Как живет единственный в Тульской области помещик

Попасть в эту усадьбу оказалось непросто: просёлочная дорога, ведущая к ней, исключительно гадкого качества. В дождь глина разбухает, становится вязкой и скользкой, осилить ее сумеет разве что мощный внедорожник да тяжёлая бронетехника. Ни того, ни другого у редакции нет (пока), пришлось ждать сухой солнечной погоды.

Навигатор мудрил, вёл к месту какими-то козьими тропами, но в итоге мы таки добрались до ворот поместья Красино-Убережное.

Навстречу вышел крепкий молодой мужчина восточной внешности, отвёл с дороги надрывно лающую овчарку, показал местечко в тени, где поставить машину. А вот и хозяин усадьбы, Александр Фоатович Ситников: «Как добрались? Сразу за стол или после экскурсии?» Единогласно выбираем второй вариант.

Всего понемногу

…В саду — несколько десятков яблонь, сливы, груши, часть из них старинные, с заплатками на битых временем стволах. Чуть в стороне — громадная сирень, под ней — лавочка и столик: «Когда цветёт — нет в усадьбе места лучше для встреч с друзьями, — поясняет Ситников. — О жизни говорим, песни поём под баян… Хорошо!».

В скромном по размерам загоне ходят, похрюкивая, смешные свиньи — темнокожие, с кучерявой шёрсткой. Оказалось, породистые, называются «Венгерская пуховая мангалица». Сала у них почти нет, одно мясо. Через заборчик от хрюшек, на травке, тусуются овцы, чуть поодаль перебирает копытами большой серый жеребец орловской породы Акрил. Признаёт только хозяина, чужого человека или покусает, или лягнёт пребольно.

Наверное, он прав, ведь трех его предшественников украли несколько лет назад злые люди. И найти лошадок не получилось, как в воду канули…

И река, и родники

Кстати, о воде. Её вокруг много, очень много! Усадьба стоит на высоком холме, который спускается к широким пойменным лугам. За ними — Ока. В 1957 году река поднялась метров на 20, не добравшись до усадебных ворот всего ничего. Фотография этого «потопа» висит на стене в одной из комнат хозяйского дома.

Другая вода — чистейшая, мягкая — струится из нескольких ключей, которые расположились на крутых склонах оврага в старинном парке. Говорят, в былые времена ключи эти наполняли каскад из трёх прудов. В которых и рыба водилась, и лилии росли, и кавалеры с дамами на лодочках катались… Может, в будущем водоёмы и будут восстановлены, а пока Ситников придумал, как драгоценную влагу заставить работать. Создал инженерный проект, нанял толковых рабочих и теперь, гонимая мощным насосом, студёная родниковая вода подаётся в дом. Открывай любой кран, наливай и пей на здоровье!

Не дача, а поместье!

Обойдя усадебную территорию, осмотрев «барский» дом снаружи и изнутри, осознав (примерно) масштаб проделанной работы, мы наконец-то «приземлились» в просторной комнате с камином.

И, подобно Костику из фильма «Покровские ворота», я задала Александру Фоатовичу вопрос, который всю экскурсию крутился на языке: «Кой чёрт занёс Вас на эти галеры?». То есть, зачем понадобилось покупать полуразрушенную историческую усадьбу, когда можно построить новую?

- Всё произошло достаточно неожиданно, — поясняет Ситников. — Проработав большую часть жизни в оборонке, где-то с середины 90-х я часто бывал в Туле по служебным делам. У одного из профильных тульских предприятий в советские времена был подшефный совхоз «Григорьевский», как раз в Красино-Убережном. Люди, которые приезжали помогать совхозу, размещались в главном усадебном доме. Было принято решение даже создать здесь базу труда и отдыха. Но грянула перестройка, все планы рухнули, и никому уже не интересная усадьба камнем висела на балансе предприятия…

И однажды тогдашний его директор предложил мне в качестве дачи купить дом в Ясногорском районе. Говорит: «Дом старинный, большой, требует ремонта, но ты ж, Фоатыч, всю жизнь строишь, тебе не привыкать»! И вот седьмого мая 2000 года сели мы с ним на машину и приехали сюда. Погуляли, посмотрели…

Расстроился я сильно: здание изнутри всё разбито, окна-двери сняты, сводчатая трапезная превращена в свалку, флигель разобран полностью, до песка.

Однако решил сразу не отказываться. Неделю думал, потом не выдержал, вернулся сюда. Опять ходил, осматривал всё, оценивал свои силы и возможности. Заночевал в одной из комнат. Проснулся среди ночи, вышел на балкон и увидел совершенно сказочный пейзаж: под полной луной лежит долина, туман над ней стелется, переливается волнами. Подумал: неужели я эту красоту кому-то отдам? Да никогда! Ну, и через полгода, 15 октября, запустили дело…

Всё сделаю сам!

- Процесс был тяжёлый: разрешения разные получить, оформить в собственность землю под строениями и прочее и прочее, — продолжает Ситников. — Но 19 лет назад было много пионерского задора, энергии. Чем сложнее задача, тем с большим азартом и настойчивостью брался за её решение! Самое главное любить то дело, которому хочешь отдать свои силы. Помните, у Лермонтова стихотворение «Родина» —

«Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз,

и на холме средь желтой нивы, чету белеющих берез,

с отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно,

избу покрытую соломой, с резными ставнями окно,

и в праздник, вечером росистым

смотреть до полночи готов

на пляски с топаньем и свистом

под гомон пьяных мужичков».

Это стихотворение очень близко мне по духу, по моему пониманию жизни в старинной сельской усадьбе.

- Архитекторы, реставраторы помогали?

- На начальном этапе, в основном советами и некоторой технической помощью. Нанимать сразу, не изучив самому проблему, профессиональных реставраторов — очень дорогое удовольствие. Я сам взялся за работу, сам со всем и справлялся. Помню, лазил по строительным лесам, искал сохранившиеся фрагменты лепнины, чтобы по ним отлить новые элементы. Команду мастеров собрал не сразу: кропотливая восстановительная работа требует особого подхода, не всем это по плечу.

Печки-лавочки

- Вопрос на засыпку: откуда деньги?

- В основном из личных средств и поступлений от подсобного хозяйства, в котором были и коровы с бычками, и отара овец, и птица разная. Раньше хватало, сейчас сложнее. Много средств съедает содержание поместья. Стремимся максимально урезать расходы. Основные расходы, конечно, приходятся на зимний период. В деревне и в усадьбе нет газа, все отопление, как и 300 лет назад, печное.

- Это сколько ж надо дров, чтобы обогреть усадьбу?

- Те, кто строили главный дом, спланировали его очень разумно: свет и тепло оптимально распределяются по зданию. Печи (их здесь 12 штук) спрятаны в стенах, вентиляция проведена вместе с дымоходами. Зимой постоянно подтапливаем, держим температуру 10−12 градусов тепла. Иначе нельзя, здание разморозится. В год около 60 кубов дров уходит, это больше вагона. Если надо нагреть помещение для гостей, включаем электрические батареи — они есть в каждой комнате.

От рассвета до заката

- Что самое сложное в восстановлении и содержании усадьбы?

- Уследить за всем. Старый дом я сравниваю со старым человеком, за которым нужен постоянный тщательный уход. Стоит отвлечься, и могут начаться фатальные, необратимые изменения.

- Современный помещик — кто он такой?

- В первую очередь, хозяин, двигатель всей жизни в усадьбе.

- Какой распорядок дня у Вас?

- С 5 до 6 утра — подъём. И понеслось! Обход, контроль за выполнением плановых работ по саду, территории, дому, роднику… Увидел проблему — немедленно решать. Если что-то упустишь, придётся потом вкладывать гораздо больше сил и средств.

- У Вас наверняка есть помощники, много их?

- Постоянных один-двое, иногда на сенокос и подготовку к зиме нанимаю ещё людей.

- Сколько раз пожалели, что взвалили на себя столь тяжкий груз — восстановление и обустройство старой усадьбы?

- Чтоб всё бросить и отступить? Ни разу — «ничто нас в жизни не может вышибить из седла»! Но если бы начал сейчас, с учётом опыта, многое спланировал бы по-другому…

Нам бы дорогу

К настоящему времени усадьба Красино-Убережное сформирована — с центральным домом, садом, конюшней, парком, баней. Налажен системный подход к управлению хозяйством. Восстановлен и скоро будет готов к эксплуатации флигель, где есть две отдельные квартиры с удобствами. Очень надеюсь, что областное министерство дорожного строительства, как было обещано, поможет в этом году сделать подъездную дорогу.

- Александр Фоатович, кто продолжит Ваше дело?

- Думаю, на стороне людей искать не придётся — есть сыновья, дочь, зять… Усадьба не умрёт, я уверен, впереди у неё много хорошего, интересного!

…Уезжали мы из поместья с одним желанием: вернуться сюда вновь и друзей с собой привезти! Потому что немного на Земле осталось таких мест, да и людей — настоящих, заповедных.

очевидное-невероятное

Неспокойный домовой

По словам владельца усадьбы, привидений в старинном доме нет. Зато есть свой домовой! Откуда и когда взялась на полочке над входной дверью фигурка забавного «человечка», никто не помнит. Но какое-то время назад стали замечать за ней странную особенность: сколько бы её ни поворачивали (во время уборки, ремонтных работ) в другую сторону, ночью она всегда возвращается в свою первоначальную позицию. Не верите? Приезжайте, убедитесь — гостям в Красино-Убережном всегда рады!

Наша справка

Усадьба Красино-Убережное расположена в одноименном селе Ясногорского района Тульской области. Первые упоминания о ней относятся к последней четверти XVII века и связаны с именем Михаила Петровича Травина, который возвел здесь деревянный главный дом и каменную церковь Живоначальной Троицы (1676, сейчас находится в руинированном состоянии).

В середине XVIII века усадьбу приобрел каширский воевода поручик Никита Яковлевич Киреевский, при котором был построен новый каменный главный дом. В начале ХХ века имением владела княгиня Прасковья Владимировна Трубецкая (урожденная княжна Оболенская). После 1917 г. в главном усадебном доме разместилась школа, флигели заняли квартиры учителей.

Школа закрылась в середине 1980-х гг., здание пустовало и разрушалось. С 2000 г. на территории усадьбы ведутся работы по реставрации объекта её новым владельцем, Александром Фоатовичем Ситниковым. В 2016 году владелец усадьбы был удостоен звания лауреата Национальной премии «Культурное наследие». В ближайшее время планируется активное развитие туризма на базе всего усадебного комплекса.