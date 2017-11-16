город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Продолжаем голосовать за лучшие тульские стоматологии

Продолжаем голосовать за лучшие тульские стоматологии

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшую стоматологию Тулы. Поделитесь свои мнением!

Голосуйте за ваши любимые стоматологические клиники,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара стоматологий, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам учебное заведение, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

3 декабря мы подведем итоги голосования и назовем лучшую,
самую «народную» стоматологию Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше лечить зубы и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 14:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Продолжаем голосовать за лучшие тульские стоматологии
Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшие тульские стоматологии
Бьюти-подарки в Туле до 1000 рублей
Бьюти-подарки в Туле до 1000 рублей
Как проходит реабилитация детей с ДЦП
Как проходит реабилитация детей с ДЦП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.