Пять историй. «Жуткий судьбы приговор»

Вам предстоит увидеть одну из самых трогательных и тяжелых историй проекта благотворительного фонда «Не молчи» и интернет-проекта «20×20 Тула».

Ни один родитель, не желает пережить своего ребёнка. Мама Наташи – очень сильная женщина. Посмотрите ее историю. А ваши комментарии станут огромной поддержкой для семьи Луговых.

Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».

История первая. Семья Привезенцевых

История вторая. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»

История третья. «Младшую сестру сбила машина»

История четвертая. «Врачи уговаривали отказаться от ребенка»