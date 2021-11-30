«Леопард», гендерное равенство и осознанное потребление: эксперт моды рассказала о трендах

Полина Уханова — дипломированный искусствовед, семиотик (эксперт в знаках и знаковых системах) и исследователь моды, эксперт по психологии стиля и ДНК бренда в интервью Myslo рассказала, как формируется мода и что значит быть модным сегодня.

— Мода — это результат общественного явления или дизайнеры формируют наше представление о прекрасном? Тот самый образ бомжа — это навязанный культурой или мы сами «заслужили» то, во что одеваемся?

— Мода — это самый гибкий ген материальной культуры. Она — часть культурного пространства, которая быстрее всего реагирует на изменения в обществе. На то, чтобы создать новую архитектуру или философскую концепцию, отражающую время, потребуется 35 — 50 лет, про это нужно будет писать и думать сотням философов. Мода быстрее реагирует на любые изменения. Что быстрее всего отозвалось на ковид и пандемию? Конечно же то, как мы выглядим. Мода не создает реальность, но она быстро под неё подстраивается.

Иногда нам кажется, что нам навязали ту или иную идею. Например, сегодня в тренде экоповестка, но откуда дизайнеры знали, что она будет актуальна за несколько лет до, как оказались заранее готовы к переменам и перестали шить вещи из натурального меха? Всё просто. Существуют форкастинговые агентства, которые изучают общественные явления и настроения, и на основании этого составляют прогноз на то, что будет актуально через 3-5-10 лет.

— Мода циклична, поэтому самые трендовые вещи возвращаются в нее каждые несколько десятилетий. То, что мы считаем новинкой и модным трендом в 2021—2022 году, когда-то уже было, если не в женском, то в мужском гардеробе точно.

— Да, действительно, можно говорить о цикличности и возвращении трендов второй половины XX века. Во-первых, потому что ничего нового не придумали. Во-вторых, в последние десятилетия мода менялась очень быстро. Любой хороший дизайнер должен совмещать в себе художника и исследователя. Но если ему в год надо выдавать по шесть коллекций и их надо придумать за 2−3 года минимум, — чтобы успели отшить и запустить в производство, — нет времени выдохнуть и посмотреть на то, что окружает. Именно поэтому все циклично и ничего масштабно нового в моде не происходит.

— Как понять, кто модный: Маша в толстовке и кедах или Катя на шпильке и в платье?

— Есть условные маркеры, которые помогают понять, не то, кто модный или нет, а кто лучше чувствует тренды. И это вопрос напрямую связан с новой этикой.

Одно из явлений сегодняшнего дня — бодипозитив. Если лет 10 назад мы могли себе позволить сказать что-то вроде «С такой фигурой такие платья не носят», и это было нормально, то сейчас подобное не корректно и в моду вошёл более обтекаемый термин — «это безвкусно». Сегодня нет четких критериев, все упирается в личные предпочтения: «Конкретно мне не нравится, как это платье выглядит на этой женщине». И это важно понимать.

Если говорить об общих тенденциях, то они напрямую коррелируются с общецивилизационными изменениями. Сегодня не в тренде, когда вы слишком подчеркиваете свои гендерные различия и одеваетесь в неудобную одежду. Актуальный образ оценивается, в первую очередь, с точки зрения его адекватности времени, пространству и ситуации. Например, зимой мы гуляем в парке, а мимо идет парень с голыми щиколотками фиолетового цвета — это не модно, потому что это несоответствие одежды ситуации, климату и задаче человека в данный момент.

— Фигуристые дамы в леопардовых лосинах — они доказали, наверное, уже всему миру, что, несмотря на жесткую критику и обвинения в безвкусице, могут и будут одевать их и дальше, не обращая внимания на то, модно это или нет. Как с точки зрения историка моды можно объяснить это явление?

— Любой образ человека — это некий невербальный посыл обществу. Внешний вид человека напрямую влияет на то, как его воспринимают окружающие. Если ты одеваешься экстравагантно, вместо прически делаешь улей на голове, осознанно изображаешь фрика и тебе в этом комфортно — почему бы и нет?! Главное быть готовым к последствиям такого стилистического выбора.

— Кто поможет измениться: психолог, стилист, книжки читать?

— К психологу можно, но к нему лучше с другими, более глубинными вопросами. Например, с детскими травмами или установками, которые тоже влияют на то, как мы выглядим. Например, когда-то вам в юности мама сказала, что вечером не стоит одеваться ярко, потому что это опасно. И в то время это действительно было так, и мама хотела защитить вас. Вы это запомнили и теперь всегда носите серое и темное, сделав это частью своей натуры и стиля. Вот тут психолог поможет разобраться, всегда ли вы хотели так выглядеть или это результат того самого полезного совета, который сейчас уже неактуален.

К стилисту обратиться тоже можно, но я бы не рекомендовала делать это на постоянной основе. Тем более, к одному и тому же. Потому что вы наверняка обращали внимание, что в 90% случаев стилисты одевают клиентов «в себя». А все потому, что у них тоже есть свое представление о том, как должен выглядеть стильный и модный человек, и всем они так или иначе создают примерно один и тот же образ. Я вот, например, терпеть не могу рубашечки, заправленные в джинсы с одной стороны. Сейчас тренд на индивидуальность и первые десять человек, которые придумали это, были молодцы, но следующие тысячи — это уже ужасно, потому что они не придумали ничего нового, а лишь копируют друг за другом. Многие стилисты страдают этим. И это не их вина. У нас на самом деле беда с качественным образованием — и не только стилистов. Их безусловно учат колористике, формам фигуры, но все это уже устарело, это XX век. Многие до сих пор одевают, считая идеалом фигуру «песочные часы», но это неудобно и некомфортно.

Или зацикливаются на типаже, например, считают, что если у человека драматический образ, то только так он и должен выглядеть. Но человек не хочет рисовать стрелки и носить шляпы — ему некомфортно в этом образе. Менять свой образ и работать над ним нужно тогда, когда в этом действительно есть потребность. Возможно, девушка, которая носит «леопард», будет счастлива в этом и проживет так всю жизнь — и это нормально, это её выбор.

На мой взгляд, самый лучший способ изменить свой образ и не стать чьей-то копией — насмотренность.

Она помогает вырабатывать эстетический вкус и понять, что вам нравится, а что — нет. Листайте глянцевые журналы, ищите те модели, которые могли бы вам подойти, ходите на выставки, в музеи, изучайте искусство.

— Бывает такое, что в моду входит определенная модель, приходишь в магазин, меряешь, но не нравится, как сидит эта вещь. А через полгода ты покупаешь подобную уже в полной уверенности, что она на тебе очень выгодно смотрится. Можно отнести к насмотренности?

— Да, конечно, если вы за эти полгода увидели в подобных образах других людей, в том числе своих знакомых или медийных, успешных людей, то эта вещь наполнится для вас новыми смыслами и значениями, тем, что до вас донесли все эти люди, а не только цветом и силуэтом. А смыслы не так просто отмести.

Кроме этого, тут еще влияет такое понятие, как мода на определенный способ мышления. Ещё лет 15 назад мы не могли даже подумать, что можем мыслить настолько визуально. Тогда не было Инстаграма и других соцсетей, нам было не настолько важно, что мы едим, где путешествуем, как выглядим. А сегодня существуют специалисты, которые занимаются оформлением персональных соцсетей, созданием индивидуального стиля страницы и т. д. И все это тоже влияет на то, какие образы мы для себя выбираем.

— Как часто нужно обновлять гардероб?

— Я как представитель новой этики выступаю за осознанное потребление. Фэшн-индустрия занимает второе место по уровню загрязнения окружающей среды в мире, а девять из десяти купленных вещей оказываются в мусорке уже через год.

Обновляйте образ аксессуарами — это удобно и практично, ведь их потом можно передарить или продать. Продажа украшений — это тоже современный тренд, и это тоже про осознанное потребление. Надоел аксессуар — продай его, и все довольны: вы получили деньги, покупатель — новое украшение.

Приобретая вещь, важно ответить на вопрос: нужно ли мне это на самом деле и с чем я это буду носить? И что я хочу от этой покупки: закрыть потребность в положительных эмоциях, так как сейчас ноябрь и мало солнца, или действительно вещь нужна? Если это покупка под настроение, то лучше выбрать более экологичный способ поднять его — прочитать жизнеутверждающую книгу или фильм посмотреть.

Мы совершаем много спонтанных покупок, и именно из-за этого нам нечего надеть.

Многие обновляют гардероб на распродажах, где выставляют то, что уже вышло из моды или вот-вот выйдет — краткосрочный микротренд, который в следующем году уже будет неактуален. Поэтому на них делаются большие скидки. Порой лучше купить дорогую качественную вещь, которую вы сможете носить несколько лет — это называется инвестиции в гардероб.

— Какой долгосрочный прогноз можете дать: что будет модно в ближайшие несколько лет?

— Макротренды на ближайшие 20 лет — это осознанное потребление, экология, вторичное использование, украшения и вещи из переработанных материалов, винтаж. Сейчас даже престижные модные дома перешивают старые жакеты конкурентов в новые вещи.

Еще один макротренд — гендерное равенство. Часто этот термин вызывает страхи, что сейчас все мужчины перестанут носить брюки и оденутся в платья.

Конечно, это не так. Женщины выигрывают от гендерного равенства гораздо больше, чем мужчины, ведь это мы носим лоферы, броги и многие другие вещи, которые раньше были только в мужском гардеробе. Нам во всем этом удобно, и мы не собираемся от этого отказываться.

В целом же страхи — это нормально. Нас всегда пугало что-то новое. Когда в моду входили джинсы, кеды и кроссовки, многие считали тех девушек и юношей, которые их носили, инфантильными и не желающими брать ответственность за свою жизнь. Но в итоге никто не умер, все счастливы. Оказалось, что кеды и кроссовки не мешают создавать бизнес, заводить семьи и рожать детей.

Третий тренд — индивидуализм. И он для каждого свой. Для кого-то он выражается в минимализме, для других — в сумасшедшей символике и ульях на голове. Индивидуализм — это про то, как я чувствую себя сегодня, так я и выгляжу. Мой образ — это способ самопрезентации.

Краткосрочные же тренды на 2022 год — на пике популярности будет клетка. Сексуальность в образе также будет достаточно актуальна. Но это не тот же тренд, что был в 90-х. Тогда это было что-то в стиле «Я хочу выглядеть, как Клаудия Шиффер, и выйти замуж». А сейчас: «Я по-новому узнала свое тело и мне это нравится».