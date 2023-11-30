Охранный холдинг «БАРС»: город может спать спокойно

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Охранному холдингу «БАРС» в этом году исполнилось 28 лет.

Колоссальный опыт позволяет решать любые задачи в сфере охранных услуг, обеспечивать безопасность крупных объектов и массовых мероприятий. «БАРС» входит в состав ведущих отраслевых объединений профессионалов, к мнению холдинга прислушиваются коллеги по всей стране. Что изменилось в компании и в охранной сфере в целом в 2023 году и почему 2023-й позволил компании нарастить мощности, рассказывает генеральный директор Андрей Кишалов.

— Андрей Николаевич, каким был этот год для Вашего холдинга?

— Мы стабильно работаем, развиваемся в соответствии с нашей стратегией и так же, как раньше, предлагаем нашим клиентам полный спектр охранных услуг. Это физическая и техническая охрана, обеспечение безопасности частных лиц, промышленных и социальных объектов, транспорта, массовых мероприятий, организация видеонаблюдения, услуги детективов и юристов, детектор лжи и многое другое. Всем этим мы продолжали успешно заниматься, работали с постоянными клиентами, привлекали новых. Под охраной «БАРС» находятся более 2000 объектов, среди которых — ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД» и другие гиганты, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры.

Год был непростым в плане человеческих ресурсов: многие наши сотрудники ушли добровольцами на СВО.

Но благодаря школе «Арсенал», которая является центром подготовки сотрудников охраны, нам удалось быстро восполнить дефицит кадров. Все наши сотрудники постоянно обучаются, имеют высокую квалификацию, что гарантирует высокое качество наших услуг.

— Какими успехами Вы гордитесь?

— Мы ведем активную общественную работу, нас хорошо знают и прислушиваются к нам в профессиональном сообществе. В этом году «БАРС» вошел в совет директоров МОП.рф — межрегионального охранного партнерства, это для нас очень ценно и почетно. Входим в РООР ФКЦ — тульское региональное отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур. Гордимся тем, что не просто ведем успешный бизнес, но и можем влиять на улучшение и развитие охранной сферы.

Радостными и почетными для нас событиями стало вручение холдингу «БАРС» двух премий. Наша компания стала победителем конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг». Уже не в первый раз «БАРС» был награжден премией «Тульский бренд», что стало очередным подтверждением нашей надежности и профессионализма.

— Что нового появилось в охранной сфере и в работе Вашего холдинга?

— Если говорить в целом о сфере, то главный тренд — это, конечно, развитие технологий, переход на техническую, пультовую охрану, внедрение систем видеонаблюдения. Беспроводные системы, интеграция охранных систем со смартфонами — все это в нашей сфере есть и активно применяется нами уже не первый год.

Что касается холдинга «БАРС», мы существенно расширили наш автопарк, тем самым увеличили количество групп быстрого реагирования. Это позволило сократить время приезда ГБР — в пределах трех минут после поступления сигнала на наш пульт.

Продолжаем работать на новых российских территориях. Вскоре после начала СВО наши группы отправились в командировку в ЛНР, и с тех пор «БАРС» работает там на постоянной основе. Охраняем школы и детские сады в Луганске. Заключили контракт с АО «Свет» в Херсоне на охрану ветровых электростанций от возможных диверсий.

Одним словом — развиваемся. Наращиваем техническую оснащенность, расширяем географию, вкладываемся в людей, ведь именно на них всё и держится.





— Холдинг «БАРС» всегда помогал тем, кто обращался за поддержкой. Ваша компания охраняла спортивные и культурные мероприятия, помогала школам. Сейчас эта работа продолжается?

— Безусловно. Мы уверены, что бизнес как часть общества должен брать на себя социальную ответственность. И мы всегда откликаемся на просьбы помочь. Традиционно обеспечиваем порядок на спортивных мероприятиях, помогаем в закупке оборудования. В этом году «БАРС» обеспечивал безопасность соревнований по силовому экстриму «Сила Тулы», спартакиады боевых единоборств «Золотая звезда», первенства России по вольной борьбе и других.

Холдинг «БАРС» точечно помогает бойцам на СВО. Вместе с Межрегиональным охранным партнерством МОП.рф мы связываемся с командирами, выясняем потребности и формируем необходимую гуманитарную помощь. Также находимся в контакте с волонтерами, оказываем помощь местным жителям.

На новых территориях мы за свой счет оборудуем видеонаблюдением образовательные учреждения, где мы работаем.

Такую практику мы применяли и в Туле, а теперь и в ЛНР. Уже установлено видеонаблюдение в одном из колледжей, в течение года планируем оснастить оборудованием 2-3 школы, а в перспективе — все вверенные нам объекты.

Работа с образовательными учреждениями, с детьми — одно из ключевых и важных для нас направлений. Дети — наше будущее, их надо защищать, в них нужно вкладываться — в них, в их безопасность, в развитие страны, в которой им предстоит жить.

— Чего Вы ждете от следующего года? И какие планы на ближайшее будущее строите?

— Планы есть, но лучше мы расскажем о них, когда они будут исполнены. Планируем развиваться по всем своим направлениям. В частности, «БАРС» обеспечивает транспортную безопасность, охраняет вокзалы, и с развитием железнодорожного сообщения в новых регионах мы тоже планируем подключиться к этой работе.

В новом году хочется пожелать всем нам мира! Чтобы мы жили в согласии и развивались — страна, город, компания.

г. Тула, ул. Тульская, 10, тел. +7 (4872) 70-70-80 (круглосуточно)

www.bars-security.ru

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