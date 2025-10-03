Археология личности и «белолипецкое» лицо: как живет правнучка знаменитых тульских купцов

Фото из архива Виктории Багаевой.

Недавно Myslo опубликовал новость о волонтерах, которые обнаружили на Всехсвятском кладбище надгробие XIX века, да не кого-нибудь, а самого Михаила Белолипецкого! В его доме на улице Металлистов сейчас работает единственный в стране филиал Государственного исторического музея. Этот пост прокомментировала девушка, которая оказалась потомком известных тульских купцов.

Расспросили Викторию о том, что она знает о родственниках, и о том, как генетика повлияла на ее судьбу.

Вике 25 лет, она живет в Советском районе Тулы.







— Виктория, что вы знаете о своей родословной?

— Смотря о какой ветке семьи идет речь. Большая часть моих знаний о Белолипецких берет начало из исследований Елены Платоновой — друга семьи. Она провела большую работу, при поисках информации я опираюсь на неё.

Ниже — фотография из семейного архива Виктории. Здесь дети А. А. Белолипецкого — последние жильцы домов № 8-10 на ул. Металлистов. Стоят позади слева направо: Любовь, Мария, Сергей. Сидят, второй ряд слева направо: Антонина, подруга семьи Маня Жаго, Ольга, Надежда. Стоят в первом ряду слева направо: Серафим, Лидия.

— Кем вам приходятся братья Белолипецкие?

— Братья Белолипецкие — Иван и Александр — приходятся мне шестиюродными прадедами. Михаил Филатович, чью могилу волонтеры ТИАМа недавно подняли (за что им большой почет и уважение), — их отец и также мой прадед.

Знаю, что Михаил Филатович не строил особняк, который мы сейчас видим на ул. Металлистов, 10. Этим занялись уже его сыновья. Сам он был первым, кто перебрался в Тулу, но чем он занимался до того, как записался в купечество, и что помогло скопить ему капитал, история (пока) умалчивает.



Бывший особняк Белолипецких. Фото Алексея Пирязева.

— Как повлияла на вас славная история вашей семьи?

— Когда знаешь, из чего ты состоишь, все как-то само собой складывается. Такая «археология личности» дает возможность узнать себя с точки зрения уже заложенных внутренних паттернов.

Это как будто ты открыл в чертогах разума большой сундук, а там какие-нибудь скиллы, софты, харды и плюсики в карму. Но из минусов есть болезни, страхи, интересы и поведенческие признаки. Последними тремя занимается психогенеалогия, это относительно новое и интересное научное направление. В ходе таких исследований ты знаешь, к какой части себя обратиться, чтобы проявиться в том или ином деле.

— А что с наследством? Не было таких мыслей?

— Смотря что понимать под наследством. Чисто юридически никакого наследства у нас на ул. Металлистов нет: в 50-х дом обменяли на трехкомнатную квартиру в «сталинке» на ул. 9 Мая. Если говорить про наследство духовное, то мне достался уникальный набор: любовь к собакам, футболу, предпринимательская жилка, которая помогла мне в работе, а еще небольшой пакет болячек и «белолипецкое» лицо.



Виктория Багаева.

Понять, откуда все это и почему вообще так, удалось только благодаря изучению истории каждого предка. В основном мы изучали историю детей Саши-младшего (Александра Белолипецкого).



Фото из архива Виктории. Молодой Александр Белолипецкий с женой Александрой.

— Остались ли у вас какие-то памятные вещицы?

— О «славном роде торговцев» напоминают только дореволюционные фотокарточки, чудом дошедшие до наших дней. Мне кажется, нам повезло выжить просто потому, что дед Саша-младший умер в 1915-м, поэтому в революцию его жену Александру Васильевну не тронули.



По законам того времени купеческая вдова не имела права вступать в наследство после смерти мужа, поэтому «купчихой» она не считалась.

А позже, когда у детей Александры Васильевны родились внуки, о революции было принято молчать.

Более того, если из детей кто-то спрашивал, это пресекалось шиканьем и цыканьем.

Из памятных вещей до нас дошли книги: учебник по фотохимии от зятя А. А. Белолипецкого Алексея Дмитриевича Чистикова, моего прапрадеда; сборник рассказов Мопассана и три серебряные ложки, одна из них чайная. В семье у каждого из восьми детей деда Саши-младшего было по одной такой ложечке.

Везде в соцсетях Виктория подписана как Белолипецкая. Девушка признается, что она с радостью взяла бы себе эту фамилию.

