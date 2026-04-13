Худрук тульской драмы Зураб Нанобашвили: «Режиссер должен быть с хорошим вкусом, иначе он принесет на сцену пошлость»

Назначение Зураба Нанобашвили состоялось еще в январе, но только сейчас у нас появилась позможность пообщаться с Мастером.

Зураб Нанобашвили — энергичный, творческий и очень вдохновляющий режиссер и художественный руководитель. Мы пообщались с ним о его видении театра, планах, идеях, грузинской кухне и любви.

— Зураб Анзорович, вы — новый художественный руководитель нашего главного театра региона.

— Новый старый грузин (смеется). Я этот театр знаю, здесь я делал спектакль «Пиковая дама» в 2024 году. Она и сейчас идет в репертуаре. Скоро театр едет на гастроли в Кемерово, и «Пиковой дамой» они будут закрываться. Я с туляками не прекращал общение. Когда артисты поехали на фестиваль в Минск, меня пригласили адаптировать спектакль к новой сцене, это было в июне 2025 года. А потом я приезжал в Тулу в августе и репетировал перед началом нового сезона. Так что наши связи — ни человеческие, ни творческие — не прекращались. И это назначение произошло очень органично, спокойно, без пафоса. Как будто так и должно было быть. У меня к этому времени уже не было основной работы, я был свободным художником, режиссер по приглашению. Так что на работу в Туле с радостью согласился.

— Какие основные идеи вы планируете привнести в работу Тульского театра?

— Я не сторонник радикальных изменений. Очень важна преемственность, и мы не должны забывать, что этому театру 250 лет! И мы — часть большой истории нашей страны, нашего театрального пространства. Мы должны адекватно к себе относиться: не с нас начинается, и с нами не закончится. Но с нашими именами не должны быть связаны упадок и депрессия.

— Что хотите поставить или, может быть, уже начали над чем-то работать?

— Я работаю каждый день. А тульским зрителям надо ждать новые спектакли как наших режиссеров, так и приглашенных.

В середине апреля мы едем на гастроли в Кемерово, туда поедут такие спектакли, как «В бой идут одни „старики“», «Маленький принц», «Свадебное платье для аксолотля».

В скором времени на тульской сцене Владимир Герасимов начнет репетировать Салтыкова-Щедрина «Балалайкин и К», мы надеемся, что в конце августа — начале сентября у нас будет очень интересная премьера.

Виталий Салтыков начнет репетировать «Анну Каренину». Аня Терешина будет ставить «Рабочий полк: тульский рубеж». Ещё в планах — сказка для семейного просмотра «Аладдин».

А в 2027 году будет и Шекспир, и Чехов, и много чего интересного.

— Есть ли у вас любимые темы или жанры, на которых вы хотели бы сосредоточиться?

— Как такового любимого жанра нет. Главное, чтобы была хорошая пьеса и она бы выдержала время. Классическое произведение ведь тоже когда-то было современным. Представляете, сколько драматургии отсеялось, сколько спектаклей забылось! А то, что выдержало время, осталось с нами, сформировало нас как личностей, оно и стало произведением искусства. Я пойду на всё, что мне интересно, ради артиста, ради режиссёра, ради литературы.

Я — профессиональный читатель, и театр — это моя профессия. Общий большой восторог от театра, как у зрителей, я не очень разделяю. Потому что немного по-другому смотрю на это дело.

— Какую книгу посоветуете прочитать нашим читателям?

— «Библию». Это и настольная книга, и программа нашей жизни. И я уверен, что если читать «Библию», в мире станет светлее, теплее и добрее.

— Как в вашу жизнь пришел театр? Сколько вам было лет?

— Моя мама работала директором в театре, так что меня принесли туда маленьким, мама меня кормила там грудью. Любовь к театру у меня впиталась с молоком матери.

— За что вы любите современный театр?

— За непредсказуемость, провокационность с одной стороны, а с другой — за верность традициям. Русский репертуарный театр — уникальное явление. Ни один театр не может похвастаться таким уникальным складом, как русский репертуарный театр. Очень многие сейчас с иронией относятся к системе Станиславского, но если мы посмотрим, как изучается эта профессия, то именно эта система играла огромную роль в жизни любого профессионала, занимающегося театром. Конечно, ремесло можно изучить. Но если у тебя объективно нет природных данных, сколько ни изучай — ты все равно не станешь ни артистом, ни режиссером.

— Хорошо ли уже изучили труппу? Какие отношения сложились?

— Прекрасные! У нас в театре вообще очень хорошая атмосфера, нет никакой токсичности. Своих артистов я всех люблю, я к ним не могу объективно относиться (смеется).

— У вас мягкий стиль управления или вы диктатор?

— В театре нет демократии. И те, кто думает, что она есть, ошибаются. Но во время подготовки спектакля всегда нужна обратная связь. Вот я, например, прихожу с идеями к художнику и получаю обратную связь. Если я буду настаивать только на своем мнении и не буду воспринимать чужое, обеднеет спектакль. Так же и в жизни, например, семейной — там нет однозначного диктата — матриархата или патриархата.

В любом случае побеждает идея. Носитель идеи — режиссер, руководитель процесса. Потом это обрастает личностями. Если их бить по рукам, по губам и им нельзя будет произнести ни слова и ничего без твоего ведома сделать, ты получишь подчинение, но не получишь произведение искусства. Не будет личного участия в процессе, а все просто будут ждать тебя и слушать, как манекены.

— Вы на днях вернулись из Донбасса, где ставили спектакль на сцене МДТ имени М. М. Бровуна…

— Да, это музыкальная комедия «Донна Роза», ее еще можно назвать «Миллионерша» и «Тетушка Чарлей». Это оригинальная переработка старой пьесы английского драматурга Брэндона Томаса. Мы добавили музыкальные номера композитора Муравьева на стихи Екатерины Анохиной. С Донбассом мы будет продолжать работу, и я надеюсь, что донецкий и тульский академические театры подружатся. Премьера спектакля прошла, в Тулу прислали благодарственное письмо от министра культуры Донецкой Народной Республики.

— Насколько люди там сейчас открыты к культуре?

— Абсолютно! Они работают на четырех площадках, и везде аншлаги. Я был потрясен их выдержкой. Люди на передовой обнажают свои настоящие человеческие качества. Они очень преданны своему делу.

— Зураб Анзорович, что вас вдохновляет как творца и как руководителя?

— Один день может изменить всю нашу жизнь, но мы это поймем через много лет. А в театре этот день, минуту, секунду можно остановить и рассмотреть с разных сторон. Отношение к этому дню, изменившему все вокруг, мое, моего антагониста, моего друга, моего врага… И мы понимаем, что этот день состоит из множества правд и у каждого человека она своя. Все это меня вдохновляет.

А еще — соприкосновение с вечностью. Иногда берешь пьесу четырехсотлетней давности и удивляешься, насколько мы похожи в переживаниях! Другой язык, другая одежда, иначе выглядит улица, но человек так же страдает и радуется, как сегодня. Ты можешь путешествовать во времени, по странам, и это тоже вдохновляет!

— Назовите топ-3 своих любимых авторов…

— Могу назвать топ-300 (смеется). Я каждый день что-то читаю. Режиссер должен быть образованным, с хорошим вкусом, иначе он принесет пошлость на сцену.

Театр растит поколение новых режиссеров. Сейчас со мной работают два артиста — Ваагн Григорян и Александр Сторожев. Саша в июне представит самостоятельную работу на малой сцене по Булгакову «Записки юного врача», где он и режиссер, и актер.

— А это страшно…

— Это не страшно, к этому привыкаешь. Есть определенная масса зрителей, которым это нравится. Очень сложно переломить мысль и мнение, я никого за это не осуждаю, у каждого свой путь.

— Успели ли вы полюбить Тулу и туляков?

— Конечно! Мне очень нравится, что тут безопасно, чисто, красиво. Особенно центр — блеск!

— Появилось ли любимое место в городе?

— Появилось очень много вкусных мест, где готовят грузинские блюда. Названия не запомнил, но знаю, где эти ресторанчики располагаются. Я вообще люблю вкусно поесть.

— А сами любите готовить?

— Да, люблю, но делаю это очень редко. Для этого нужно особое настроение. Если вдруг время и настроение есть, то это будет блюдо из мяса с томатами и с перцем. Меня всю жизнь окружают женщины, они все вкусно готовят. Моя мама могла за несколько часов накрыть стол на 25 человек — от хачапури до сациви!

— Как часто бываете на Родине?

— Раз в год обязательно, у меня там живет брат, сестра, племянники. И еще всегда езжу на кладбище, на могилы родственников.

— Что для вас любовь?

— Бог. Мы должны стараться полюбить друг друга такими, какие мы есть, со всеми минусами и плюсами. Быть терпимее друг к другу, понятливее, быть менее завистливыми. Это не всегда получается, но я этого искренне желаю всем. В себе надо преодолевать ярость и глупость.

Из досье Myslo

Зураб Анзорович Нанобашвили

Родился 2 июня 1969 года в Тбилиси.

Заслуженный артист России.

Кавалер ордена Дружбы.

Окончил режиссёрский факультет Тбилисского государственного института театра и кино имени Шота Руставели (курс народных артисток СССР Лили Иоселиани и Гулсунда Сихарулидзе).

Стажировался в Италии у выдающегося режиссёра Джорджо Стрелера в театре PICCOLO TEATRO DI MILANO.

Работал главным режиссером Ивановского драматического театра (1996 — 2001), художественным руководителем Вологодского ордена «Знак Почета» государственного драматического театра (2001–2018 гг.), художественным руководителем Русского республиканского театра драмы и комедии в Элисте (2019–2022 гг.).