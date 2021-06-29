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Все памятники для умерших с 2017 по 2021 гг. на 10 000 ₽ дешевле
Фото: pixabay.com.
Партнерский материал

Все памятники для умерших с 2017 по 2021 гг. на 10 000 ₽ дешевле

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. Художественное оформление бесплатно!

Городская ритуальная служба №1 занимается установкой памятников «под ключ». Специалисты возьмут на себя все хлопоты: помогут с выбором формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят его. Также в Городской ритуальной службе №1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников. Все эти действия можно провести дистанционно: решить вопросы онлайн, а затем получить фото- и видеоотчет об установке. Это удобно для тех, кому сложно добираться до места захоронения.

Еще один плюс – доступные цены. Собственное производство позволяет не накручивать стоимость. Цена на памятники умершим с 2017 по 2021 год на 10 000 рублей ниже указанной стоимости. Ценовая политика максимально прозрачна, вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на установку памятника и благоустройство участка.  Все модели надгробий, их размеры и цены размещены на сайте компании. Вы можете увидеть всё сами!

 

Виды работ:

• покраска ограды;

• выравнивание памятника;

• уборка на могильном участке;

• демонтаж и монтаж любой сложности.

Цены на благоустройство могильных участков:

• памятники из гранита «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 20 000 руб.;

• памятник из искусственного камня  «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;

• памятник из мрамора «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 18 000 руб.;

• художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;

• ограды – от 650 руб. метр;

• укладка плитки – 2000 руб.;

• скамейка – 1000 руб.

• стол – 1000 руб.;

• цветник – 1500 руб.

Гарантия:

• на плитку и другие работы по благоустройству – 8 лет;

• на изделия из камня – 50 лет;

• на покрытие могилы – 10 лет.

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Памятник на 10 000 рублей дешевле, Фото: 2
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Городская ритуальная служба №1
ритуальная-служба-1.рф

Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.

Щекино, ул. Советская, 24.

Телефоны: 8 (4872) 22-72-21, 8-902-901-57-25.

ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:41 −1
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