Время для глобальной уборки: приводим в порядок квартиры, одежду, предметы интерьера
Myslo предлагает обзор химчисток, готовых предложить вам свои услуги. Чистота ваших вещей - их работа!
Myslo предлагает обзор химчисток, готовых предложить вам свои услуги. Чистота ваших вещей - их работа!
Сеть химчисток «Тулабыт»
«Тулабыт» - именно та компания, которой не страшно доверить чистку даже самых любимых вещей. Ведь это одна из старейших химчисток в городе: она на рынке уже более 14 лет! За это время «Тулабыт» не только получила колоссальный опыт и собрала грамотных специалистов, но и заслужила любовь тысяч туляков.
Работа в «Тулабыт» ведется на современном оборудовании. Изделия проходят чистку с помощью химических препаратов высокого качества. Среди них такие известные бренды как SOLVEY (Франция), «Универсал» (Россия), SEITZ (Германия), Dow Deutschland (Германия), Kreussler (Германия). Каждое средство и все оборудование имеет сертификаты качества, тщательно отбирается и постоянно проверяется технологами химчистки.
«Тулабыт» чистит:
- Изделия из натурального и искусственного меха, кожи, замши;
- Одежду из любого материала (от костюма до майки);
- Пледы, подушки, одеяла, чехлы;
- Шторы и тюль;
- Ковры;
- Спецодежду;
- Пуховики и пальто;
- Карнавальные костюмы;
- Тенты, палатки;
- Мягкие игрушки;
- Сумки.
Как видите, для «Тулабыт» практически нет невыполнимых задач. Здесь могут дать вторую жизнь буквально любой вашей вещи. И вам не нужно беспокоиться за качество: все будет сделано быстро и в лучшем виде.
Тулабыт также проводит тонирование изделий из гладкой кожи и замши. Химчистка вернет вашим вещам первоначальную свежесть, яркость и аккуратность.
Кроме того, в химчистках «Тулабыт» вам помогут с ремонтом одежды: замаскируют разорванные участки, заменят молнии и подкладки, подошьют брюки и многое другое.
И все это - по приемлемым ценам:
- изделия из натурального меха, кожи, замши - от 1000,00 за штуку;
- пледы, подушки, одеяла - от 300 руб за штуку;
- шторы, тюль - от 400 руб за штуку;
- ковры - 220 руб за кв.м;
- пуховики, пальто - от 750 руб за штуку;
- свадебные платья - 2000 руб за штуку;
- мягкие игрушки - от 350 руб за штуку;
- сумки, чемоданы, школьные рюкзаки - 350 руб за штуку;
- стирка и чистка спец. одежды - от 75 руб за кг;
- стирка постельного белья, скатерти, салфетки - от 45 руб за кг.
Доверьте химчистке «Тулабыт» свежесть и красоту ваших вещей!
Тула, улица Шевченко, 6-а
8 (4872) 35-82-50
8 (4872) 35-54-37
8 (4872) 35-55-68
Тула, улица Фрунзе, 11
8 (4872) 56-84-88
Тула, улица Вересаева, 10-а
8 (4872) 50-40-50
Тула, улица Вильямса, 32 (ТЦ "Континент")
8 (4872) 50-60-80
Тула, ул. Арсенальная, 1в (магазин "Спар")
8-905-620-65-66
Тула, улица Полюсная, 58 (Мясново, рядом с магазином «Прогресс»)
8 (953) 197-94-95
Тула, улица Кутузова, 13 (ТЦ «Кировский»)
8 (4872) 38-44-68
Косая Гора, улица Октябрьская, 1
Сеть химчисток «Орион»
Затеваете генеральную уборку? Необходима чистка ковра, подушек, одежды и автомобильных чехлов? Забудьте о том, чтобы бегать по разным местам. В химчистке «Орион» вам не только почистят всё, что нуждается в чистке, но и постирают одежду и отремонтируют её, если потребуется. Не надо искать, куда отдать почистить испачканное пальто или пуховик и где вернуть былой вид вашей любимой шубке.
Всё это сделают в химчистке «Орион»!
Здесь чистят практически всё – изделия из всех видов тканей и кожи:
- лыжные костюмы и изделия из мембранной ткани;
- пуховики;
- шубы из ценных пород меха,
- кожаные и замшевые вещи;
- изделия из меха и дублёнки;
- подушки;
- одеяла и пледы;
- шторы;
- мебельные чехлы;
- автомобильные чехлы;
- вечерние и свадебные платья, смокинги;
- одежду из шёлка, велюра;
- ковры.
Проводится ремонт текстильной одежды и других изделий.
Химчистка «Орион» работает и с организациями, которым необходима регулярная стирка рабочей одежды и постельного белья.
Доверьте свои вещи профессионалам и живите в чистоте вместе с химчистками «Орион»!
Внимание: владельцам карты «Забота» - скидка на услуги химчистки!
Тула, улица Плеханова, 147 корпус 2
8 (4872) 40-88-03 – единая справочная
Пункты приёма:
Тула, улица Оборонная, 87
8 (4872) 25-10-48
Тула, улица Демидовская, 74
8 (4872) 47-23-30
Тула, улица Макаренко, 2 ( м-н "Весна" цокольный этаж)
8-920-799-07-20
Щёкино, улица Емельянова, 22
8(48751) 4-34-88
Новомосковск, улица Коммунистическая, 31
8 (48762) 2-02-15
Донской, улица Октябрьская, 41-а
8-920-747-61-33
Клининговая компания «Евроклининг»
Компания начала свою деятельность в 2010 году. За годы работы она заняла лидирующие позиции в Туле в сфере профессиональной уборки.
Дело в том, что «Евроклининг» старается максимально соответствовать требованиям своих клиентов к качеству и безопасности оказания клининговых услуг. Для этого сотрудники компании регулярно проходят курсы повышения квалификации по химической, механической обработке поверхностей и восстановлению их качества, проводимые в разных регионах России, в том числе в Москве.
«Евроклининг» использует только современные технологии наведения чистоты.
Все химические средства тщательно отбираются по критериям химической и экологической безопасности.
Услуги компании:
- Полная комплексная уборка всех помещений;
- Уборка производственных, складских помещений, очистка инженерных сетей и оборудования;
- Уборка после ремонта и строительства: удаление строительной пыли и загрязнений со всех поверхностей, итоговая подготовка помещений к расстановке мебели;
- Ежедневная уборка квартир и частных домов;
- Уборка офисов;
- Мойка окон и фасадов зданий;
- Высотный клининг: мытьё окон и фасадов на высоте, очистка карнизов и козырьков от снега и сосулек;
- Летняя и зимняя уборка территории вокруг дома, офиса, уход за зелёными насаждениями;
- Химчистка мягкой мебели и текстиля от пыли и пятен профессиональными средствами;
- Сухая и влажная химчистка покрытий с удалением пятен;
- Кристаллизация и шлифовка полов специальным оборудованием, нанесение защитных составов.
Тула, Ханинский проезд, 9.
8 (4872)71-11-12