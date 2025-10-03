«Перестройка» вашего дома

erid: F7NfYUJCUneTSxyNtKmi

В чем плюсы черновой отделки и почему ремонтные работы лучше доверить профессионалам, рассказал руководитель компании «Перестройка» Алексей Серегин.

Ремонт, хотя бы один раз, но происходит в жизни каждой семьи. Его основу составляют предварительные «грязные» работы, без качественного проведения которых невозможно в дальнейшем провести чистовую отделку.

Компания «Перестройка» уже более 6 лет занимается механизированной штукатуркой и полусухой стяжкой пола, которые составляют основу проведения черновых работ.

ПЛЮСЫ ЧЕРНОВОЙ ОТДЕЛКИ

Перед человеком, который решил купить жилье в новостройке, часто встает вопрос: выбрать квартиру подороже с ремонтом под ключ или подешевле, но с черновой отделкой? Многие боятся связываться с грязными этапами ремонта, а зря. Ведь именно они позволят сэкономить на первоначальной стоимости жилья и впоследствии повлияют на качество и долговечность отделки.

Чистовую отделку часто называют «соцремонтом». Результат работ может быть низкого качества. Один из главных плюсов черновой отделки в том, что владелец может сам выбрать качественные штукатурку и стяжку, при этом сэкономить на закупке материала с помощью подрядчика.

«Когда черновая отделка выполнена профессионально и на должном уровне, это избавит от многих проблем в дальнейшем и сэкономит средства. В большинстве случаев мы сами покупаем материалы, так как в основном берем их у оптовиков с персональной скидкой, к тому же четко понимаем, какого качества нужен материал», — поясняет Алексей.

РОВНЫЕ СТЕНЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Механизированная штукатурка – современный способ выполнения штукатурных работ, при котором раствор готовится и наносится на стену автоматически и под давлением. Секрет популярности этой технологии прост: качество, скорость, экономия. В чем основные плюсы?

Исключены ошибки в процессе приготовления смеси. Она получается более однородной, насыщенной кислородом.

Состав подается под высоким давлением, штукатурный слой имеет большую плотность, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, исключая впоследствии образование трещин.

Скорость выполнения работ в 4-5 раз выше по сравнению с ручной.

Смеси дешевле, чем аналогичные составы для ручной штукатурки.

Значительно сокращается и расход материалов. В среднем экономия составит примерно 20%.

За один раз удается оштукатурить значительную площадь.

Возможность нанести штукатурку на дверные и оконные откосы.

При условии нанесения гипсовой штукатурки дальнейший этап с шпатлеванием можно пропустить – поверхность будет идеально ровной и гладкой для покраски или поклейки обоями.

ПРОЧНОСТЬ И РОВНОСТЬ В КАЖДОМ САНТИМЕТРЕ

Многие думают, что выравнивать пол не обязательно. Положил сверху ламинат – и все. Но потом начинают сталкиваться с такими проблемами, как растрескивание покрытия, скрипы, провалы, а в санузлах – некачественной работой сантехники. Поэтому делать стяжку пола просто обязательно. «Золотая середина» между сухой и мокрой стяжкой – полусухая стяжка, в состав которой входит небольшое количество воды.

Методика направлена не только на снижение трудоемкости проводимых работ, но также существенное уменьшение их стоимости. Метод подходит для любых помещений: квартир, домов, торговых центров, цехов, складов, промышленных площадок.

К плюсам можно отнести:

Быстрое схватывание уложенного раствора. 24 часа – и можно спокойно ходить по полу!

24 часа – и можно спокойно ходить по полу! Сниженная трудоемкость и экономия средств. Процесс полностью механизирован. Выравнивание полов в доме можно провести за 1 день, что в 4 раза быстрее, чем при ручном методе.

Процесс полностью механизирован. Выравнивание полов в доме можно провести за 1 день, что в 4 раза быстрее, чем при ручном методе. Отсутствие усадки и растрескивания. В смесь добавляется фиброволокно, которое выступает как армирующий каркас и обеспечивает высокую механическую прочность.

В смесь добавляется фиброволокно, которое выступает как армирующий каркас и обеспечивает высокую механическую прочность. Не нужно дополнительное выравнивание , только шлифовка.

, только шлифовка. Минимальное содержание воды в составе смеси исключает ее просачивание на нижние этажи.

смеси исключает ее просачивание на нижние этажи. Операции по подготовке раствора можно проводить вне помещения, что исключает любые шумы, пыль и грязь.

Если вы хотите получить качественный результат за короткие сроки и еще и сэкономить, – лучшим решением будет довериться профессионалам, таким как компания «Перестройка». Обращайтесь, и ремонт будет радовать вас многие годы.

