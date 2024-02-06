Фестиваль стимпанка в Туле: «Кин-дза-дза», Тим Бёртон и нереальная «девятка»

Фото Дмитрия Дзюбина

Мероприятие объединило мастеров по металлу и крафту из 11 регионов страны. Умельцы выставили десятки разнообразных арт-объектов: от диковинного оружия и нестандартного проигрывателя пластинок до символа фестиваля — футуристической «девятки».

Создатели Ferrum продемонстрировали, каким мог бы быть мир, если бы техническая революция конца XIX века пошла по другому пути. Получилось ли у них? Читайте в материале Myslo!

Дверь в другую вселенную

Фестиваль стимпанка превратил пространство ремесленного двора «Добродей» буквально в параллельный мир!

В первом зале «Девятки» проходила ярмарка, состоящая в основном из украшений. Вероятно, именно так выглядели бы ювелирные магазины, если бы исторический прогресс шагнул лет 150 назад в другую сторону.

Стимпанк — субкультура, родившаяся из книг и фильмов. Она воссоздает викторианскую Англию конца XIX века, в которой во главе угла стоят паровые машины и ручные механизмы. Причем техника, мягко говоря, утрирована. Механические детали мастера зачастую делают массивными, увесистыми и многослойными. Да и украшения — живой тому пример.

Мария Ефремова приехала на фестиваль из Челябинска. Более 10 лет она делает украшения из часовых деталей, например серьги из циферблатов.

— Я инженер, механика мне очень близка. Еще всегда тянуло на суровые мужские виды творчества. Умею вырезать по дереву и по металлу — все в стилистике стимпанка.

В моем представлении стимпанк — это антиутопия, анти-сказка. Местами даже апокалипсис. Мы все здесь взрослые люди, но сказки тоже хочется, пусть и не с розовыми пони, а с жуткими существами, рыщущими по помойкам. При этом, на мой взгляд, в стимпанке есть и красота, и романтика.

Уехать на «Девятке» назад в будущее

Кирилл Климов и Руслан Калиничев — мастера, которые стоят у истоков зарождения фестиваля Ferrum. В этом году им доверили сделать символ фестиваля — арт-объект «Девятка».

— Арт-объект созвучен с местом, где проводится фестиваль. Машина эта рабочая, на ходу, на нее есть все документы, — рассказал Кирилл Климов. — Работали мы над ней целый год. Вдохновлялись автомобилем из фильма «Назад в будущее». Хотели сделать что-то нереальное. Чтобы был взрыв мозга, который можно увидеть в кино. Чтобы было фантастично!

И кажется, у ребят получилось! В «Девятке» нет викторианской Англии, но есть свой футуристический колорит. А двери открываются вверх, как крылья чайки.

— Стимпанк — это, конечно, основополагающее, — говорит Руслан Калиничев. — У него куча ответвлений: киберпанк, дизельпанк и другие. И конечно, всё это вымышленное, поэтому смысла спорить о формулировках тоже нет, ведь вся вселенная стимпанка — чистый вымысел, в этом и его прелесть.

Ferrum на набережной? Хотим!

О том, как родился Ferrum, спросили у организатора фестиваля Дениса Иванова.

Много лет «Девятка» устраивала выставки изделий по металлу местных мастеров. А год назад Денис отважился на эксперимент: подумал расширить выставку и сделать в Туле фестиваль стимпанка. Тогда пригласили мастера из района, а он… отказался приехать накануне из-за логистических проблем.

— У меня уже опустились руки, но на помощь пришли Руслан Калиничев и Кирилл Климов, — признался Денис Иванов. — Они и спасли ситуацию. В этом году к нам съехались люди со всей страны, которые входят в стимпанк-тусовку. Многие из них — завсегдатаи московских узконаправленных фестивалей, цена на билеты там стартует от 7 тыс. рублей.

В Туле немножко другое видение: мы стараемся быть доступными для разной аудитории. Нам важно, чтобы с каждым годом все больше туляков погружались в многогранную стимпанк-культуру.

А еще мы хотим расширять фестиваль и новую площадку. Традиционно Ferrum проходит зимой. Но в планах есть и летняя версия фестиваля — на Казанской набережной.

«Кин-дза-дза» и Тим Бёртон

На площадке действительно много гостей из столицы и все — с неординарным подходом к своим костюмам. Один из гостей пытался скосплеить персонажа из фильма «Кин-дза-дза». Необычный аксессуар на голове — части бывшего медицинского оборудования.

А где в целом стимпанкеры берут материал? 90% сырья — мусор. Отличная экологическая переработка получается.

Виктор Черемисин:

— Создаю крафтовые изделия с 2012 года. Маски, браслеты, кулоны, брелоки, куртки, мебель, светильники и мелкие элементы интерьера... Как это происходит? Смотрю фильм, вижу что-то интересное — повторяю в реальности. Вот фигурка вдохновлена персонажем из мультфильма Тима Бёртона «Девять». А основной референс — Mad Max, в котором царит пост-апокалипсис. Кто ко мне обращается? Любители стимпанка зачастую находят меня сами, в интернете.

Готика повседневности

Нововведением второго Ferrum стал бал стимпанкеров. Танцевали на нем…падеграс и другие классические танцы, пользующиеся популярностью на балах XIX века.

Среди участников бала нашлись рьяные поклонники готики.

Андрей и Рина.

Андрей:

— Мы приехали из Москвы. Узнали про фестиваль от друзей, с которыми встречаемся на тематических балах в столице. Мы любим яркие и интересные события и вещи, культуру стипанка в том числе. Она самобытная и очень распространена по миру. Люблю соответствующую литературу, всё о викторианской Англии — технический прогресс с налётом магии!

Рина:

— Конечно, это увлекает. Конечно, к этой культуре хочется прикоснуться! Мы приверженцы готики, наряд сюда выбирали, опираясь на то, что есть в шкафу. Да-да, и в повседневной жизни мы одеваемся примерно так.

Были на фестивале и те, кто забежал просто поглазеть.

Алина (справа):

— На подобной выставке мы впервые. Тема стимпанка впечатляет, ее очень много в фильме «Шерлок» Гая Ричи. Для меня стимпанк — это полет фантазии, позволяющий узнать, какой была бы культура, если бы история пошла по другому направлению!

Для тех, кто все еще желает прикоснуться к миру стимпанка, в «Девятке» продолжает работать выставка арт-объектов. Посетить ее можно до 18 февраля. (6+)

Фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.