«Двор» захватили «Структуры»: в Туле открылась оригинальная выставка

Фото Юлии Александровой.

В пространстве «Двор» открылась выставка «Структуры». Она включает работы девяти художников, занимая семь помещений и внутренний двор. Для каждого из пространств художники разработали инсталляции, погружающие посетителей в жизнь автономного «города».

На неделю пространство «Двор» (бывшее здание доходного дома и телеграфа в Учётном переулке) превратилось в экспериментальный город, сокрытый от посторонних глаз, с собственной площадью, музеем, самозахватом территории и другими типичными чертами любого города.

Встречает посетителей единственный житель городка. Он собран из вещей и предметов, которые были когда-то кем-то тут оставлены и пылились в этом же здании. А тут чего только не было! Например, телом персонажа стала бочка из-под кислоты.

Карты, плакаты на стенах, покрытый пылью журнал для записей посетителей, старые бутылки, телефон на столе создают особую атмосферу в «кабинете» этого гражданина. Автор скульптуры — Никита Кунилов, один из совладельцев «Двора».

Для комфортного «путешествия» по городу авторы предусмотрели четыре точки опоры: дрейф — препятствие — связь — хранение.

«Понятие дрейфа подразумевает непосредственное погружение в городскую среду и быстрое перемещение в ней без четкого маршрута и строго определенной начальной и конечной точки. Как следствие, это приводит к изучению местности и городского рельефа не как функциональной системы, а как совокупности эмоций и случайностей.

Во время дрейфа на пути формируются препятствия, направляющие городские потоки по определенным маршрутам. Иногда открытые точки притяжения и маршруты могут становиться недоступными. Намеренно сбиваясь с пути, мы открываем для себя город с другой стороны.

Перемещаясь, мы так или иначе натыкаемся на пространства, служащие узлами связи между сообществами. Рано или поздно эти точки связи нарушаются и перемещаются в другие части города либо исчезают вовсе.

Взамен старых связей появляются новые, иногда случайные. Прошлые связи кладутся в новый фундамент, а их материальные воплощения отдаются на хранение», — поясняют «создатели города».

Двор

Денис Гаврилин. Сад. Общественное пространство маленького города, его площадь. Подразумевает выстраивание связей между различными системами. Двор превращается в ландшафт, а конструкции сводятся к детскому шатру. Для пересечения этого пространства необходимо приложить усилия.

1-й этаж

Софья Курочкина. Каулялэнд. Приватная зона. Дрейф по городскому району в одиночку. Немного ностальгии по знакомым с детства улицам и дворам.

«Каулялэнд — личное название района вокруг улицы Кауля в Туле, рядом с которым я провела детство и юность. Здесь я формировалась ещё до того, как у меня появилась возможность выбора. Серия возникла в момент моего разрыва с городом, когда район вот-вот перестанет удерживать внимание физически. Здесь мне тепло, безопасно и понятно.

Я иду по чужим дворам и поддаюсь выдуманному движению улиц, простроенным маршрутам и вытоптанным тропкам. Чем дольше длится это движение, тем яснее становятся слова Маркса: «Люди не могут увидеть вокруг себя ничего из того, что не является их собственными представлениями; все говорит им о них самих. Их собственный пейзаж — единственное, что живет».

И здесь, внутри Каулялэнда, как я ощущаю, возникает зазор, заусенчик, где заканчивается место и начинается взгляд, который это место перепроизводит», — рассказывает о своей работе для выставки Софья Курочкина.

Саша Миндрин. Два способа сказать: «Я здесь был». Место, где возможно регламентировано сообщить о своем присутствии. В городах обычно встречается в виде нанесения ущерба пространству или наведения в нем порядка.

«Инсталляция иллюстрирует два способа взаимодействия человека со средой — созидание и разрушение. Показать свое присутствие как организма в среде можно только двумя способами: либо привести текущую среду в хаос (что-то сломать/разрушить/уничтожить/„нарушить тишину» и т. д.), либо упорядочить беспорядок среды (что-то создать, построить, «выстроить в ряд» и т. д.). Посетителю предлагается ощутить эти два состояния напрямую — упорядоченность и хаос», — говорит Саша Миндрин.

Мария Головкина. ЦСМ. Станция дальней связи. Исследовательская лаборатория. Узел связи между прошлым и будущим города. Это будто космический портал в прошлое.

Тут и круг для «предполетной» тренировки, и журнал для фиксации случаев контакта с инопланетными цивилизациями, и проектирование межпланетных летательных аппаратов, и даже возможность послушать сигналы из космоса. Чтобы «приземлиться» и продолжить осмотр выставки, достаточно посмотреться в облупленное зеркало, висящее над покрытым мощным слоем извести краном.

Лестница

Олег Агафонов. Телеграм-мама. Мурал внутри здания. Напоминание городу о пройденном пути и его истории.

«Я родился в небольшом поселке на исходе Советского Союза. Мама работала на телеграфе. Вещи, которые тогда казались обыденными, теперь выглядят фантастически: машина чехословацкого производства Т100, металлические коробки с перфолентами, сургуч, кабинки для междугородних переговоров. Под крики со всех сторон „Алло! Алло! Алло!“ мама принимала телеграммы, переписывала их от руки, и затем мы вместе разносили их по поселку. Казалось, она знает всех, как живой, бесконечно пополняемый телефонный справочник.

Потом телеграммы исчезли. Маму перевели работать в Суворов, и вместе с этим ушёл старый способ говорить на расстоянии — коротко, срочно, по делу. Как будто из-за прогресса потеряли ещё один канал связи.

Мы сейчас в здании бывшего телеграфа. Исчезновение в прошлом звонко рифмуется с настоящим. Когда-то потеряли телеграм(мы) и вот опять: «Я живу, под собою не чуя страны» (Осипу Эмильевичу Мандельштаму)», — рассказывает Олег Агафонов.

2 этаж

Глеб Салин и ESDENKT. Приём с двумя полотнами и Наблюдателем. Самозахват пространства и создание внутри него собственной архитектуры.

Пространство общественное и аналоговое становится пространством частным и цифровым.

Леонид Тишков. Люди, которые улетели в космос. Пространство сохранения памяти. Приватная зона.

«Космос у нас дома, прячется за ковром, присылая нам вестников. Или мы уходим, взламывая стены, — люди, улетающие в космос. Прощай, дом, разрушенный временем! Здравствуй, вечность и звезды на небе!» — говорит Леонид Тишков.

Кстати, экспозиция создавалась по задумке Тишкова, по его эскизу. Ребята из сообщества «Дом культуры» максимально точно подошли к исполнению авторской идеи.

Владислав Титаев. Хранилище. Музей города. Пространство, наполненное частями прошлого.

Архитектура, живопись, скульптура разных времен создают новое вневременное пространство, включающее «сейчас» в линейную структуру исторического развития.

Выставка «Структуры» продлится всего неделю — до 19 апреля включительно. Посетить ее можно с 18.00 до 20.00 по адресу: Тула, Учётный переулок, 3.

