Все памятники для умерших с 2017 по 2021 гг. на 10 000 ₽ дешевле
Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. Художественное оформление бесплатно!
Городская ритуальная служба №1 занимается установкой памятников «под ключ». Специалисты возьмут на себя все хлопоты: помогут с выбором формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят его. Также в Городской ритуальной службе №1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников. Все эти действия можно провести дистанционно: решить вопросы онлайн, а затем получить фото- и видеоотчет об установке. Это удобно для тех, кому сложно добираться до места захоронения.
Еще один плюс – доступные цены. Собственное производство позволяет не накручивать стоимость. Цена на памятники умершим с 2017 по 2021 год на 10 000 рублей ниже указанной стоимости. Ценовая политика максимально прозрачна, вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий, их размеры и цены размещены на сайте компании. Вы можете увидеть всё сами!
Виды работ:
• покраска ограды;
• выравнивание памятника;
• уборка на могильном участке;
• демонтаж и монтаж любой сложности.
Цены на благоустройство могильных участков:
• памятники из гранита «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 20 000 руб.;
• памятник из искусственного камня «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;
• памятник из мрамора «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 18 000 руб.;
• художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;
• ограды – от 650 руб. метр;
• укладка плитки – 2000 руб.;
• скамейка – 1000 руб.;
• стол – 1000 руб.;
• цветник – 1500 руб.
Гарантия:
• на плитку и другие работы по благоустройству – 8 лет;
• на изделия из камня – 50 лет;
• на покрытие могилы – 10 лет.
Городская ритуальная служба №1
ритуальная-служба-1.рф
Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.
Щекино, ул. Советская, 24.
Телефоны: 8 (4872) 22-72-21, 8-902-901-57-25.
ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru