Концерт «Три дня дождя» и большой Stand Up: выходные в Туле

Концерт «Три дня дождя» и большой Stand Up: выходные в Туле

А еще оперетта Имре Кальмана — «Сильва» — в нашем обзоре выходных.

Три дня дождя

Когда: 4 октября, суббота, 19.00.
Где: Манеж «Арсенала».
 

Три дня дождя

4 октября в манеже «Арсенала» пройдет концерт группы «Три дня дождя».

 

Психея

Когда: 3 октября, пятница, 19.00.
Где: M2.
 

Психея

3 октября в М2 «Психея» отмечает 30 лет Киберэмокора. Группа везёт с собой в турне всё самое лучшее и интересное.

 

Маша и медведи

Когда: 5 октября, воскресенье, 19.00.
Где: Harats Pub. 
 

Маша и медведи

5 октября в Harats Pub группа «Маша и Медведи» выступит с большой полуакустической программой.

 

Ольга Малащенко: Stand Up

Когда: 4 октября, суббота, 19.00.
Где: ДК Туламашзавод.
 

Ольга Малащенко: Stand Up

4 октября в ДК Туламашзавод выступит Ольга Малащенко — комик, резидент «Женского стендапа» на ТНТ.

 

Оперетта «Сильва»

Когда: 4 октября, суббота, 17.00.
Где: Городской концертный зал.
 

Оперетта «Сильва»

4 октября в ГКЗ покажут оперетту Имре Кальмана в 2-х действиях — «Сильва». В спектакле принимают участие солисты ведущих музыкальных театров Москвы.

 

Машина добра

Когда: 28 сентября, воскресенье, 12.00.
Где: ТЦ «Сарафан». 
 

Машина добра

28 сентября с 12.00 до 16.00 в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.

 

Александр Дейнека

Когда: 27 сентября, суббота.
Где: Фонд искусств.
 

Александр Дейнека

27 сентября в Фонде искусств состоится открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения».

а что в кино?

Пролетая над гнездом кукушки


Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

 

