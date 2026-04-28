В Щекино прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя. Трагедия случилась в ночь на 28 декабря 2025 года на улице Комсомольской.
Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 76-летнего хозяина дома с целью попасть внутрь.
Злоумышленник толкнул мужчину и вошел в дом без разрешения. Когда хозяин потребовал покинуть жилище, нападавший ударил его два раза руками по голове и туловищу, чтобы подавить сопротивление.
«Затем обвиняемый вооружился деревянной шваброй и нанес ею, а также руками и ногами, не менее 17 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям», — рассказали в региональной прокуратуре.
От полученных повреждений 76-летний потерпевший скончался до приезда медиков.
Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 139 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.