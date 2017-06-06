Алексей Локонцев, владелец сети барбершопов TOPGUN: Через два года я буду на обложке Forbes

Его главный принцип по жизни – не останавливаться и идти вперёд! Он запустил сеть мужских салонов в Туле и по всей России. И совсем скоро такая же появится на Манхеттене в Нью-Йорке. Как ему всё удается, рассказывает сам Алексей Локонцев:

Я родился в Набережных Челнах. В 14 лет переехал в деревню Селиваново Щекинского района, там окончил школу и поступил в университет коммерции. Пока учился, начал заниматься бизнесом. Мой «Бункер» (компьютерный клуб) в своё время гремел на всю Тулу. Потом были магазин свадебных платьев и свадебный журнал. И все мои бизнесы меня «прокачивали». Моё убеждение – нельзя открыть успешный бизнес с первого раза. Иначе ты Павел Дуров – и то потому, что скопировал фейсбук. Жизненный опыт – это прежде всего ошибки. Твои собственные. Когда я начинал свой барбершоп, «Чоп-Чоп» уже работал пять лет на этом рынке. И вот в кризис, в Туле, имея в кармане меньше миллиона рублей, я решил открыть дорогую парикмахерскую. Не скрою, надо мной многие смеялись, например, Григорий Аветов на форуме «Синерия» так и говорил: «Элитный барбершоп в Туле?! Уже смешно!». Возможно, я повторяюсь в своих выступлениях и интервью. Но у меня одна история – это история моей жизни, моего бизнеса.

Почему именно барбершоп? До меня это была никем не занятая ниша. Легче начинать бизнес в «голубом океане», чем в «красном» («красный океан» означает заполненный рынок.?– Прим. авт.). Мужиков до меня никто не стриг, их просто оболванивали. В салонах красоты всё заточено на обслуживание женщин. А чтобы мужчин хорошо стричь, нужно для начала инструменты купить на 50 тысяч. Никто из мастеров не хочет вкладываться, потому что мужская стрижка стоит 200 руб. И «отбить» вложения не скоро получится. Да и психология у наших женщин такова, что чем хуже подстригли мужа, тем лучше – никто не уведёт.

Не надо бояться пробовать. Не получилось – занимайте и пробуйте ещё, если верите в свой продукт. Когда я начинал TopGun, у меня было на 12 миллионов долгов, я занял ещё 3 миллиона на открытие. Но в первый же месяц барбершоп вышел в прибыль. И это был успех. Это была победа! Я не ошибся в решении открыть в рабочей Туле в кризис дорогую парикмахерскую для мужчин. А дальше я открывал и свои новые точки, и продавал франшизу. И столкнулся с… рутиной! Не вышел администратор, заболел барбер, пришла проверка в салон. И чтобы не утонуть в этой рутине, принял решение – поставить на поток продажу франшиз. На сегодня у меня 130 проданных франшиз, 80 открытых салонов, в ближайшее время будут ещё. Я зарабатываю 10 миллионов в месяц. И это только начало!

Главное правило в бизнесе очень простое – нарабатываем своё я, работаем над именем, чтобы оно потом работало на тебя. Нужно постоянно прокачивать себя, учиться, если что-то не получилось, вставать и снова идти вперёд.

Сейчас все пытаются продавать франшизу. Аргумент простой – TopGun продаёт, и мы будем. Это сейчас главный инструмент бизнеса – не сделать хороший продукт, а продать франшизу. Открыть один-два салона и уже заявлять об «опыте работы на рынке» – ну зачем придумывать то, чего нет?! У меня реальный опыт – нет ни одного недовольного покупателя франшизы, нет ни одного закрытого салона.

Я многое могу себе позволить, в смысле – материальные блага. Но я не вкладываю деньги в пассив. Живу в съёмной квартире, машину беру в лизинг на компанию. Так проще. Для меня главный актив – компания № 1 в мире! Сейчас я захожу на европейский и американский рынок. Мы знаем своё уникальное торговое предложение, знаем свои сильные стороны, и я уверен, совершим в Европе и Америке революцию. А ближайшая задача – открыть в этом году 300 барбершопов в Москве, а через три года – три тысячи! Кстати, из них уже открыто 105.

Самая глобальная проблема бизнеса сейчас – быстро обучить барберов. Я открыл две академии – в Питере и Москве. Но этого всё равно мало, потому что в неделю каждая может выпускать 20 специалистов, которым ещё нужно некоторое время доучиться. То есть до конца года я могу обучить 600 барберов. А мне нужно 2000! Но я с этим справлюсь. В сентябре в Москве пройдёт глобальное барбер-шоу, куда приглашены самые крутые барберы мира. Это будет не просто шоу, это будет прибыльный эвент, который поможет решить кадровый вопрос барбершопов.

У всех руководящих сотрудников в моей компании одинаково высокая зарплата. У нас нет бюджета и финансового плана, поэтому нет и KPI за их выполнение. Вообще моё глубокое убеждение – не бывает бизнеса по бумажке. Если бы бизнес можно было прописать как свод правил и инструкций, то давным-давно была бы написана одна толстая книга, на неё все молились бы, и она продавалась бы огромными тиражами. Как Библия. Но такой книги нет. Поэтому,

считаю, все эти бизнес-планы – филькины грамоты. Они нужны, чтобы получить кредит в банке.

Все сотрудники замотивированы работать в нашей компании. Чем? Комфортными условиями. Я никого не заставляю приезжать в офис к 9.00. Можно работать удалённо – главное, выполнить поставленную задачу. Сам я работаю один день в неделю – в основном офисе в Москве. Всё остальное время – на телефоне. При этом я занимаюсь спортом и придумываю другие проекты.

Я веду главную страницу барбершопа в инстаграм – все остальные франчайзы берут её за образец. Инстаграм у каждого салона свой. Это витрина, она должна показывать уникальность салона, его мастеров.

Если бы я вдруг стал мэром Тулы, я бы запретил всю некрасивую рекламу. Ну откуда возьмётся чувство стиля и вкус, если их убивают на каждом шагу?! А как называют наши предприниматели свои магазины?! Если следовать тульской традиции, наш TopGun должен был бы называться каким-нибудь салоном «Локон». Ну, я Локонцев, локон как-то там связан с волосами. Кстати, название барбершопа я придумал сам, а разработанный нами логотип имеет несколько смыслов. Во?первых, топ – значит лидер своей отрасли. Во?вторых, топовое оружие барбера – расчёска и ножницы. Причём они имитируют самолет-истребитель из известного фильма с Томом Крузом, который так и называется – Top Gun.

Наша идея в том, что внешний вид мужчины – это его «топовое», главное оружие.

Я редко ношу костюмы – могу надеть в крайних случаях, разве что на встречу с президентом. Кстати, все мои выступления я называю «Против правил» – не хочу ходить в доспехах. Надо носить то, в чем комфортно, удобно работать. Это моя философия в жизни.

Мне говорят, что надо брать уроки ораторского искусства, мол, ударение иногда неправильно ставлю. Но моё убеждение – так я ближе к аудитории, доверия ко мне больше. Грамотный или не совсем грамотный человек – для меня это не вопрос № 1. Ну, не там поставил я запятую или ударение, и что?! Да ничего! Просто я не занял в своём мозгу тот отдел, который расставляет запятые, этими правилами и освободил его для знания, как построить новый бизнес. Для меня важно, умеет человек строить бизнес или нет.

Система образования в нашей стране не учит человека быть креативным, понять свои желания, стать бизнесменом. Возможно, я скажу страшные слова, но, по-моему, наша советская школа (а она до сих пор советская) учит быть рабом и выращивает овощи, которые верят телевизору. Я хочу сделать экспериментальную школу – «Школу будущего», куда будут приходить после занятий в государственной школе дети и заниматься в различных кружках, например, ментальной математики, робототехники… Не скрою, «Школа будущего» – бизнес-проект, занятия в ней будут платные, но доступные. И самое главное, после нашей школы ребёнок сможет выбирать то, что ему ближе, что ему нравится.