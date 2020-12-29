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Пять историй. «Жуткий судьбы приговор»

Пять историй. «Жуткий судьбы приговор»

Заключительная история социального видеопроекта о семьях с особенными детьми.

Вам предстоит увидеть одну из самых трогательных и тяжелых историй проекта благотворительного фонда «Не молчи» и интернет-проекта «20×20 Тула».

Ни один родитель, не желает пережить своего ребёнка. Мама Наташи – очень сильная женщина. Посмотрите ее историю. А ваши комментарии станут огромной поддержкой для семьи Луговых.
 

Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».

История первая. Семья Привезенцевых

История вторая. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»

История третья. «Младшую сестру сбила машина»

История четвертая. «Врачи уговаривали отказаться от ребенка»

 

Сюжет: Пять историй
Пять историй. «Врачи уговаривали отказаться от ребенка»
Люди / Интервью
Пять историй. «Врачи уговаривали отказаться от ребенка»
24 декабря, в 14:00, 8 1954 10
Пять историй. «Младшую сестру сбила машина»
Люди / Интервью
Пять историй. «Младшую сестру сбила машина»
24 ноября, в 15:51, 1 2520 6
Пять историй. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»
Люди / Интервью
Пять историй. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»
13 ноября, в 18:00, 46 5524 8
Пять историй о семьях с особенными детьми. История первая. Семья Привезенцевых
Люди / Интервью
Пять историй о семьях с особенными детьми. История первая. Семья Привезенцевых
6 ноября, в 17:42, 6 4876 16
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