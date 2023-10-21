Что бесит ефремовцев?

Вторым в жребии после Щекино выпал Ефремов — один из самых дальних от Тулы городов. К сожалению или к счастью, недовольных подписчиков-ефремовцев в нашем телеграм-канале, оказалось не так много. Myslo также опросил своих надежных агентов в Ефремове. Вот что получилось.

Запах

Над Ефремовым частенько витают «ароматы ванили», схожие по запаху с канализационными сливами. Приехавшие в город впервые невероятно мучаются — для них такое неприемлемо, непривычно. Для ефремовцев, увы, норма. Накрывает город раз в неделю. На этот случай отработана инструкция безопасности — тут же закрыть форточку. Ну, а если ты на улице и тебе «посчастливилось» выйти на пробежку — берегись!

Недовольные положительными изменениями

Каждый раз, когда в городе делают что-то хорошее — находятся недовольные. Например, в 2019 году кардинально переделали Красную площадь.

Объективно пространство стало лучше: вместо двух убогих елок и открытой проезжей части, по которой неслись на М-4 фуры, появилась красивая площадка с фото-выставкой живописных мест и инсталляция «Сердце Ефремова». Нашлись недовольные.

Отрегулировали дорожное движение, поставив кучу лежачих полицейских, пешеходных переходов. Тоже недовольны.

Иногда кажется, что бы ефремовцам не сделали, — их не устраивает. Перенесли концерты с Красной площади на Октябрьский — недовольны. С Октябрьского в парк Бунина. Снова не так.

Бесит то, что людям не угодишь.

Стало меньше деревьев

Возле вышеупомянутого Октябрьского было всегда много деревьев, целый яблоневый сад. А теперь — голый асфальт и павильоны. Конечно, деревья спилили не сразу, но с каждым годом их число медленно сокращалось. Раньше можно было спрятаться их в тени, посидеть на лавочке. Сегодня нет уже и их. Наши агенты сообщают: недавно выпилили деревья возле администрации города.

Нечего делать

Развлечений в Ефремове также много, как в пустыне, по которой плывет облачко перекати-поля.

Либо спорт, либо кухонные посиделки с друзьями под крепкие напитки. Еще более или менее есть куда с детьми сходить, но взрослым… Речь идет как и об обычном досуге, так и о мероприятиях, которые были бы интересны молодежи.

Переминаться с ноги на ногу в парке на концерте ансамбля «Русская гармонь» — скучно. К слову, у некоторых активных ребят была идея сделать фестиваль автозвука, и они сделали его. Была хоть какая-то движуха! Но местные нажаловались в полицию, а администрация — промолчала.

Местные

В Ефремове какой-то особенный уровень токсичности населения. Возможно, влияет сосредоточие заводов и промышленности в маленьком провинциальном городке. Кто-то может поспорить, что во всех районных городах есть склочные люди. Но частенько легкие сплетни превращаются в абсурд, и были случаи, когда слухи хорошо портили репутацию и осложняли жизнь.

В Ефремове человек в черной футболке может легко стать сатанистом, а розовые штаны у парня — юбкой. Местные здесь знают о человеке больше, чем он сам. Так что доносы на молодежь, гремящую басами у гипермаркета, вообще не удивляют.

Найти вторую половинку

Из предыдущего пункта вытекает этот. В городе довольно проблемно найти вторую половинку. Будем честны: в маленьком городе не так много перспектив, как в большом и вся молодежь после школы уезжает в ближайшую Тулу, Воронеж, Москву. Возвращаются единицы.

И найти вторую половинку здесь — ну, очень проблематично. «Хорошие» кандидаты и кандидатки либо заняты, либо уехали. Приходится довольствоваться отношениями на расстоянии либо ждать, пока кто-то вернется из уехавших или переедет работать на крупное производство.

Присылайте свои истории на наш редакционный ящик [email protected] с пометкой «Что бесит».