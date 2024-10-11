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Тройка, семерка, дама! В тульской драме поставили главное мистическое произведение русской классики
Фото Дарьи Луневой.

Тройка, семерка, дама! В тульской драме поставили главное мистическое произведение русской классики

Почему в финале «Пиковой дамы» герою выпадает дама, а не туз? В Тульском академическом театре драмы попытались ответить на вечный вопрос русской классики.

Добавим еще мистики. Здание тульской драмы стоит вообще-то на месте бывшего пушкинского сквера. Именно тут был открыт когда-то один из первых в России памятников великому поэту. Но вот постановкам по произведениям нашего главного классика в тульском театре не везет. В новом здании так уж точно была лишь одна попытка. В конце девяностых Александр Попов поставил спектакль «Лизонька» по «Повестям Белкина».

Так что «Пиковая дама» — фактически возвращение Пушкина на главную тульскую сцену.

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История о подмигивающей пиковой даме, может, и мистическая, но сам Пушкин убеждал когда-то друга Нащокина, что ее фабула — вполне реальная. Секрет трех выигрышных карт якобы передала когда-то Наталья Петровна Голицына своему внуку князю Голицыну, чтобы он отыграл карточный долг.

Конечно, поэты в любой выдумке могут и сами себя убедить. Но как бы то ни было, тайна трех заветных карт легла на душу всем последующим поколениям. Кто из нас не помнит очередность?

Тройка, семерка, туз....

А потом:

Тройка, семерка, дама...

История не столько мистическая, но и, если хотите, философская или геополитическая. Сколько было после Пушкина таких фантазеров, которые считали, что у любого успеха есть простая формула. Надо просто выведать нужную очередность, дождаться чудо-оружия, то бишь туза, и тогда весь мир в кармане.

Свою инсценировку пушкинской истории специально для тульского театра написал вместе с Екатериной Анохиной режиссер-постановщик спектакля Зураб Нанобашвили. В роли роковой графини Анны Федотовны — народная артистка России Наталья Савченко. Ее бедную родственницу играют Лариса Киеня и Евгения Дороничева, мечущегося Германна — Дмитрий Чепушканов.

Решением постановщика это вовсе не камерная история. Спектакль достаточно густонаселен. Тут есть и сны Германна, и змей-искуситель будочник (Николай Бутенин), нашептывающий на ушко главному герою призывы играть дальше, ну и, конечно, великосветское общество, о котором мечтает Германн. Чекалинский, у которого идет игра, — вообще миллионщик, куда там Германну с его 43 тысячами.

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Спектакль «Пиковая дама» — рассказ об искушении, которое сопутствует нам на протяжении всей жизни. Заслуженный артист России Андрей Сидоренко предстает, например, и в роли герцога Орлеанского, играющего много лет назад с молодой Анной Федотовной, и в образе миллионера Чекалинского, испытывающего судьбу уже с Германном. Время бежит, но пороки неизменны — страсть и карты, вера в то, что слепой случай можно предугадать.

Изменился только результат. Юная графиня Анна Федотовна отыгралась тогда, с герцогом Орлеанским, а несчастный Германн так до конца жизни и повторял: «Тройка, семерка, туз... Тройка, семерка, дама...» Это, наверное, главный вопрос, который задаем себе мы, читая повесть.

Почему же дама, да еще пик? Почему не туз? Она ведь обещала...

Дама пик в гадании — зрелая женщина, которая неприязненно относится к тому, на которого гадают. Вылитая Анна Федотовна, которая капризничает, когда ей присылают французские романы, ревнует к легкомысленной шляпке на воспитаннице и отчитывает ее за рассыпанный сахар. Хотя последнее очень даже объяснимо: сахар — дорогое удовольствие в те времена, простолюдины не могут его себе позволить.

Дама пик вместо туза — это что-то очень личное. Графиня не поверила молодому вертопраху, который за тайну трех карт готов на всё. У нее, конечно, и самой была в жизни схожая ситуация, когда некий Сен-Жермен выручил ее в игре с герцогом Орлеанским и открыл тайну трех карт. Но ее мыслями в тот момент владела не алчность, она только отыгрывалась, не более того. И вообще, ею уже владела любовь к этому странному Сен-Жермену, который пришел на помощь в трудную минуту, когда все другие от нее уже отвернулись.

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А вот в поступках Германна графиня видит исключительно корысть. Ну какая Лизонька, когда страсть к игре очевидно пересилит всё! Она не желает такой судьбы воспитаннице и дает шанс вовремя остановиться — после семерки! Поэтому...

...Тройка, семерка, дама!

Постановщик спектакля Зураб Нанобашвили подталкивает нас к тому выводу, к которому, наверное, пришел сам, работая над пьесой: ничего нельзя получить в жизни просто так. И нет готового рецепта человеческого счастья. Ну вот нет. Лиза, которую тетушка приучила быть рачительной хозяйкой и не просыпать дорогущий сахар, не стрелять глазками по сторонам в поисках кавалеров и быть терпеливой даже в тех ситуациях, когда тебе что-то не нравится, идеальная жена по тем временам. Почему Германн этого не увидел? Потому что его голова была занята тремя картами. Это он сам себя наказал, а вовсе не зловредная старуха. Хотел ли именно об этом сказать нам писатель, можем только гадать. Но вот новый спектакль тульской драмы призывает со всей страстью: берегите любовь и бойтесь своих желаний!

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Автор:
сегодня, в 14:00 +1
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