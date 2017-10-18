Время для глобальной уборки: приводим в порядок квартиры, одежду, предметы интерьера

Myslo предлагает обзор химчисток, готовых предложить вам свои услуги. Чистота ваших вещей - их работа!

Myslo предлагает обзор химчисток, готовых предложить вам свои услуги. Чистота ваших вещей - их работа!

Сеть химчисток «Тулабыт»

«Тулабыт» - именно та компания, которой не страшно доверить чистку даже самых любимых вещей. Ведь это одна из старейших химчисток в городе: она на рынке уже более 14 лет! За это время «Тулабыт» не только получила колоссальный опыт и собрала грамотных специалистов, но и заслужила любовь тысяч туляков.

Работа в «Тулабыт» ведется на современном оборудовании. Изделия проходят чистку с помощью химических препаратов высокого качества. Среди них такие известные бренды как SOLVEY (Франция), «Универсал» (Россия), SEITZ (Германия), Dow Deutschland (Германия), Kreussler (Германия). Каждое средство и все оборудование имеет сертификаты качества, тщательно отбирается и постоянно проверяется технологами химчистки.

«Тулабыт» чистит:

Изделия из натурального и искусственного меха, кожи, замши;

Одежду из любого материала (от костюма до майки);

Пледы, подушки, одеяла, чехлы;

Шторы и тюль;

Ковры;

Спецодежду;

Пуховики и пальто;

Карнавальные костюмы;

Тенты, палатки;

Мягкие игрушки;

Сумки.

Как видите, для «Тулабыт» практически нет невыполнимых задач. Здесь могут дать вторую жизнь буквально любой вашей вещи. И вам не нужно беспокоиться за качество: все будет сделано быстро и в лучшем виде.

Тулабыт также проводит тонирование изделий из гладкой кожи и замши. Химчистка вернет вашим вещам первоначальную свежесть, яркость и аккуратность.

Кроме того, в химчистках «Тулабыт» вам помогут с ремонтом одежды: замаскируют разорванные участки, заменят молнии и подкладки, подошьют брюки и многое другое.

И все это - по приемлемым ценам:

изделия из натурального меха, кожи, замши - от 1000,00 за штуку;

пледы, подушки, одеяла - от 300 руб за штуку;

шторы, тюль - от 400 руб за штуку;

ковры - 220 руб за кв.м;

пуховики, пальто - от 750 руб за штуку;

свадебные платья - 2000 руб за штуку;

мягкие игрушки - от 350 руб за штуку;

сумки, чемоданы, школьные рюкзаки - 350 руб за штуку;

стирка и чистка спец. одежды - от 75 руб за кг;

стирка постельного белья, скатерти, салфетки - от 45 руб за кг.

Доверьте химчистке «Тулабыт» свежесть и красоту ваших вещей!

Тула, улица Шевченко, 6-а

8 (4872) 35-82-50

8 (4872) 35-54-37

8 (4872) 35-55-68

Тула, улица Фрунзе, 11

8 (4872) 56-84-88

Тула, улица Вересаева, 10-а

8 (4872) 50-40-50

Тула, улица Вильямса, 32 (ТЦ "Континент")

8 (4872) 50-60-80

Тула, ул. Арсенальная, 1в (магазин "Спар")

8-905-620-65-66

Тула, улица Полюсная, 58 (Мясново, рядом с магазином «Прогресс»)

8 (953) 197-94-95

Тула, улица Кутузова, 13 (ТЦ «Кировский»)

8 (4872) 38-44-68

Косая Гора, улица Октябрьская, 1

8 (930) 898-77-78 , 8 (950) 901-47-65



oaotulabyt.ru

Сеть химчисток «Орион»

Затеваете генеральную уборку? Необходима чистка ковра, подушек, одежды и автомобильных чехлов? Забудьте о том, чтобы бегать по разным местам. В химчистке «Орион» вам не только почистят всё, что нуждается в чистке, но и постирают одежду и отремонтируют её, если потребуется. Не надо искать, куда отдать почистить испачканное пальто или пуховик и где вернуть былой вид вашей любимой шубке.

Всё это сделают в химчистке «Орион»!



Здесь чистят практически всё – изделия из всех видов тканей и кожи:

лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;

пуховики;

шубы из ценных пород меха,

кожаные и замшевые вещи;

изделия из меха и дублёнки;

подушки;

одеяла и пледы;

шторы;

мебельные чехлы;

автомобильные чехлы;

вечерние и свадебные платья, смокинги;

одежду из шёлка, велюра;

ковры.

Проводится ремонт текстильной одежды и других изделий.

Химчистка «Орион» работает и с организациями, которым необходима регулярная стирка рабочей одежды и постельного белья.

Доверьте свои вещи профессионалам и живите в чистоте вместе с химчистками «Орион»!

Внимание: владельцам карты «Забота» - скидка на услуги химчистки!

Тула, улица Плеханова, 147 корпус 2

8 (4872) 40-88-03 – единая справочная



Пункты приёма:

Тула, улица Оборонная, 87

8 (4872) 25-10-48

Тула, улица Демидовская, 74

8 (4872) 47-23-30

Тула, улица Макаренко, 2 ( м-н "Весна" цокольный этаж)

8-920-799-07-20

Щёкино, улица Емельянова, 22

8(48751) 4-34-88

Новомосковск, улица Коммунистическая, 31

8 (48762) 2-02-15

Донской, улица Октябрьская, 41-а

8-920-747-61-33

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Клининговая компания «Евроклининг»

Компания начала свою деятельность в 2010 году. За годы работы она заняла лидирующие позиции в Туле в сфере профессиональной уборки.

Дело в том, что «Евроклининг» старается максимально соответствовать требованиям своих клиентов к качеству и безопасности оказания клининговых услуг. Для этого сотрудники компании регулярно проходят курсы повышения квалификации по химической, механической обработке поверхностей и восстановлению их качества, проводимые в разных регионах России, в том числе в Москве.

«Евроклининг» использует только современные технологии наведения чистоты.

Все химические средства тщательно отбираются по критериям химической и экологической безопасности.

Услуги компании:

Полная комплексная уборка всех помещений;

Уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования;

Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели;

Ежедневная уборка квартир и частных домов;

Уборка офисов;

Мойка окон и фасадов зданий;

Высотный клининг: мытьё окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек;

Летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелёными насаждениями;

Химчистка мягкой мебели и текстиля от пыли и пятен профессиональными средствами;

Сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен;

Кристаллизация и шлифовка полов специальным оборудованием, нанесение защитных составов.

Тула, Ханинский проезд, 9.

8 (4872)71-11-12

euroclining.tula@yandex.ru

eurocleaning71.ru

