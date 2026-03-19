Египет, Россия или Азия: куда безопасно ехать в отпуск в 2026 году – обзор Myslo

Расскажем, какие направления лучше рассмотреть туристам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, а посещение каких стран лучше пока отложить.

Даже не верится, но нам удалось пережить эту суровую зиму, а впереди весна и лето — время, когда необходимо заряжаться силами, наслаждаться жизнью и посещать новые места.



Только вот уже месяц мир «трясет»: политическая обстановка в странах Ближнего Востока, мягко говоря, небезопасная. В конце февраля США развернули полномасштабные военные действия против Ирана, которые напрямую коснулись ОАЭ и Катара, — здесь располагаются важные транзитные узлы, без которых в большинство стран попасть невозможно.

Но отпуск отменять не стоит. Где отдохнуть в России и за границей, нам рассказала специалист по туризму Екатерина Чиркова.

— На это лето я бы точно не планировала отдых в странах Ближнего Востока: понимания, что будет с перелётами и по какой стране могут нанести удар в следующий раз, нет.

Среди туристов ходят шутки, что перед вылетом в другую страну нужно проверить, нет ли в этих странах военных баз США, а еще — что про них говорил Жириновский, — смеется Екатерина.

Что же делать туристам?

По словам Екатерины, сейчас на пике популярности — путевки в Египет, Вьетнам и Китай: весной там самый сезон. Расскажем подробнее о каждом из них.

Египет

В Египте отдых по системе «все включено» доступен как на пляжах, так и в отелях. Агентства предлагают самые разные варианты.





Сколько в среднем стоит отдых в Египте?

Возьмем за основу тур на двоих на семь ночей.

— В среднем путевки в хорошие отели 4* в апреле начинаются от 140 000 рублей. В пятизвездочные отели можно найти туры от 170 000 рублей. Как вы видите, разброс в цене не такой уж и большой. Отдохнуть в более премиальных отелях можно будет от 240 000 рублей, но, возможно, переплачивать так сильно не стоит, — рассказывает Екатерина.

Стоит заметить, что если вы едете отдыхать по типу «все включено», то дополнительные траты сводятся к нулю.

Собрались в Египет — что нужно предусмотреть?

Екатерина подробно рассказала, о чем стоит побеспокоиться, если вы собрались в «страну пирамид»:

Необходимо оформить визу по прилете. В Хургаде она платная (приблизительно 30$), а в Шарм-эш-Шейхе — бесплатная, если не выезжать за пределы Синайского полуострова.

Срок действия загранпаспорта должен быть не менее шести месяцев.

Учитывайте расположение отеля, так как от этого напрямую будет зависеть отдых. Например, в Хургаде — песчаные пляжи и пологий заход в море, что удобно для отдыха с детьми. В Шарм-эш-Шейхе заход в море в основном с пирса, с которого можно любоваться красотой подводного мира. В одних бухтах более ветрено, в других — ветер практически не ощущается.

Что обязательно стоит посетить в Египте?

Самое главное, что нужно увидеть в Египте, это Луксор и пирамиды.



Екатерина Чиркова, владелица

турагентства Travel Together.

— Но стоит учитывать, что дорога будет не из легких: примерно 6 часов в одну сторону. Если основная цель поездки — это пирамиды, то стоит подумать о курортах на Средиземном море, но сезон там летом. Оттуда можно добраться намного быстрее, — советует Екатерина.

Помимо этого, одна из любимых экскурсий у туристов — небольшие острова рядом с курортами. Там — лазурно-голубая вода и белый песок. А перед посещением островов, как правило, есть остановки для снорклинга, где видна вся красота подводного мира.





Китай

Если вы любите активный отдых, много гулять, изучать страну и местную кухню — стоит лететь в Китай. На острове очень чисто и аккуратно, а еще нет бешеного трафика на дорогах, как во всей Азии.

Сколько стоит отдохнуть на самом популярном курорте Китая?

Отдых на острове Хайнань сейчас на пике популярности. Здесь шикарная природа, вкусное питание и очень хорошая медицина. По словам Екатерины, цены на 10 ночей на двоих начинаются от 240 000 рублей.

Стоимость будет зависеть от расположения, дат, типа питания и «звездности» отеля.

Что стоит предусмотреть, если вы купили тур в Китай?

Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев.

Заполненная миграционная карта. Позже появится QR-код, который понадобится при прохождении контроля.

В отелях могут быть депозиты.

В стране есть удобные приложения для оплаты, заказа такси и еды, например Alipay, причем пополнять его можно через Сбер.

Привычные мессенджеры в Китае не работают. Это стоит учитывать, если нужно обязательно оставаться на связи. Можно либо установить e-sim, либо купить роутер и запастись VPN.

Что обязательно нужно увидеть в Китае?

На острове есть огромное количество мест, которые интересно будет посетить. Назовем самые популярные.

— Обязательно сходите в Центр буддизма Наньшань — здесь «живет» знаменитая богиня милосердия, — советует Екатерина. — Парк Янода — в этом тропическом заповеднике можно посетить зоопарк и парк орхидей, пройтись по подвесному стеклянному мосту.

В Хайнане большое количество парков с панорамными видами, например парки «Феникс» и «Олень повернул голову».



Парк «Феникс» на острове Хайнань.

Всем любителям природы нужно заглянуть в парк «Край света». Это потрясающее место со множеством разнообразных растений и цветов, а еще здесь есть огромные валуны прямо на побережье!





Вьетнам

Вьетнам и Китай — две похожие, но в то же время разные страны. Здесь дешевые фрукты, морепродукты, красивые виды и интересные экскурсии. Для туристов главное отличие Вьетнама от Китая — хаос на дорогах в населенных пунктах. Но во Вьетнаме отдохнуть можно дешевле, чем в Поднебесной.

Сколько стоят путевки во Вьетнам?

Более экономный отдых — город Нячанг. Здесь есть городские отели, в которых практически нет прилегающей территории, из питания — завтраки.



Отдых в Нячанге на 10 дней обойдется приблизительно в 210 000 рублей на двоих.

Нячанг. Фото с сайта freepik.com.

Более дорогой вариант — тур в город Камрань, где располагается аэропорт. Отели здесь более просторные с прилегающей территорией и немноголюдными пляжами.



Отдых в Камрани на 7 ночей начинается от 290 000 рублей, но отметим, что это цена за сервис «все включено».



Камрань. Фото с сайта freepik.com.

О чем нужно подумать перед поездкой во Вьетнам?

Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев.

В отелях могут быть депозиты.

В каждом регионе Вьетнама свой сезон. Например, сейчас и летом — сезон в Нячанге и городе Камрань, а зимой — на острове Фукуок.

А что посмотреть во Вьетнаме?

Самое любимое и посещаемое место у туристов в этой стране — парк развлечений «Винперл». Он расположен на острове Хон Че напротив Нячанга, в провинции Кханьхоа.

Это целый остров, на котором находится зоопарк, парк аттракционов, проходят красочные шоу. Еще здесь чистейшие пляжи!

Стоит отметить, что летом можно рассмотреть для отдыха и такие страны, как Турция, Мальдивы, Абхазия и Индонезия.



Кажется, рекламу шоколада «Баунти» снимали в этом райском месте — на Мальдивах.

Если вы решили отдохнуть в России

Екатерина Чиркова отмечает, что для туристов отдых внутри страны становится особенно популярным, поэтому о путевках стоит задуматься уже сейчас — откладывать точно не стоит.



Топ-5 популярных направлений у туристов:

Краснодарский край. Карелия. Санкт-Петербург. Дагестан. Калининград.

Если вы хотите поехать на море в наш родной Краснодарский край...

— Стоимость очень варьируется и зависит от выбранного курорта. Самые высокие цены на проживание, конечно, в Сочи. Но тем не менее всегда можно найти экономные варианты размещения, — отмечает Екатерина.

Туристы в прошлом году очень хвалили отдых в Кабардинке: там не было большого столпотворения людей и были приемлемые цены на питание и проживание.

Если вы еще не были в Карелии, то многое упустили.

— Аналогов таким природным местам нет во всем мире! Невероятные водопады, горный парк Рускеала и отдых у озер никого не оставят равнодушным! Здесь также можно как отправиться в экскурсионный тур, так и просто спокойно пожить на базе отдыха, — говорит Екатерина.



Красоты Карелии с сайта freepik.com.

Туризм в Дагестане становится год от года всё популярнее. Невероятные красоты этих мест перекрывают некоторые огрехи в сервисе и логистике республики.

— В Дагестане есть как пляжный отдых на Каспийском море, так и активный экскурсионный, — рассказывает Екатерина Чиркова. — Причем экскурсионки есть для любого возраста и различной степени нагрузки. Есть и молодежные туры с драйвом, и более спокойные для любителей насладиться природой.

В Калининграде можно совместить отдых на Балтийском море в Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном с прогулками по городу.





Куршская коса в Калининградской области.





Кафедральный собор в Калининграде.

Ну а Санкт-Петербург не нуждается в представлении! Сколько ни приезжаешь в этот город, каждый раз удивляешься его новым граням!