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ЖК «Кулик»: Один раз увидеть и влюбиться
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ЖК «Кулик»: Один раз увидеть и влюбиться

У каждого человека есть любимые места, куда хочется возвращаться, есть места, из которых не хочется уезжать. И у каждого есть мечта о доме, в котором хочется жить.

Не просто жить, а наслаждаться максимальным комфортом. Понимание комфорта у всех практически одинаковое. Это качественный дом, хороший двор, места для прогулок, приятные соседи, красивый вид из окна.

Жилой комплекс «Кулик» – это новое видение городских застроек. В нем максимально воплощены все составляющие комфортной жизни. Рядом с застройкой нет шумных многоэтажных микрорайонов, большое поле, озеро Кулик и река Упа, тишина и спокойствие – не роскошь, а реальность для будущих жителей. Создатели проекта интегрировали комплекс в существующую природную среду.

Территорию обрамляют многолетние сосны и березовая аллея. Жителям не придется ждать, пока вырастут новые зеленые насаждения, – проводить время на территории будет приятно сразу.

Первые жители ЖК «Кулик» получат новые квартиры уже скоро! 

Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства планируется уже в конце 2021 года. Строительство второй очереди – в самом разгаре, ее собираются сдать в IV квартале 2023 года. Выбор во второй очереди пока есть, и вы сможете найти квартиру, о которой мечтали.

Почему стоит купить квартиру в ЖК «Кулик»?

В ЖК «Кулик» реализованы самые прогрессивные архитектурные и строительные решения. Во-первых, жилой комплекс будет очень эстетичен: красивые подъезды, продуманное освещение, современное благоустройство во дворе. Во-вторых, надежен. В строительстве используются облицовочный кирпич Braer, оконные профили Rehau,  лифты Otis. Предусмотрено индивидуальное газовое отопление, что позволит избежать больших коммунальных платежей: в каждой квартире уже будут установлены газовые котлы Ariston.

Все необходимые социальные объекты в ЖК «Кулик» рядом, в жилом комплексе разместятся супермаркет, пункт полиции и кабинет врача. 

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На первом месте – безопасность

Можно ли удобно жить в 25-этажной высотке? Архитекторы ЖК «Кулик» уверены, что нет. В этом жилом комплексе предусмотрена разноэтажная застройка – от 5 до 9 этажей. Создавая такой проект, архитекторы руководствовались правилом: если вы различаете из окна квартиры своего ребенка во дворе – это комфортно.

К безопасности детей в ЖК «Кулик» подошли основательно, поэтому здесь спроектирован настоящий двор без машин. Для этого за территорией двора оборудована большая парковка, количество машино-мест больше количества квартир. Такого в черте города почти не встретишь!

Чем хороши smart-планировки

Квартиры в ЖК «Кулик» спроектированы по типу smart. Европланировки – это новое веяние в строительстве, которое сразу же стало популярным. Главная особенность таких планировок – объединенная с гостиной кухня. Это решение позволяет использовать квадратные метры более рационально. Площадь коридоров становится минимальной, а значит, собственники не переплачивают за бесполезные квадратные метры.

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К тому же само объединение гостиной и кухни функционально. В традиционных планировках принимать гостей и собираться всей семьей часто приходилось на кухне, теперь это можно делать на большом удобном пространстве. Здесь же можно разместить дополнительное спальное место, если гости решили у вас задержаться. 

Европланировки также оценят семьи с детьми. Это позволит делать сразу несколько дел одновременно: например, присматривать за малышом, помогать в выполнении домашнего задания и готовить обед.

Уникальные планировочные решения позволяют организовать рабочее пространство в квартире. Удаленка и фриланс больше не проблема!

Покупать квартиру в ЖК «Кулик» сейчас выгодно!

Для тех, кому необходима ипотека, действуют особенно выгодные условия – процентная ставка от 0,1% годовых. Оформление ипотеки – бесплатно. Бронирование бесплатно.

Если вы хотите жить в современном комфортном комплексе, приезжайте в ЖК «Кулик», чтобы увидеть всё своими глазами и выбрать квартиру своей мечты. Не откладывайте жизнь на потом!

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Отдел продаж:

Тула, 2-й Клинской пр-д, 2.

Тел.: 8 (4872) 38-47-00, 8-903-840-47-00.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:00
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