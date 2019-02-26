Тренер волейбольной «Тулицы»: об успехах команды, тульских кубинках, балете и Олимпиаде

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«Тулица» провела заключительные матчи в предварительном этапе чемпионата Высшей лиги «А». По результатам всех игр тулячки заняли четвертое место в турнирной таблице и в 1/4 финала сыграют с уфимским «Самрау-УГНТУ».

— Александр, как вам Тула?

- Центр города красивый, приятно погулять. Люблю прогуливаться по территории кремля. Уже немного привык к логистике, перемещениям. Знаю, где дороги совсем ровные, где не очень (улыбается).

Мне комфортно в Туле, никаких проблем с бытом нет. Вечерами играю в хоккей в «Тропике». Со всеми познакомился, подружился. Я человек коммуникабельный. Кстати, я не против поработать когда-нибудь в хоккейной команде, мне очень интересно!

— Подведите, пожалуйста, итоги предварительного этапа чемпионата.

- В целом, я доволен результатом. От первого и второго места у нас небольшой отрыв. Временами мы показывали неплохой волейбол. Тяжеловато, что у нас, в основном, 6−7 человек несут основные нагрузки. Мы делали точечные замены, во многих играх нам это помогало. Но все равно физически это не может разгрузить основных игроков. Мы прекрасно это понимаем, медицинский штаб активно работает в этом направлении, пытаемся дозировать нагрузки.

— В разгар чемпионата из команды ушли Юлия Андрушко и капитан Светлана Сурцева. Не стало ли это для вас шоком? Насколько команда была готова к такому повороту?

- Все решения принимались вместе — игроками и руководством. Девчонки правильно выстроили отношения с клубом. Мы договорились в рамках спортивных и человеческих отношений. В тот момент мы были готовы к уходу Юли и Светы. Шока не было, обычная спортивная ситуация.

— Выполняет ли свои функции дубль команды — «Тулица-2»? Некоторых игроков по ходу сезона вы уже привлекали к тренировкам и матчам.

- Вообще это здорово, что у нас есть и основная команда, и фарм-клуб. В Высшей лиге «А» это может себе позволить только «Северянка» из Череповца. А у нас, благодаря поддержке руководства области, есть возможность воспитывать подрастающее поколение во второй команде.

Но хотелось бы большего, клуб очень молодой. Этого пока недостаточно, чтобы организовать по два состава в первой и во второй команде. Нам приходится привлекать девчонок из «Тулицы-2», даже забирать их в ущерб тренировочному процессу. Понимаем, что создаем определенные сложности в дубле. Но это нормально, для этого они и работают.

В основном, в команде тульские девочки, есть несколько приезжих — из области. Привлекая молодых игроков из дубля, мы даем дополнительную мотивацию всем спортсменкам, а также их родителям и тренерам.

Знаю по собственному опыту, что даже потренироваться с первой командой, которая решает серьезные задачи, серьезно мотивирует.

— Довольны ли вы выбором молодых игроков?

- Доволен. Мы смотрим, кто лучше в определенных моментах, примерно знаем, чего ожидать. А дальше уже через время, опыт, характер девчонки должны вырасти в больших игроков. Но нужно делать это постепенно.

— Какие задачи ставите ставите перед «Тулицей» на матчи плей-офф?

- Руководство клуба в начале сезона сказало, что мы должны быть в тройке. Никто этой установки пока не отменял. Сейчас я ставлю задачу перед девчонками — пройти Уфу. Это сложнейший соперник, мы играли с ними дома, каждая игра могла по-разному сложиться, с боем выгрызали каждое очко. Уверен, что Уфа абсолютно также настраивается. С ними мы находимся примерно на равных позициях.

— Насколько сложно быть тренером женской команды? К каждой спортсменке нужен особый подход. Да и перед матчами они, наверняка, сильнее волнуются, чем мужчины.

- Многие мужчины с одной женщиной не справляются, разводятся, а у меня 15 спортсменок и еще два тренера-женщины (улыбается). Уже привыкли. Если женщину заинтересовать, она, наверно, горы свернет. Ставлю перед командой серьезные цели, даем мотивации.

Я считаю, что девчонки хорошо работают и понимают те идеи, которые я привношу в клуб, команду.

— Какие новшества вы привнесли в «Тулицу»?

- Например, я предложил идею с «коронацией», а команда поддержала. После победных матчей выбираем тайным голосованием лучшего игрока. Победитель получает розовую шапку-ушанку. Я слежу за многими видами спорта. Например, в «Нью-Йорк Рейнджерс», в НХЛ, выдают бродвейскую шляпу, в хоккейном ЦСКА — китель ВВС и фуражку. Я смотрел, как ребята в раздевалке к этому относятся. Сейчас и другие волейбольные клубы подхватили нашу традицию.

Есть желание, проводить больше времени с командой. Но не всегда получается куда-то выбраться. А так читаем вместе какие-то спортивные интервью, смотрим мотивационные отрывки из фильмов…

— Как устроились в команде кубинки Алёна Рохас Орта и Лианма Флорес? Не замерзли?

- Они уже привыкли к холодам. Честно говоря, думал, будет хуже в этом плане. К девчонкам на месяц приезжали родственники. Я думаю, это сильно повлияло на их дальнейший настрой, была небольшая перезагрузка для них. Алёна и Лианма адаптировались, уже немного понимают русскую речь, какие-то базовые фразы. С ними в бытовом плане проблем нет. Девчонки пообвыклись и даже хотят остаться в России и получить гражданство.

Вообще деятельность клуба — это не только то, что видят болельщики на волейбольном поле. Это как огромный живой организм с бытовыми проблемами, медицинской поддержкой и многими другими моментами. Президент клуба Николай Терехов, директор Валерий Московский, вся администрация организовали нашу околоигровую жизнь на самом достойном уровне.

— В этом сезоне игры «Тулицы» посещают много болельщиков. Значит ли это, что к волейболу растет интерес в регионе?

- Болельщики приходят, потому что у нас практически все игры были интересные, с сильными соперниками. На площадке была борьба. Болельщики стали подхватывать волну азарта. Интересно смотреть, когда твоя команда выигрывает, а еще выплескивать при этом эмоции. Я думаю, это всегда заражает, начинаешь с собой на матчи брать друзей, подруг.

У нас появился волейбольный детский сад, считаю, что это отличной идеей! Очень интересно и перспективно. Маленькому ребенку просидеть два часа просидеть на одном месте бывает сложно. А тут с ним занимаются. К тому же, в манеже сделали отопление, стало теплее.

Болельщики молодцы! Ребята стали организовано поддерживать команду: кричалками, барабанами… Я всегда говорил: чем шумнее будет в зале, особенно, когда команда проигрывает, тем будет лучше для нас. Хуже от этого никогда не будет. Даже в этом сезоне было — пару очков проиграешь и такая тишина в зале… Слышно только меня и девочек. Это удручающе.

Всегда ждешь от болельщиков помощи в самый сложный момент. Радоваться все умеют.

Отмечу, что на наши игры приходит и председатель комитета по спорту Дмитрий Яковлев, и директор «Машзавода» Евгений Анатольевич Дронов, и руководитель Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Александровна Федосеева. Очень важно, что люди, которые отвечают за команду, приходят на матчи. Это поддержка эта чувствуется.

Алексей Геннадьевич возродил команду три года назад и поддерживает ее, развивает спорт в регионе. Думаю, без таких руководителей на данном этапе тяжеловато было бы клубу. Да и вообще весь спорт развивается при нашем губернаторе совершенно по-новому: динамично и перспективно.

Чувствуется системная поддержка и понимание, что это не на один день. Большая всем благодарность.

— Приглашаете ли губернатора на матчи?

- Конечно. Приглашаем его на ближайшую встречу с Уфой 4 марта! И хотим, чтобы был повод сказать: «Приглашаем вас на финал!» Посмотрим, как получится. Всегда ждем его.

— Ездят ли с вами болельщики на выездные матчи?

- Пока нет. Но я сторонник этого: если есть возможность, хорошо бы взять с собой болельщиков на выезд. Их всегда будет видно и слышно. Для нас это дополнительная мотивация.

— Есть ли у «Тулицы» организационные проблемы? Я знаю, что у команды сейчас сорвался тренировочный процесс из-за индийской выставки, которую разместили в манеже «Арсенала»…

- Для меня вообще это нонсенс, непонятная ситуация как для главного тренера, которому ставят высокие задачи. Сейчас нам в срочном порядке пришлось искать, где тренироваться перед матчами плей-офф. В свой зал, в котором мы должны играть и иметь преимущество своей площадки, мы зайдем ровно в то же время, когда зайдет соперник — в день игры. До этого нам придется готовиться к матчу в Алексине в РУТБ «Ока» в маленьком зале, на паркете. При том, что соперник будет тренироваться в хорошем зале на терафлексе. В области и в городе не нашлось ни одного зала: либо все занято, либо не подходит.

У нас был договор с манежем на тренировки в эти сроки, и тут индийская выставка…

Мы реально возвращаемся в 90-е, когда спортивные сооружения отдавались под рынки, барахолки.

Мне, как профессионалу и тренеру, неприятно и непонятно это. Выиграем, подготовка не будет сорвана, всё будет хорошо. Но каждый момент в таких матчах важен. Это может сильно помешать.

Если команда сейчас проиграет, задача на сезон не будет выполнена. Понятно, что всегда тренер виноват, поэтому переживаю.

— Как в Туле развивается волейбол?

- Вообще очень чувствуется нехватка специализированного центра для игровых видов спорта. Это очень помогло бы развитию волейбола. А то в манеже тренируются и легкоатлеты, и гимнасты, и баскетболисты, и мы… Соревнования проводят боксеры, каратисты и другие спортивные федерации.

Надеюсь, постепенно всё систематизируется. Мне нравится, что у нас есть контакты со спортивными школами, работает Федерация волейбола. Сейчас проходит финал первенства России 2002−2003 г. р., наша команда хорошо выступает.

Конечно, еще непочатый край работы по организации. Считаю, что «Тулица» должна быть флагманом в регионе. Маленькие спортсменки должны стремиться выступать за основную команду и добиваться с ней высоких целей. Я вижу, что в этом направлении ведется работу.

— Расскажите о своей семье. Не планируете переехать с ними в Тулу?

- Моя семья — жена и дочка — живут в Краснодаре. Моя супруга Мария — капитан местной волейбольной команды «Динамо. Дома стараюсь бывать как можно чаще. Тяжело, конечно, эмоционально.

Моей дочке Анастасии скоро будет пять лет. Очень любит балет, а мы поддерживаем ее увлечение. Это развивает гибкость, эстетичность, дисциплину. Для девочки это важно. Конечно, в будущем хотим отдать ее в спорт.

Вот на днях жена с дочкой были на балете — на «Лебедином озере». Причем с ними ходили волейболистки «Динамо». Приятно, что Настя организовала такой культурный поход (улыбается).

— Смотрит ли Настя ваши матчи?

- Старается смотреть. За маму ходит болеть на стадион. Дочка в курсе волейбольных дел. Интересуется: «Папа, это твои девочки?»

Настя очень хочет приехать ко мне в Тулу, но пока не получается. Я ей постоянно привожу пряники и пастилу!

— Может такое случиться, что вы будете тренером своей жены? Задумывались об этом?

- Мы решили, что этого пока не будет. Как дальше повернется, не знаем. Это очень серьезный момент. Если такое случится, будет очень сложно. Тренер должен быть психологом, оратором, добиваться чего-то с командой, иногда ругаться. И тренера в раздевалке игроки могут обсудить. Но когда при этом там будет твоя супруга всё это слушать… Сами понимаете, будет сложновато.

Надо очень хорошо подумать прежде, чем принять такое решение. Хотя предложения такие были. Возможно, будут. Мария сейчас на очень хорошем уровне. Одна из лидеров чемпионата Суперлиги в своем амплуа.

— Есть ли у вас спортивная мечта?

- Скорее цель. Выиграть Олимпийские игры со сборной России в качестве главного тренера.

из досье myslo

Александр Николаевич Перепёлкин

Родился 31 мая 1982 года в Санкт-Петербурге

Семья: жена Мария, дочь Анастасия.

Тренерская карьера: предыдущий клуб — «Динамо» Казань, Суперлига.

Хобби: «Хоккей, рыбалка. Собираю старые машины 60−70 годов. У меня есть пять авто в разных городах».

Любимый фильм: «Зеленая миля». «Вообще люблю фильмы, которые заставляют задуматься о смысле жизни и глубоких человеческих отношений, в которых добро побеждает зло».

Любимая книга: «Мастер и Маргарита».

Любимая музыка: «С нашими волейболистками стал немного разбираться в современной музыке. А так вообще люблю русский рок. Любимые группы «Смысловые галлюцинации» и «Кино».

Любимый сериал: «Мне нравятся психологические. Например, «Двойник по ту сторону».