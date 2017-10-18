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Время для глобальной уборки: приводим в порядок квартиры, одежду, предметы интерьера

Время для глобальной уборки: приводим в порядок квартиры, одежду, предметы интерьера

Myslo предлагает обзор химчисток, готовых предложить вам свои услуги. Чистота ваших вещей - их работа! 

Myslo предлагает обзор химчисток, готовых предложить вам свои услуги. Чистота ваших вещей - их работа! 

Сеть химчисток «Тулабыт»

«Тулабыт» - именно та компания, которой не страшно доверить чистку даже самых любимых вещей. Ведь это одна из старейших химчисток в городе: она на рынке уже более 14 лет! За это время «Тулабыт» не только получила колоссальный опыт и собрала грамотных специалистов, но и заслужила любовь тысяч туляков. 

Работа в «Тулабыт» ведется на современном оборудовании. Изделия проходят чистку с помощью химических препаратов высокого качества. Среди них такие известные бренды как SOLVEY (Франция), «Универсал» (Россия), SEITZ (Германия), Dow Deutschland (Германия), Kreussler (Германия). Каждое средство и все оборудование имеет сертификаты качества, тщательно отбирается и постоянно проверяется технологами химчистки.

«Тулабыт» чистит:

  • Изделия из натурального и искусственного меха, кожи, замши;
  • Одежду из любого материала (от костюма до майки);
  • Пледы, подушки, одеяла, чехлы;
  • Шторы и тюль;
  • Ковры;
  • Спецодежду;
  • Пуховики и пальто;
  • Карнавальные костюмы;
  • Тенты, палатки;
  • Мягкие игрушки;
  • Сумки.

Как видите, для «Тулабыт» практически нет невыполнимых задач. Здесь могут дать вторую жизнь буквально любой вашей вещи. И вам не нужно беспокоиться за качество: все будет сделано быстро и в лучшем виде. 

Тулабыт также проводит тонирование изделий из гладкой кожи и замши. Химчистка вернет вашим вещам первоначальную свежесть, яркость и аккуратность.

Кроме того, в химчистках «Тулабыт» вам помогут с ремонтом одежды: замаскируют разорванные участки, заменят молнии и подкладки, подошьют брюки и многое другое.

И все это - по приемлемым ценам:

  • изделия из натурального меха, кожи, замши - от 1000,00 за штуку;
  • пледы, подушки, одеяла - от 300 руб за штуку;
  • шторы, тюль - от 400 руб за штуку;
  • ковры - 220 руб за кв.м;
  • пуховики, пальто - от 750 руб за штуку;
  • свадебные платья - 2000 руб за штуку;
  • мягкие игрушки - от 350 руб за штуку;
  • сумки, чемоданы, школьные рюкзаки - 350 руб за штуку;
  • стирка и чистка спец. одежды - от 75 руб за кг;
  • стирка постельного белья, скатерти, салфетки - от 45 руб за кг.

Доверьте химчистке «Тулабыт» свежесть и красоту ваших вещей!

Тула, улица Шевченко, 6-а
8 (4872) 35-82-50

8 (4872) 35-54-37

8 (4872) 35-55-68

Тула, улица Фрунзе, 11
8 (4872) 56-84-88

Тула, улица Вересаева, 10-а
8 (4872) 50-40-50

Тула, улица Вильямса, 32 (ТЦ "Континент")
8 (4872) 50-60-80

Тула, ул. Арсенальная, 1в (магазин "Спар") 

 8-905-620-65-66

Тула, улица Полюсная, 58 (Мясново, рядом с магазином «Прогресс»)
8 (953) 197-94-95

Тула, улица Кутузова, 13 (ТЦ «Кировский»)
8 (4872) 38-44-68

Косая Гора, улица Октябрьская, 1
8 (930) 898-77-78, 8 (950) 901-47-65


oaotulabyt.ru

 

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Сеть химчисток «Орион»

Затеваете генеральную уборку? Необходима чистка ковра, подушек, одежды и автомобильных чехлов? Забудьте о том, чтобы бегать по разным местам. В химчистке «Орион» вам не только почистят всё, что нуждается в чистке, но и постирают одежду и отремонтируют её, если потребуется. Не надо искать, куда отдать почистить испачканное пальто или пуховик и где вернуть былой вид вашей любимой шубке.

Всё это сделают в химчистке «Орион»! 


Здесь чистят практически всё – изделия из всех видов тканей и кожи:

  • лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;
  • пуховики;
  • шубы из ценных пород меха,
  •  кожаные и замшевые вещи;
  •  изделия из меха и дублёнки;
  • подушки;
  • одеяла и пледы;
  •  шторы;
  • мебельные чехлы;
  • автомобильные чехлы;
  • вечерние и свадебные платья, смокинги; 
  • одежду из шёлка, велюра;
  • ковры.

Проводится ремонт текстильной одежды и других изделий.

Химчистка «Орион» работает и с организациями, которым необходима регулярная стирка рабочей одежды и постельного белья.

Доверьте свои вещи профессионалам и живите в чистоте вместе с химчистками «Орион»!

Внимание: владельцам карты «Забота» - скидка на услуги химчистки!

Тула, улица Плеханова, 147 корпус 2
8 (4872) 40-88-03 – единая справочная
 

Пункты приёма:
Тула, улица Оборонная, 87
8 (4872) 25-10-48
Тула, улица Демидовская, 74
8 (4872) 47-23-30
Тула, улица Макаренко, 2 ( м-н "Весна" цокольный этаж)
8-920-799-07-20
Щёкино, улица Емельянова, 22
8(48751) 4-34-88
Новомосковск, улица Коммунистическая, 31 
8 (48762) 2-02-15
Донской, улица Октябрьская, 41-а
8-920-747-61-33

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Клининговая компания «Евроклининг» 

Компания начала свою деятельность в 2010 году. За годы работы она заняла лидирующие позиции в Туле в сфере профессиональной уборки.

Дело в том, что «Евроклининг» старается максимально соответствовать требованиям своих клиентов к качеству и безопасности оказания клининговых услуг. Для этого сотрудники компании регулярно проходят курсы повышения квалификации по химической, механической обработке поверхностей и восстановлению их качества, проводимые в разных регионах России, в том числе в Москве.

«Евроклининг» использует только современные технологии наведения чистоты.

Все химические средства тщательно отбираются по критериям химической и экологической безопасности. 

Услуги компании:

  • Полная комплексная уборка всех помещений;
  • Уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования;
  • Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели;
  • Ежедневная уборка квартир и частных домов;
  • Уборка офисов;
  • Мойка окон и фасадов зданий;
  • Высотный клининг: мытьё окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек;
  • Летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелёными насаждениями;
  • Химчистка мягкой мебели и текстиля от пыли и пятен профессиональными средствами;
  • Сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен;
  • Кристаллизация и шлифовка полов специальным оборудованием, нанесение защитных составов.
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Тула, Ханинский проезд, 9.
8 (4872)71-11-12

euroclining.tula@yandex.ru
eurocleaning71.ru
 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 14:38 0
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