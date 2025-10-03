  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Археология личности и «белолипецкое» лицо: как живет правнучка знаменитых тульских купцов - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Археология личности и «белолипецкое» лицо: как живет правнучка знаменитых тульских купцов
Фото из архива Виктории Багаевой.

Археология личности и «белолипецкое» лицо: как живет правнучка знаменитых тульских купцов

Пообщались с Викторией Багаевой — потомком Белолипецких.

Недавно Myslo опубликовал новость о волонтерах, которые обнаружили на Всехсвятском кладбище надгробие XIX века, да не кого-нибудь, а самого Михаила Белолипецкого! В его доме на улице Металлистов сейчас работает единственный в стране филиал Государственного исторического музея. Этот пост прокомментировала девушка, которая оказалась потомком известных тульских купцов.

Расспросили Викторию о том, что она знает о родственниках, и о том, как генетика повлияла на ее судьбу. 

 

Вике 25 лет, она живет в Советском районе Тулы. 

белолипе.jpg

 Виктория, что вы знаете о своей родословной?

— Смотря о какой ветке семьи идет речь. Большая часть моих знаний о Белолипецких берет начало из исследований Елены Платоновой — друга семьи. Она провела большую работу, при поисках информации я опираюсь на неё.

Ниже — фотография из семейного архива Виктории. Здесь дети А. А. Белолипецкого — последние жильцы домов № 8-10 на ул. Металлистов. Стоят позади слева направо: Любовь, Мария, Сергей. Сидят, второй ряд слева направо: Антонина, подруга семьи Маня Жаго, Ольга, Надежда. Стоят в первом ряду слева направо: Серафим, Лидия.

Снимок экрана 2025-10-02 в 11.47.36.png

— Кем вам приходятся братья Белолипецкие?

— Братья Белолипецкие — Иван и Александр — приходятся мне шестиюродными прадедами. Михаил Филатович, чью могилу волонтеры ТИАМа недавно подняли (за что им большой почет и уважение), — их отец и также мой прадед.

Знаю, что Михаил Филатович не строил особняк, который мы сейчас видим на ул. Металлистов, 10. Этим занялись уже его сыновья. Сам он был первым, кто перебрался в Тулу, но чем он занимался до того, как записался в купечество, и что помогло скопить ему капитал, история (пока) умалчивает.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/04/95/23e0-0138-4434-a3bb-fb8b21584b03/7d6edf32-7ed8-49ed-bfdb-7d147286b3a3.jpg
Бывший особняк Белолипецких. Фото Алексея Пирязева.

— Как повлияла на вас славная история вашей семьи?

— Когда знаешь, из чего ты состоишь, все как-то само собой складывается. Такая «археология личности» дает возможность узнать себя с точки зрения уже заложенных внутренних паттернов.

Это как будто ты открыл в чертогах разума большой сундук, а там какие-нибудь скиллы, софты, харды и плюсики в карму. Но из минусов есть болезни, страхи, интересы и поведенческие признаки. Последними тремя занимается психогенеалогия, это относительно новое и интересное научное направление. В ходе таких исследований ты знаешь, к какой части себя обратиться, чтобы проявиться в том или ином деле.

— А что с наследством? Не было таких мыслей?

— Смотря что понимать под наследством. Чисто юридически никакого наследства у нас на ул. Металлистов нет: в 50-х дом обменяли на трехкомнатную квартиру в «сталинке» на ул. 9 Мая. Если говорить про наследство духовное, то мне достался уникальный набор: любовь к собакам, футболу, предпринимательская жилка, которая помогла мне в работе, а еще небольшой пакет болячек и «белолипецкое» лицо.

DF898290-17F5-4120-88FB-3D7B3BF1F030.jpg
Виктория Багаева.

Понять, откуда все это и почему вообще так, удалось только благодаря изучению истории каждого предка. В основном мы изучали историю детей Саши-младшего (Александра Белолипецкого).

Снимок экрана 2025-10-02 в 11.49.44.png
Фото из архива Виктории. Молодой Александр Белолипецкий с женой Александрой.

— Остались ли у вас какие-то памятные вещицы?

— О «славном роде торговцев» напоминают только дореволюционные фотокарточки, чудом дошедшие до наших дней. Мне кажется, нам повезло выжить просто потому, что дед Саша-младший умер в 1915-м, поэтому в революцию его жену Александру Васильевну не тронули.

По законам того времени купеческая вдова не имела права вступать в наследство после смерти мужа, поэтому «купчихой» она не считалась.

А позже, когда у детей Александры Васильевны родились внуки, о революции было принято молчать.

Более того, если из детей кто-то спрашивал, это пресекалось шиканьем и цыканьем.

Из памятных вещей до нас дошли книги: учебник по фотохимии от зятя А. А. Белолипецкого Алексея Дмитриевича Чистикова, моего прапрадеда; сборник рассказов Мопассана и три серебряные ложки, одна из них чайная. В семье у каждого из восьми детей деда Саши-младшего было по одной такой ложечке. 

Везде в соцсетях Виктория подписана как Белолипецкая. Девушка признается, что она с радостью взяла бы себе эту фамилию.

 

А вы знаете своих предков? Расскажите в комментариях!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 15:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
предкиБелолипецкие
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
Жизнь Тулы и области
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
сегодня, в 12:47, 74 2913 -7
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
сегодня, в 09:00, 61 1980 -3
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
Жизнь Тулы и области
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
сегодня, в 14:42, 41 1460 2
Первые выходные октября в Тульской области будут облачными и прохладными
Жизнь Тулы и области
Первые выходные октября в Тульской области будут облачными и прохладными
сегодня, в 20:50, 33 297 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Перестройка» вашего дома
«Перестройка» вашего дома
Фитнес-тренер Дмитрий Зотов о женском здоровье, стрессе и силовом тренинге
Фитнес-тренер Дмитрий Зотов о женском здоровье, стрессе и силовом тренинге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.