Концерт «Три дня дождя» и большой Stand Up: выходные в Туле

Три дня дождя
Где: Манеж «Арсенала».
4 октября в манеже «Арсенала» пройдет концерт группы «Три дня дождя».
Психея
Где: M2.
3 октября в М2 «Психея» отмечает 30 лет Киберэмокора. Группа везёт с собой в турне всё самое лучшее и интересное.
Маша и медведи
Где: Harats Pub.
5 октября в Harats Pub группа «Маша и Медведи» выступит с большой полуакустической программой.
Ольга Малащенко: Stand Up
Где: ДК Туламашзавод.
4 октября в ДК Туламашзавод выступит Ольга Малащенко — комик, резидент «Женского стендапа» на ТНТ.
Оперетта «Сильва»
Где: Городской концертный зал.
4 октября в ГКЗ покажут оперетту Имре Кальмана в 2-х действиях — «Сильва». В спектакле принимают участие солисты ведущих музыкальных театров Москвы.
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан».
28 сентября с 12.00 до 16.00 в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
Александр Дейнека
Где: Фонд искусств.
27 сентября в Фонде искусств состоится открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения».
Пролетая над гнездом кукушки
Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.