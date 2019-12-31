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Фотопроект Myslo: «Тула. Времена года»

Фотопроект Myslo: «Тула. Времена года»

Здесь нет шедевральных снимков и шокирующих откровений. Можно назвать эту подборку «Лишние фотографии», которые мало где пригодились в канве рабочих задач. 

В начале года решил собирать такие кадры в отдельную папку каждый месяц в надежде, что из них сложится определённый пазл. Установил рамки – фото только этого года, сделанные только на улице и ограничены территориально пределами Тулы. Хотелось собрать мозаику ежедневных маршрутов, меняющуюся атмосферу городской жизни и погодные условия – объединить всё это и поделиться результатом.

Январь

Снегопад. Мороз. Остальные зимние радости. Работать очень не хочется. Лучше с книжкой под тёплым пледом. Когда на улице мороз и солнце, нужно вывалить себя за дверь и пойти туда, где веселье и вкусняшки.:)

Февраль

Метель. Мужской праздник. Надежда на раннюю весну. Нехватка тепла и витаминов. Гулять ещё желания нет, но надо.

Март

Масленица. Солнце появляется чаще. Жижа под ногами сводит с ума. Ощущение, что весна не придёт никогда.

Апрель

Любимый месяц. Кристальный воздух. Наконец-то тепло и лучи солнца греют по-настоящему. Можно гулять чаще, больше. Природа в городе замерла в предвкушении весны.

Май

Взрыв. Фейерверк. Победа. Буйство красок и пленяющих запахов. Первые дожди. Сумасшедшие закаты. Футбол. Ночи без сна. Люди без ума.:)

Июнь

Лето! Дождь. Жара и снова дожди. Много дождей. Ливнёвка как всегда. Идёшь гулять – возьми зонт, да и сапоги захвати. Отпуск и новые впечатления.

Июль

Июнь номер два.

Август

Проводы лета. Детство. Праздники и подготовка к школе (для всех, но по-разному). Астры. Звёзды!

Сентябрь

День города. Ранцы. Новые знания. Старые символы. Сентябрь не горит.

Октябрь

Пожар листвы и засилье жёлтого. Лучший месяц в году по атмосфере и погоде уже второй год подряд. Лето, здравствуй! Первый снегопад здесь же.

Ноябрь

Мороз и солнце. Темнота. Лучший месяц, чтобы уехать в тёплые страны. Тем, кто остался, были выписаны солнечные ванны.:)

Декабрь

Снега маловато. Солнца нет. Времени нет. Но мы держимся и вечерами можем видеть волшебство и который раз надеемся на чудо. С наступающим! Всех благ, хорошего настроения, читайте книги, гуляйте чаще и будьте добрее!

Галерея
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Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 33
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 34
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 35
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 36
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 37
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 38
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 39
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 40
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 41
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 42
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 43
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 44
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 45
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 46
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 47
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 48
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 49
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 50
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 51
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 52
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 53
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 54
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 55
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 56
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 57
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 58
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 59
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 60
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 61
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 62
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 63
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 64
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 65
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 66
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 67
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 68
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 69
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 70
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 71
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 72
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 73
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 74
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 75
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 76
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 77
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 78
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 79
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 80
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 81
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 82
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 83
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 84
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 85
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 86
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 87
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 88
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 89
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 90
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 91
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 92
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 93
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 94
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 95
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 96
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 97
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 98
Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 99
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Фотопроект "Тула. Времена года", Фото: 104
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Автор: Алексей Пирязев
Фотограф: Алексей Пирязев
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