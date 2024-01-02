Чем детям и взрослым заняться в новогодние праздники

Академия TOP предлагает юным и взрослым тулякам активно и увлекательно провести новогодние каникулы. Для разного возраста уже подготовлены разные мастер-классы, которые приоткроют занавес необычного и интересного IT-мира.
Что Академия предложит детям?
Мастер-класс: «3D-моделирование по мотивам Harry Potter»
Когда: 6 января 2024 года в 12.00.
Для кого: для детей от 7 до 14 лет, а также их родителей.
Ваш ребенок любит фантазировать и придумывать что-то новое? Проводит все свободное время за компьютером или планшетом? Пора направить его интерес в правильное русло!
В программе урока:
- практическое занятие по 3D-моделированию;
- инструменты для создания 3D-персонажей;
- как создать свой 3D-персонаж с нуля, пошаговая инструкция;
- технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;
- примеры 3D-персонажей;
- рекомендации по созданию 3D-персонажей от преподавателя Академии.
Родители также смогут узнать много нового:
- увлечения детей 7-14 лет: тренды 2024;
- направления профессионального компьютерного образования для детей;
- польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка.
IT-квест: создание собственной игры Brawl Stars против Minecraft
Когда: 13 января в 12.00.
Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.
Участники узнают:
- с помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно;
- секреты и фишки создания компьютерных игр;
- создадут собственную игру Brawl Stars против Minecraft.
Пробный урок! 3D-моделирование персонажа из игры Minecraft
Когда: 20 января в 12.00.
Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.
В программе урока:
- практическое занятие по 3D-моделированию;
- инструменты для создания 3D-персонажей;
- создание 3D-персонажа с нуля, пошаговая инструкция;
- технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;
- примеры 3D-персонажей;
- рекомендации по созданию 3D-персонажей от преподавателя Академии.
Родители также смогут узнать много нового:
- увлечения детей 7-14 лет: тренды 2024;
- почему у современных детей такая страсть к компьютерам (данные исследований ученых);
- как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло;
- польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка;
- презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН;
- условия поступления и обучения в Международной Компьютерной Академии TOP.
Мастер-класс для детей: «Создание собственных миров в Roblox»
Когда: 27 января в 12.00.
Для кого: для детей 7-14 лет и их родителей.
Roblox Studio способствует развитию творчества, логического мышления, усидчивости, коммуникабельности.
На открытом уроке ребята узнают:
- с помощью каких инструментов можно создать 3D-миры;
- сколько времени разработчики игр тратят на создание новой игры;
- как создать собственный игровой мир;
- 5 советов по созданию компьютерных игр от профессионала;
- практическое занятие по разработке игры.
Что Академия предложит взрослым?
Открытая презентация «Как построить карьеру в IT»
Когда: 13 января в 18.00.
Для кого: для всех, кто хочет в IT! Возраст — 15-55 лет.
Хотите знать, в чем преимущества работы в IT? Мечтаете попасть в IT, но не знаете с чего начать? Начните с качественного и актуального IT-образования.
В программе мероприятия:
- самые востребованные профессии будущего;
- технологии, которые никогда не оставят вас без работы;
- убедительные причины стать айтишником;
- как выбрать учебное заведение.
Презентация образовательных программ:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн.
Курс «Компьютерная графика и дизайн» — пробное занятие
Когда: 22 января в 18.30.
Для кого: возраст участников — 15-55 лет.
Мечтаете о творческой самореализации? Вас всегда интересовал дизайн, но вы не знаете, как превратить хобби в доходную профессию? Тогда этот мастер-класс для вас!
В программе:
- мастер-класс по графическому дизайну от практикующего эксперта и преподавателя Академии;
- 8 убедительных причин стать дизайнером;
- 7 самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;
- 5 шагов, которые приведут вас к цели — стать успешным и востребованным специалистом;
- как начать зарабатывать на дизайне.
Вы узнаете о:
- перспективах и темпах развития направления «дизайн», сферах применения специалистов и уровне оплаты труда;
- курсах и программах обучения в Академии;
- достижениях студентов Компьютерной Академии;
- преимуществах, которые получают выпускники Академии TOP;
- вы окунетесь в мир графического дизайна и современных компьютерных технологий!
Пробное занятие: «Знакомство с языком программирования Python»
Когда: 29 января в 18.30.
Для кого: возраст участников — 15-55 лет.
Вам кажется, что программировать сложно, а корректный код — тайна за семью печатями? Приходите в Компьютерную Академию TOP и за час напишите свою первую программу на лаконичном красивом Python.
На мастер-классе участники рассмотрят:
- тонкости языка Python, сферы использования и его преимущества, почему стоит начать с Python;
- как установить и запустить Python;
- как работает веб-сервер и место Python в создании сайта;
- практическое применение Python — решение поставленной задачи написанием работающей программы.
Все мероприятия бесплатные. Количество мест ограничено. Спешите записаться уже сейчас!
Все участники смогут получить скидку 30% на дальнейшее обучение в Академии TOP. Акция действует до 15 января 2024 года.
Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону 57−37−87 или через сообщение в WhatsApp 8 930 899-15-65.
Компьютерная Академия ТОР
Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
тел.