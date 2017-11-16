Продолжаем голосовать за лучшие тульские стоматологии

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшую стоматологию Тулы. Поделитесь свои мнением! Голосуйте за ваши любимые стоматологические клиники,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы! Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место». За второе и третье места будут наклейки поменьше. как голосовать Вам предлагается пара стоматологий, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам учебное заведение, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

3 декабря мы подведем итоги голосования и назовем лучшую,

самую «народную» стоматологию Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше лечить зубы и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.