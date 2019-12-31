Фотопроект Myslo: «Тула. Времена года»

В начале года решил собирать такие кадры в отдельную папку каждый месяц в надежде, что из них сложится определённый пазл. Установил рамки – фото только этого года, сделанные только на улице и ограничены территориально пределами Тулы. Хотелось собрать мозаику ежедневных маршрутов, меняющуюся атмосферу городской жизни и погодные условия – объединить всё это и поделиться результатом.

Январь

Снегопад. Мороз. Остальные зимние радости. Работать очень не хочется. Лучше с книжкой под тёплым пледом. Когда на улице мороз и солнце, нужно вывалить себя за дверь и пойти туда, где веселье и вкусняшки.:)

Февраль

Метель. Мужской праздник. Надежда на раннюю весну. Нехватка тепла и витаминов. Гулять ещё желания нет, но надо.

Март

Масленица. Солнце появляется чаще. Жижа под ногами сводит с ума. Ощущение, что весна не придёт никогда.

Апрель

Любимый месяц. Кристальный воздух. Наконец-то тепло и лучи солнца греют по-настоящему. Можно гулять чаще, больше. Природа в городе замерла в предвкушении весны.

Май

Взрыв. Фейерверк. Победа. Буйство красок и пленяющих запахов. Первые дожди. Сумасшедшие закаты. Футбол. Ночи без сна. Люди без ума.:)

Июнь

Лето! Дождь. Жара и снова дожди. Много дождей. Ливнёвка как всегда. Идёшь гулять – возьми зонт, да и сапоги захвати. Отпуск и новые впечатления.

Июль

Июнь номер два.

Август

Проводы лета. Детство. Праздники и подготовка к школе (для всех, но по-разному). Астры. Звёзды!

Сентябрь

День города. Ранцы. Новые знания. Старые символы. Сентябрь не горит.

Октябрь

Пожар листвы и засилье жёлтого. Лучший месяц в году по атмосфере и погоде уже второй год подряд. Лето, здравствуй! Первый снегопад здесь же.

Ноябрь

Мороз и солнце. Темнота. Лучший месяц, чтобы уехать в тёплые страны. Тем, кто остался, были выписаны солнечные ванны.:)

Декабрь

Снега маловато. Солнца нет. Времени нет. Но мы держимся и вечерами можем видеть волшебство и который раз надеемся на чудо. С наступающим! Всех благ, хорошего настроения, читайте книги, гуляйте чаще и будьте добрее!