Победить лишний жир можно!

Скульптура женщины пышных форм автора Мириам Ленк установлена в Берлине в 2006 г. на Боденском озере. Кого-то она очень радует, кому-то крайне не приятна, но равнодушных нет!

Об ожирении и о том, как с ним бороться, в очередном выпуске проекта минздрава Тульской области «Отвечают врачи» рассказывает Светлана Прилепа, главный внештатный эндокринолог региона.

Ожирение называют хроническим рецидивирующим тяжелым заболеванием, связанным с избыточным отложением жировой ткани во всех органах и системах человека. Сначала лишний вес может показаться просто изменением фигуры, на самом деле это действительно тяжелое заболевание, которое поражает все органы и системы. Возникает оно, к сожалению, очень часто. И по данным Всемирной организации здравоохранения, уже больше трети населения земного шара страдает избыточной массой тела.

Отложение избытка жира возникает, когда человек употребляет энергии больше, чем тратит. Это происходит, когда человек неумеренно, неконтролируемо поедает всё подряд – что захотел, то и съел, не учитывая энергоемкость продуктов. При этом его физическая активность уменьшается.

Всё чаще причиной смерти становится морбидное ожирение, когда жировой ткани откладывается так много, что нарушаются функции многих органов. Страдает сердечно-сосудистая система – отсюда инфаркты и инсульты, нарушаются обменные процессы, развивается атеросклероз.

Есть разные типы ожирения. По типу «груша» – это полное отложение жира (в нижней части туловища) в подкожной клетчатке, такой жир относительно неопасен. А вот жир, который откладывается в животе (по типу «яблоко»), опасен. Этот жир называют новой эндокринной железой, которая выпускает более 700 различных активных веществ – гормоноподобных субстанций. Они-то и вызывают развитие заболеваний.

Ожирение видно на глаз. Но самое главное для нас – объем талии. У женщин он не должен превышать 80 см, у мужчин – 94 см.

Зная свой вес и рост, мы можем определить индекс массы тела: вес в килограммах поделить на рост в квадратных сантиметрах (например, если ваш рост 170 см, то вам нужно перевести его в метры – 1,7 и умножить на 1,7). Если индекс меньше 20 – это недостаток массы тела, 20-25 – нормальный вес, 25-30 – избыточная масса тела, 30-35 – первая степень ожирения, 35-40 – вторая степень ожирения, 40 и выше – третья.

План лечения таков:

Взяться за образ жизни. Наметить объем движений, какой вам по силам. Кто-то решит ходить быстрым шагом по стадиону, кто-то начнет плавать в бассейне, кто-то – гулять по комнате. Главное – двигаться! Считать калории. Таблица калорийности есть в широком доступе в интернете. Если вы хотите похудеть, то должны создать дефицит энергетического баланса хотя бы в 500 калорий. Примерно в сутки обычный человек потребляет 1700 килокалорий (многие – значительно больше), чтобы худеть, надо сократить потребление до 1200. Переходить на какие-то диеты опасно! Например, белковая диета дает огромную нагрузку на почки, они могут не выдержать. Всё должно быть сбалансировано. Изменить пищевые привычки. Исключить прямые углеводы: сладости, сладкие напитки, кондитерские изделия. Сладкое должно стать заслуженной наградой и появляться в рационе крайне редко. Налегайте на сложные углеводы с большим количеством клетчатки: крупы, которые надо варить (каши быстрого приготовления исключить), макароны из твердых сортов пшеницы. И побольше овощей! Пейте достаточное количество жидкости – от 1 до 2 л в сутки. А вот алкогольные напитки очень калорийны – их необходимо исключить. Не курите. Курение обедняет организм кислородом, чем провоцируется набор лишнего веса. Ешьте медленно. Это гарантирует, что вы быстрее наедитесь и съедите гораздо меньше.

Чтобы получить консультацию специалиста, для начала нужно обратиться к терапевту. Если после осмотра он поймет, что нарушена работа желез внутренней секреции, он направит вас к эндокринологу. Если нужны консультации по диете, то есть областной диетолог Светлана Николаевна Панькова, она ведет прием в поликлинике областной больницы №2 им. Толстого. К ней также можно получить направление от своего терапевта. Но и наблюдаясь у эндокринолога, вы также можете получить полную раскладку по питанию.

Один из частых вопросов: можно ли лечить ожирение хирургически? Да, если стоит диагноз «морбидное ожирение». У нас в регионе есть методики по хирургической коррекции ожирения. Но сразу хочу сказать: если вы не измените свой образ жизни, продолжите грешить чревоугодием, то после коррекции успеха будет немного.

Досье MYSLO

Светлана Прилепа

Родилась 31 августа 1965 г. в Красноярском крае.

Окончила Рязанский мединститут, «лечебное дело».

Семья: дочь Мария, сын Иван.

Любимое место в Туле: Ясная Поляна.

Увлечения: кулинария, путешествия.

Фирменное блюдо: грибной жюльен.