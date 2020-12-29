Пять историй. «Жуткий судьбы приговор»
Заключительная история социального видеопроекта о семьях с особенными детьми.
Вам предстоит увидеть одну из самых трогательных и тяжелых историй проекта благотворительного фонда «Не молчи» и интернет-проекта «20×20 Тула».
Ни один родитель, не желает пережить своего ребёнка. Мама Наташи – очень сильная женщина. Посмотрите ее историю. А ваши комментарии станут огромной поддержкой для семьи Луговых.
Сюжеты, в которых тульские семьи рассказывают свои истории воспитания особенных детей, создаются в рамках нового социального видеопроекта. Его автор — руководитель благотворительного фонда «Не молчи» Евгений Макалов и команда его интернет-проекта «20×20 Тула».
История первая. Семья Привезенцевых
История вторая. Семья Юрьевых: «У нас в семье ребенок с аутизмом»
История третья. «Младшую сестру сбила машина»
История четвертая. «Врачи уговаривали отказаться от ребенка»
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