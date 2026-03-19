Какой была тульская земля несколько тысячелетий назад?

Участники археологиче­ской экспедиции «Куликово поле» по праву могут называть себя первооткрывателями. Они буквально из-под земли достают и собирают по крупицам историю не только Тульского края, но и нашей страны.

Благодаря их трудам за 35 лет многие белые пятна истории обрели очертания конкретных предметов и событий.

С егодня одни из основателей Тульской археологической экспедиции (ТАЭ) – Владимир Гриценко и Андрей Наумов, директор и зам. директора музея-заповедника «Куликово поле», – возглавляют работу по изучению наследия Куликовской битвы. Алексей Воронцов, Александр Шеков, Кирилл Фомин, Евгений Столяров, Александр Колоколов, Иван Простяков, Михаил Воронцов, Юрий Кулешов, Андрей Дедук, Артем Крухмаль, Инна Маркина ведут археологическую научную работу, открывая новые страницы истории Тульского края. Особое место в их работе занимает изучение полей сражений древности, в первую очередь – поля Куликовской битвы.

Владимир Гриценко – В 1980-м – в год 600-летия со дня Куликовской битвы – правительство поручило Государственному историческому музею создать здесь музей, – вспоминает Владимир Гриценко, первый руководитель тульской археологической экспедиции, а сейчас – директор музея-заповедника «Куликово поле». – Любой серьезный музей начинается с исследования. Это и стало точкой отсчета археологических работ. О самой Куликовской битве тогда было написано много, но о месте, где она проходила, не было известно ничего, за исключением нескольких исследовательских поездок еще в дореволюционной России. По инициативе ГИМа стартовала серьезная научная программа. Ею занялись не только археологи, но и историки, и специалисты института географии РАН, а вместе с ними мы – студенты исторического факультета.

Тогда никто даже представить не мог, что это станет делом всей жизни, а Куликово поле – местом, которое собирает исследователей, как когда-то Дмитрий Донской – полки.

Андрей Наумов – Обычно студенты исторического факультета на летнюю практику ездили в Крым. А тут в мае пришел к нам мужик – в шортах, рубашка завязана на животе, полотняная шапочка, борода. Говорит: «Поехали со мной копать». Спрашиваем: «Что?» А он говорит: «Да всё». И вот с 1983 года так и копаем всё, – вспоминает кандидат исторических наук, заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» по научной работе Андрей Наумов. – Научный интерес же появился, когда мы поняли, что Тульская область действительно любопытна с археологической точки зрения. Кстати, первое время люди не сразу понимали, чем мы занимаемся. Некоторые нам советовали пойти им огороды копать, а не просто в поле ямы рыть.

В 1988 году Владимир Гриценко и Александр Шеков возродили Тульское историко-археологическое товарищество. А уже через несколько лет, в начале 90-х, в связи с активной застройкой Тулы и растущим объемом необходимых охранных работ 28 февраля 1991 года общество было преобразовано в более профессиональную ТАЭ.

Пополняющаяся коллекция находок требовала представления общественно­сти, что привело к созданию в 1993 году музея «Тульские древности», а через три года – Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Последний возглавил Владимир Гриценко, а ТАЭ в 2000 году – Алексей Воронцов.

Алексей Воронцов – Я был совсем молодым человеком, но старшие товарищи уже начали активно заниматься музеем, и на раскопки у них не хватало времени. А в Туле как раз началось активное строительство, и нужно было круглосуточно заниматься спасательной археологией. Поскольку рук не хватало, понадобились мои руки и голова. Начало 2000-х прошло под знаком спасения истории Тулы, чтобы она не пропала под бульдозерами и экскаваторами.

Что было на месте торговых центров, гостиниц, жилых кварталов? Как жили люди на территории современной Тулы в эпоху Великого переселения народов и Позднего Средневековья? Как строили быт, развивали ремесла и вели торговлю горожане у стен кремля в XVI-XVIII веках? Только благодаря работе археологов сегодня есть ответы на эти вопросы.

– Археологией Тулы никто не занимался до нашей экспедиции – не было специалистов, – поясняет Алексей Воронцов. – Были лишь когда-то проведены небольшие работы в кремле. То есть, в общем-то, об истории Тулы мы не знали ничего. Какие-либо серьезные документы, рассказывающие о ней, датированы лишь концом XVI века. Но город возник намного раньше. Какие-то приличные планы застройки относятся к XVIII веку. То есть о более раннем периоде информация отсутствовала. Вся Тульская область представляла terra incognita (с лат. – неизведанная земля). Для меня как для участника этого процесса особенно ценно, что мы смогли стереть это белое пятно. Мы чувствовали себя первооткрывателями таинственных островов – памятников археологии.

Алексей вспоминает, что работать было непросто.

– В 1995 году отправились исследовать Воловский район. На тот момент в нем было известно лишь два памятника. И больше ничего. Мы разделились на отряды. Одна машина на всех – ГАЗ-66. Меня и четырех товарищей привозят в абсолютно незнакомое место. Выдают палатки, спальники, продукты, лопаты и задание, что нужно изучить. И вот все лето занимались поиском. К концу нашей экспедиции в Волов­ском районе было обнаружено 84 памятника археологии.

Далеко не все открытия сделаны учеными. Например, история многих кладов начиналась с рассказов людей.

Евгений Столяров – Большинство кладов, хранящихся в музеях мира, найдены не археологами, а простыми людьми. И в этом нет ничего удивительного, – говорит заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров. – Прятали клады, как правило, подальше от мест проживания – чтобы никто не нашел. Поэтому они находятся не в пределах городищ и селищ, где работают археологи. Очень ценно, когда люди клад не продают, а сообщают о нем археологам. Мы выезжаем на место, осматриваем, изучаем близлежащие памятники и интерпретируем находку в контексте. Благодаря этому клад становится полноценным источником исторической информации.

Именно таким образом около деревни Харино был обнаружен схрон железных боевых топоров IV века. Один из них случайно нашел местный житель на пашне. Археологи, выехав на место, обнаружили еще 18 топоров: этот участок земли был перепахан впервые, плугом-то тайник и был поднят наружу.

Чтобы предметы из раскопов стали частью истории, их мало найти. Основная работа идет не в поле, а за столом.

– Около 70% работы археологов – обработка находок, составление отчетов, написание книг и публикаций. В том числе и в СМИ. Мы стараемся всё, о чем узнали за археологический сезон, рассказать и не делать из этого тайну, – говорит Евгений Столяров. – За 35 лет мы охватили более 12 тыс. лет истории, причем не только Тульского края, но и страны. И каждый раз, казалось бы, нет уже белых пятен, но потом совершаешь новое открытие, и история становится еще более яркой и интересной.