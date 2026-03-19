Психолог рассказала, почему короткое «Ок» может испортить вечер

Поговорили с Ларисой Миловой о том, как интернет меняет наши отношения и почему нам всё труднее говорить друг с другом.

Мы живем в удивительное время: можем написать человеку в любую секунду, отправить голосовое сообщение, фотографию, смешной ролик, сердечко. Казалось бы, люди никогда ещё не общались так много. Но почему тогда всё чаще слышишь: «Мы вроде переписываемся каждый день, а поговорить как будто не о чем»?

Психолог-психоаналитик Лариса Милова говорит: «Переписка и живое общение — это вообще разные процессы».



— Общение через интернет настолько отличается от живого общения, что само слово «общение» не вполне уместно. Это два разных физиологических и психических процесса.

Почему нас ранит сухое «Ок»

Наверное, у каждого было такое. Пишешь человеку что-то важное. Делишься новостью, переживанием, отправляешь фото или просто смешного кота. А в ответ получаешь: «Ок».

И внутри вдруг становится неприятно пусто. В голове сразу начинают появляться мысли: «Наверное, я ему не нужна», «Я опять навязываюсь», «Лучше бы вообще не писала».

На самом деле, проблема не в слове «Ок». Проблема в том, что в переписке нет того, что есть в живом разговоре: интонации, взгляда, мимики, пауз, жестов.

Когда человек рядом, мы чув­ствуем его настроение телом. А в телефоне — только буквы.

И тогда мозг начинает достраивать недостающую картинку. К сожалению, чаще всего — тревожную. Хотя за этим коротким «Ок» может стоять что угодно: усталость, занятость, плохой день или просто привычка писать кратко. Но сердцу, как говорится, это трудно объяснить.

Если ранили вас:

1. Стоп. Не пишите простыню гнева. Не надо: «Ты почему такой холодный, я тут стараюсь, а ты…» Это только разожжет конфликт.

2. Выдохните. Отложите телефон. Вспомните, как он вчера обнимал вас. Это реально прохлада или просто сегодня такой день?

3. Скажите о чувствах (мягко). Фраза-волшебство: «Мне сейчас очень нужно, чтобы ты меня приобнял словами. Когда освободишься, черкни что-нибудь ласковое, пожалуйста». Это не претензия. Это просьба. Любящий человек откликнется.

Если вы — тот самый «сухарь» (нечаянно):

1. Поймайте себя. Пальцы уже набрали «Ок». А что чувствуете на самом деле? Усталость? Раздражение? Нежность?

2. Правило одного смайлика. Просто добавьте его в конце. Или отправьте голосовое: «Я тебя люблю, просто завал». Это меняет ВСЁ.

3. Лучше честно, чем сухо. Вместо «Ок» — «Солнце, я дико устал и злой как черт. Не хочу тебя задеть, поэтому отвечаю коротко. Поговорим вечером, хорошо?»

Человек поймет. Потому что это честно.

Иллюзия близости: когда переписка заменяет встречу

Цифровое общение создаёт любопытный эффект. Иногда люди могут переписываться месяцами, делиться мыслями, обсуждать жизнь — и при этом ни разу не встретиться. Возникает ощущение, что связь уже есть.

Но на самом деле это может быть лишь иллюзией близости. Переписка даёт ощущение контакта, но при этом оставляет безопасную дистанцию. Можно подумать перед ответом. Можно скрыть эмоции. Можно исчезнуть из диалога.

А настоящая близость требует уязвимости. Риска! И не каждый готов на него идти.

Парадоксально, но современный человек может уставать от общения именно потому, что его слишком много. Рабочие и школьные чаты, семейные группы, уведомления из социальных сетей — поток сообщений не прекращается ни днём, ни вечером.

Психика не успевает отдыхать. В итоге многие начинают избегать общения не потому, что им не нужны люди, а потому, что им нужна тишина.

Почему много внимания не спасает от одиночества

Социальные сети создают парадокс. У человека могут быть сот­ни лайков, десятки комментариев и постоянные переписки. Но при этом внутри всё равно остаётся ощущение одиночества. Потому что поверхностное внимание — это не то же самое, что настоящий контакт.

В интернете разговор часто остаётся на уровне лёгкого интереса: «Как дела?», «Ты красивая», «Доброе утро». Такое общение может занимать время и даже приносить приятные эмоции. Но оно редко превращается в глубокую связь.

Как говорит Лариса Милова,

одиночество в Сети — это не отсутствие людей вокруг. Это отсутствие настоящего контакта.

Почему мы одновременно хотим близости и боимся её

Сегодня многие люди одновременно стремятся к близости и боятся её. Мы хотим, чтобы рядом был человек, который понимает и поддерживает.

Но в то же время возникает тревога: а вдруг меня ранят? а вдруг меня не примут? а вдруг я потеряю себя в отношениях?

Кроме того, близость требует ресурса — времени, внимания, эмоциональной вовлечённо­сти. А в мире, где люди постоянно перегружены работой, новостями и информацией, на это часто просто не остаётся сил.

Поэтому дистанция начинает казаться безопаснее.

— На мой взгляд, способность к глубокой близости — это исчерпаемый ресурс. Будучи исчерпанной, она может восстановиться, но на это нужно время. А может и не восстановиться. Но это только мои личные наблюдения, — считает Лариса Милова.

Почему после 40 переписка начинает утомлять

Психологи замечают интересную тенденцию: после 40 лет многие женщины начинают особенно остро чувствовать недостаток живого общения.

Раньше переписка казалась удобной. А со временем появляется ощущение, что она холодная. Слова становятся короткими: «Купи хлеб», «Ты где?»

И вдруг приходит мысль: «Мы ведь почти не разговариваем!»

Или еще пример. Обычный вечер. За столом сидят трое: мама, папа и подросток. У каждого в руках телефон. Кто-то листает новости, кто-то отвечает в рабочем чате, кто-то смотрит короткие видео. Вроде бы все рядом. Но разговоров почти нет. Максимум — короткое: «Передай соль». И это уже почти стало новой нормой.

В возрасте 40+ многим уже не так важна суета вокруг. Гораздо важнее становится ощущение спокойствия рядом с человеком. Не сто сообщений в день, а один нормальный разговор, после которого становится тепло.

Переписка начинает разрушать отношения тогда, когда ею заменяют: разговоры по душам, выяснение сложных чувств, извинения, поддержку, проявления заботы. В какой-то момент женщина вдруг понимает: «Мы не разговариваем, а только обмениваемся информацией».

Женщины уязвимее в эмоцио­нальном плане. Им постоянно нужно чувствовать теплоту, уверенность. А переписка даёт сухую информацию вместо живого тепла. И этим разгоняет тревогу.

Как не потерять эмпатию в цифровом мире

Интернет сам по себе не враг. Он может помогать: давать знания, поддержку, возможность найти людей с похожими переживаниями.

Но важно помнить одну вещь: эмпатия требует времени и внимания. По данным исследований, до 70-80% информации в живом общении передаётся невербально — через интонацию, мимику, паузы. А активное использование смарт­фонов снижает способность удерживать внимание в разговоре. Ну и вишенка на торте: средний человек проверяет телефон более 80 раз в день.

Какой выход? Наверное, простой. Замедлиться: позвонить вместо сообщения, спросить: «К­ак ты на самом деле?», послушать ответ.