«Заточка» попала в самое сердце: репортаж с концерта

Начало концерта было назначено на восемь вечера, но поклонники группы стали собираться больше чем за час, чтобы занять самые удобные места на танцполе. Как выяснилось, правильно делали! Через час протолкнуться к сцене было уже просто невозможно.

«Юра, выходи!» — периодически раздается с танцпола. Собравшиеся не могут дождаться начала и пытаются вызвать музыкантов раньше. Но все четко и так, как задумывалось, — в 20.00 Юрий Симонов и музыканты кантри-рэп-группы «Заточка» выходят на сцену. И начинается веселье, ради которого сюда пришли сотни людей.

На радость уважаемых дам и господ был подобран нехилый список из старых добрых хитов: «Новый шериф», «Моя роза», «Шапочка из фольги», «На стрелу», «Я люблю кантри», и конечно же, шедевры из последних релизов не забыли. В общем, все «боевички», которые давно ушли в мир и разобраны на цитаты.

Ну и конечно, кавер на песню Ирины Аллегровой «Угонщица» — это уже традиция:

После исполнения первой композиции Юра просит поднять руки тех, кто на его концерте впервые. Таковых оказывается около половины от присутствующих. Однако это не мешает им знать тексты наизусть и читать их вместе с исполнителем.

Иван и Наталья Стариковы пришли в числе многих на концерт «Заточки» впервые. Но подготовились — сделали себе те самые шапочки из фольги:

— Года три назад «Заточка» попала в сердце. Случайно услышал на Яндекс Музыке, и понеслось... Необычный звук, сочетающийся с оригинальным текстом, ну и прикольный вокал. Кавер «Угонщицы», «Пол — это лава», «Шапочка из фольги» — да все великолепно!

Антон Левша (на фото в центре) — давний фанат кантри-рэпа от «Заточки». Постепенно познакомил с творчеством музыкантов и своих друзей.

— «Заточка» поет о том, что мне близко. Они читают о тех годах, в которых мы родились, проживали и чувствовали. Например, «Петь блюз». Слушаю группу с самого первого альбома, вышедшего в 2018 году. Был в Москве на концерте — очень масштабно.

Максим Суворов (на фото — слева) приехал с друзьями на выступление любимой группы из Москвы:

— С «Заточкой» познакомился около пяти лет назад. Открыла для меня их группа «Гудтаймс», чьим фанатом я был и остаюсь. Теперь вот и за «Заточкой» ездим. Приехали вчетвером в Тулу на выходные: по городу погулять, ну и на концерт сходить!

Дмитрий Гаврилин:

— Мы из Тулы, а Юра — наш тюменский брат. Даже не знаю, чем зацепила группа... Лирикой, наверное. Ну и кантри-рэп — это интересно звучит. Во многих песнях «Заточки» я слышу близкие мне истории, они понятны каждому. Именно поэтому, наверное, и полюбил этих исполнителей.