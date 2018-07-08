Главные секреты семейного счастья тульских семей

Фото Алексея Пирязева и из архива героев публикации.

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности мы встретились с туляками, которые прожили вместе больше 35 лет, и разузнали, как им удается сохранить любовь и взаимопонимание.

Владимир и Любовь Негороженко: «Мы не расстаемся с 15 лет»



Счастливая семья Негороженко: Ольга, Владимир, Любовь и Наталья.

– Отбил будущую жену у друга, — рассказывает Владимир. — Мне было 16 лет, я учился в профтехучилище. И мой одногруппник, с которым мы тогда хорошо общались, начал дружить с Любой. Я присмотрелся к ней и решил: а почему эта девочка его, а не моя? Решил приударить! У меня были шикарные усы, и, как потом призналась жена, именно они и помогли мне завоевать ее сердце.

Мы перестали общаться с другом, а вот с Любашей вместе уже 45 лет, из них 41 — в законном браке. Жить счастливо столько лет нам помогает любовь. Все трое детей у нас родились по любви, каждый был долгожданным и запланированным.

Были времена, когда были проблемы с жилплощадью, мы впятером ютились в крохотной комнатке с подселением. Я сам сгородил там «нары» вроде двухэтажной кровати, на которых спали дети. А вверху над ними были полки с вещами. И даже из этой комнатки нас хотели выселить. Люба даже объявляла голодовку, и только потом соседей выселили, всю квартиру отдали в наше распоряжение. Мы жили в тесноте, но были счастливы



- Когда мы начали дружить, я училась в восьмом классе, — вспоминает Любовь. — И с тех пор мы всегда старались быть вместе. У нас даже в мыслях не было проводить время по отдельности. Если мы шли в гости, то всей семьей с тремя детьми, если отдыхать — тоже вместе.

Еще на свадьбе дедушка Владимира сказал нам: «Любите друг друга, цените и уважайте, тогда в семье будет лад». И эти правила действительно работают.

Их мы передаем нашим детям. Конечно, случаются и ссоры. Но мы подходим друг к другу, обнимаемся, и все проблемы уходят. Мы всегда поддерживаем друг друга, делим обязанности. И знаем, что семья — наше главное богатство!

Лидия и Юрий Карташевы: «Надели обручальные кольца через 60 лет брака»

– Мы познакомились на футбольном матче 62 года назад, — рассказывает Юрий. — Лида работала там медсестрой, а я стоял на воротах за сборную города. Я подошел после первого тайма, чтобы попросить бинт, и уже тогда влюбился с первого взгляда. Это необъяснимо. Мне было 19 лет, и вдруг мое сердце увидело такое же сердце. И я пропал. Вечером я встретил Лиду в городском парке и сразу пригласил танцевать. Больше мы не расставались. Два года дружили, а потом поженились. Мы всегда были вместе. Я брал Лиду во все командировки и поездки по городам. Иногда был единственным из коллег, кто брал с собой жену, но ни разу об этом не пожалел, так нам хорошо вместе. И с годами это чувство никуда не ушло. И сейчас смотрю на нее и влюбляюсь в каждую новую морщинку. Вижу каждое утро Лиду и понимаю, что никого лучше на свете нет.



- Конечно, сначала жизнь была безденежная, — говорит Лидия. — Мы жили в кладовочке с одним окном на втором этаже деревянного дома, с табуреткой и узкой железной кроваткой. Но мы так сильно любили друг друга, что не обращали на эти неудобства внимания. Когда мы расписались, не устраивали пышную свадьбу. На 60-ю годовщину свадьбы нас пригласили в тульский ЗАГС, дети подарили нам там обручальные кольца. И мы впервые надели их друг другу!

Наш секрет семейного счастья — любовь. Я согласна с высказыванием «Не согреют душу бриллианты, не украсят одинокий век, не приносят счастья миллиарды, человеку нужен человек». Если бы мы были поодиночке, то давно бы сгинули.



Так трогательно с годовщиной свадьбы Лидию и Юрия поздравила внучка в Instagram.

Ахмед и Марина Гамзатовы: «Переводим ссоры в шутку, поэтому в доме всегда тепло и уют»

– Мы в браке уже 39 лет. Учились в одном институте в Махачкале, муж был на курс старше, – рассказывает Марина. – Моя мама была его преподавателем, и, можно сказать, она нас и познакомила. Тогда мой будущий муж покорил меня красотой и умом. Потом Ахмед уехал по распределению в Тулу, а я, уже выйдя за него замуж, переехала после института. Секрет нашего семейного счастья – терпение и уважение. В нашей семье главный – муж, но все глобальные вопросы мы решаем вместе.

– Если бы меня попросили охарактеризовать свою семью, я бы сказал, что она дружная и счастливая, – говорит Ахмед. – Мы стараемся не доводить до ссор, а если они случаются, переводим всё в шутку. С годами нам стало проще друг с другом. Сейчас остались только приятные моменты: большие семейные праздники, отдых на даче с детьми, внуками и сватами. А еще жена радует меня вкусной едой. Ее коронное блюдо – аварский хинкал. Этот деликатес собирает за столом всю нашу дружную семью.