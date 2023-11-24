«Тульский слон»: «Москвич-401» отмечает 70-летие

Ровесник нынешних бабушек и дедушек, раритетный олдтаймер 1953 года выпуска снова на ходу и готов к выставкам, фестивалям и автопробегам!

Купи «Слона»!

Крутое приобретение — ретро-автомобиль «Москвич-401» цвета морской волны — сделал этой весной представитель автоклуба «ИЖ-„Москвич“-Тула». Не обошлось здесь и без участия Myslo: суперредкий отечественный ретрокар был куплен по объявлению, размещенному именно в нашей газете!

Об истории автомобиля и его восстановлении рассказывает туляк Николай Тархов, 61 год, профессор кафедры приборов и биотехнических систем ИВТС им. В. П. Грязева ТулГУ, кандидат технических наук, доцент, а по совместительству — специалист по связям с общественностью клуба «ИЖ-„Москвич“-Тула».

— Изначально думал о покупке 403-го «Москвича», поскольку он ближе к семейству 412-х «Москвичей» и ИЖ «Комби», на которые до сих пор продаются запчасти. Но попалось объявление о продаже 401-го, который раритетнее и сложнее в восстановлении, — решил остановить свой выбор на этом автомобиле. Кстати, его любители ретроавтомобилей уважительно называют «Слоном» — за внешнюю схожесть формы автомобиля с этим африканским животным.

Продавала олдсмобиль дочь бывшего владельца — «Москвич» стоял в гараже на колодках и ждал своего часа на протяжении четверти века!

— Открыли дверь гаража и увидели Его, покрытого двадцатипятилетним слоем пыли, — настоящая «капсула времени» с пробегом! Двигатель завелся, дальше нужно было провести техосмотр, сделать полис ОСАГО и зарегистрировать машину в ГАИ.

Работники станции техобслуживания и сотрудники УГИБДД с уважением отнеслись к дедушке автопрома — все процедуры он прошел на отлично!

«Москвич-401»: без «поворотов» и зеркал

Восстанавливать «слона» Николай Сергеевич с сыном Андреем и его другом Алексеем Гнездовским начали в июне, сразу после регистрации в УГИБДД.

— Автомобиль настолько раритетный, что многие запчасти — примерно в том же состоянии, что и установленные на нашем «Москвиче», а «новодельные» запчасти к нему стоят слишком дорого.

Восстанавливать «старичка» начали с электропроводки. Затем была восстановлена штатная работа фар. Установили на «Москвич» новые реле для работы поворотников, поставили тумблер, почистили контакты для нормальной работы стоп-сигналов, отремонтировали клаксон.

Интересный факт: в 50-х годах прошлого столетия поток транспорта в СССР был значительно меньше, и поэтому «Москвич-401» сходил с конвейера… без поворотников, боковых зеркал и крюков для транспортировки машины в случае ее поломки!

— Впоследствии владельцы самостоятельно устанавливали поворотники на автомобиль — кто-то ставил около бампера, кто-то (как в нашем случае) устанавливал поворотники на крыле авто.

Далее автолюбитель с помощниками из автоклуба перешли к восстановлению тормозной системы, приобрели и залили в нее тормозную жидкость БСК. Также был установлен тормозной цилиндр от 412-го «Москвича».

— Красной краской я аккуратно покрасил шильдики и логотипы на капоте, задней части и на колпаках авто. После этого настала очередь передней подвески. Здесь очень выручили продавцы, позволившие забрать не только сам автомобиль, но и запчасти к нему: колеса, детали подвески и рулевого механизма, шестеренки и старые книги по ремонту и эксплуатации. Напоследок занялись системой подачи топлива: поменяли бензонасос, очистили бак «Москвича» ацетоном от четвертьвекового бензинового налета. Напоследок заменили лопнувший плафон заднего поворотника — и в конце октября наконец выехали с сыном Андреем на автопрогулку в район Чулково!

Тульские автолюбители отнеслись к «старичку» с почтением и восторгом: махали руками, сигналили, снимали на телефоны и уступали дорогу. «Москвич-401» произвел настоящий фурор — и не скажешь, что ему в этом году исполнилось 70 лет!

— Пока что принял решение оставить цвет таким, какой он был изначально — боюсь, после «пескоструйных процедур» от кузова ничего не останется.

«Москвич-401» — «Тульский слон» — уже на отличном ходу. Но его хозяин не собирается останавливаться: в ближайших планах — замена (либо восстановление) рулевого колеса, поиск и установка тросиков для работы спидометра, замена тормозных колодок, замена масла в двигателе и замена покрышек.

Кстати, клуб приглашает всех любителей отечественных ретроавтомобилей в свои ряды, независимо от их марки. Вас ждут увлекательные поездки, выставки и общение с увлеченными людьми.

Что заменили в автомобиле «Москвич-401»?

Передняя подвеска

Переднюю подвеску поменяли на имевшуюся в наличии, выточив из латунного прутка втулки.

Стоимость: 2500 рублей.

Тормозная система

Чтобы резинки в тормозной системе не пришли в негодность, в нее залили

тормозную жидкость БСК. Установлен главный тормозной цилиндр от автомобиля «Москвич 412».

Стоимость: 1000 руб.

Логотипы

Все шильдики и логотипы, которые были на автомобиле, вручную покрыли красной эмалью.

Стоимость: 0 руб.

Фонари

Заменили лопнувший плафон заднего поворотника на новый.

Стоимость: 200 руб.

Система подачи топлива

Чтобы машина не глохла, на нее установили бензонасос, собранный из двух

имевшихся в наличии. Очистили бак растворителем.

Стоимость: 1000 руб.

Тумблер

Установлен имевшийся в наличии тумблер включения фар.

Стоимость: 0 руб.

Реле поворотников

В авто установили реле для штатной работы поворотников.

Стоимость: 400 руб.

Общая стоимость восстановления «Москвича 401»: 5100 рублей

Тактико-технические характеристики «Москвич-401»

Двигатель: М408Э

Год выпуска: 1953

Пробег: 57 618 км

Цвет кузова: «морская волна»

Мощность двигателя: 50 л. с.

Масса без нагрузки: 850 кг

Потребляемое топливо: АИ-92