок любит фантазировать и придумывать что-то новое? Проводит все свободное время за компьютером или планшетом? Пора направить его интерес в правильное русло!

В программе урока:

  • практическое занятие по 3D-моделированию;
  • инструменты для создания 3D-персонажей;
  • как создать свой 3D-персонаж с нуля, пошаговая инструкция;
  • технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;
  • примеры 3D-персонажей;
  • рекомендации по созданию 3D-персонажей от преподавателя Академии.

Родители также смогут узнать много нового:

  • увлечения детей 7-14 лет: тренды 2024;
  • направления профессионального компьютерного образования для детей;
  • польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка.

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IT-квест: создание собственной игры Brawl Stars против Minecraft

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Когда: 13 января в 12.00.

Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.

Участники узнают:

  • с помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно;
  • секреты и фишки создания компьютерных игр;
  • создадут собственную игру Brawl Stars против Minecraft.

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Пробный урок! 3D-моделирование персонажа из игры Minecraft

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Когда: 20 января в 12.00.

Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.

В программе урока:

  • практическое занятие по 3D-моделированию;
  • инструменты для создания 3D-персонажей;
  • создание 3D-персонажа с нуля, пошаговая инструкция;
  • технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;
  • примеры 3D-персонажей;
  • рекомендации по созданию 3D-персонажей от преподавателя Академии.

Родители также смогут узнать много нового:

  • увлечения детей 7-14 лет: тренды 2024;
  • почему у современных детей такая страсть к компьютерам (данные исследований ученых);
  • как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло;
  • польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка;
  • презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН;
  • условия поступления и обучения в Международной Компьютерной Академии TOP.

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Мастер-класс для детей: «Создание собственных миров в Roblox»

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Когда: 27 января в 12.00.

Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.

Roblox Studio способствует развитию творчества, логического мышления, усидчивости, коммуникабельности.

На открытом уроке ребята узнают:

  • с помощью каких инструментов можно создать 3D-миры;
  • сколько времени разработчики игр тратят на создание новой игры;
  • как создать собственный игровой мир;
  • 5 советов по созданию компьютерных игр от профессионала;
  • практическое занятие по разработке игры.

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Что Академия предложит взрослым? 

Открытая презентация «Как построить карьеру в IT»

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Когда: 13 января в 18.00.

Для кого: для всех, кто хочет в IT! Возраст — 15-55 лет.

Хотите знать, в чем преимущества работы в IT? Мечтаете попасть в IT, но не знаете с чего начать? Начните с качественного и актуального IT-образования.

В программе мероприятия:

  • самые востребованные профессии будущего;
  • технологии, которые никогда не оставят вас без работы;
  • убедительные причины стать айтишником;
  • как выбрать учебное заведение.

Презентация образовательных программ:

  • разработка программного обеспечения;
  • компьютерная графика и дизайн.

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Курс «Компьютерная графика и дизайн» — пробное занятие

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Когда: 22 января в 18.30.

Для кого: возраст участников — 15-55 лет.

Мечтаете о творческой самореализации? Вас всегда интересовал дизайн, но вы не знаете, как превратить хобби в доходную профессию? Тогда этот мастер-класс для вас! 

В программе:

  • мастер-класс по графическому дизайну от практикующего эксперта и преподавателя Академии;
  • 8 убедительных причин стать дизайнером;
  • 7 самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;
  • 5 шагов, которые приведут вас к цели — стать успешным и востребованным специалистом;
  • как начать зарабатывать на дизайне. 

Вы узнаете о:

  • перспективах и темпах развития направления «дизайн», сферах применения специалистов и уровне оплаты труда;
  • курсах и программах обучения в Академии;
  • достижениях студентов Компьютерной Академии;
  • преимуществах, которые получают выпускники Академии TOP;
  • вы окунетесь в мир графического дизайна и современных компьютерных технологий!

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Пробное занятие: «Знакомство с языком программирования Python»

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Когда: 29 января в 18.30.

Для кого: возраст участников — 15-55 лет.

Вам кажется, что программировать сложно, а корректный код — тайна за семью печатями? Приходите в Компьютерную Академию TOP и за час напишите свою первую программу на лаконичном красивом Python. 

На мастер-классе участники рассмотрят:

  • тонкости языка Python, сферы использования и его преимущества, почему стоит начать с Python;
  • как установить и запустить Python;
  • как работает веб-сервер и место Python в создании сайта;
  • практическое применение Python — решение поставленной задачи написанием работающей программы.

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Все мероприятия бесплатные. Количество мест ограничено. Спешите записаться уже сейчас!

Все участники смогут получить скидку 30% на дальнейшее обучение в Академии TOP. Акция действует до 15 января 2024 года.

Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону 57−37−87 или через сообщение в WhatsApp 8 930 899-15-65.

 

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Компьютерная Академия ТОР

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
тел. +7 (4872) 57-37-87.

tula.top-academy.ru

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