Ольга Дроздова, актриса: У меня сохранился служебный пропуск, где написано «Профессия: примадонна»

Народные артисты России Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе уже 25 лет. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Три мамы

– Ольга, у вас такой урожайный на юбилеи год: 25 лет совместной жизни с Дмитрием Певцовым, 30 лет в театре «Современник» и 55 лет со дня рождения...

– Да, при этом свое 50-летие я, например, не отмечала. Хотя у нас в театре всегда устраивались праздники по серьезным датам. И не важно: народный ты артист или человек с обратной стороны сцены. Всегда были капустники, поздравления, такие домашний посиделки… Галина Борисовна (Галина Волчек – режиссер, художественный руководитель театра «Современник» – прим. авт.) всегда звонила и поздравляла меня с днем рождения, даже если у нас в тот момент были с ней прохладные отношения. Но пять лет назад так сложилось, что она к моей праздничной дате вынуждена была уехать в Израиль на лечение, и мы праздника не устраивали. Я тогда Галине Борисовне пообещала, что обязательно мы мое 55-летие отметим, и оно будет посвящено и театру, потому что я там так долго работаю... Но так получилось, что Волчек не дожила до нашего с ней запланированного отмечания… Я хочу сказать, что у меня всегда было три мамы: моя, Мария Ивановна, Ноэми Семеновна – мама моего супруга, и Галина Борисовна. Когда живешь под крылом у человека, с которым прожил больше лет, чем с мамой, и он тебя все эти годы взращивает, и вдруг враз исчезает – это тяжело, это настоящее горе...

– С ваших слов получается, что ваш театральный юбилей для вас важнее двух личных – это так?

– Скажу правду – да. Юбилей моей работы в театре «Современник» еще и потому очень важен, что это некий этап перехода, и он связан с трагическими событиями, с уходом Галины Борисовны…

Наш совместный юбилей с Дмитрием – он такой домашний, интимный

Я даже не считаю его юбилеем – я считаю, что это только начало нового периода нашей семейной жизни. Тем более что я еще привыкаю к новой фамилии.



Ольга по паспорту уже год как Певцова, но в народном сознании по-прежнему Дроздова.

– А как отметили в семье ваш личный юбилей?

– По-домашнему. Приехала моя мама из Находки, и мы посвятили этот юбилей ей. Все проходило в том формате, который для моей мамы самый приятный: спокойный, простой, с домашними пельменями, чебуреками и другой вкуснятиной…

Плюсы карантина

– Как прошла самоизоляция?

– Это долгая история! (Улыбается). Такое ощущение, что прошло уже лет десять с того момента, как отменился последний спектакль в театре «Современник». Это была постановка «Анархия», и прямо во время нее мы узнали, что завтра все заканчивается: закрываются театры, концертные залы, а мы все уходим на самоизоляцию. Началась более спокойная жизнь, и мы были готовы к любым испытаниям. Но только не к тому, что пришлось много работать с экраном. Это теперь такая новая форма существования. Самое сложное было, конечно, преподавать дистанционно. У студентов как раз были экзамены, но мы вовремя все сдали и по актерскому мастерству, и даже по танцу. Нашли особую форму для обучения и гордимся этим. Были и плюсы: нашлось время для моих вокальных занятий. И еще – наконец-то мы с мужем вместе репетировали общие номера: раньше из-за разных графиков работы было сложно сойтись вместе… И посмотрели много фильмов – тоже вместе…



Актриса с сыном Елисеем.

– Сын удаленно учился? Он же сейчас в кадетском классе…

– Да, Елисей учится в седьмом классе. И он, как и все, был на дистанционном обучении, а я ему помогала, и сейчас помогаю. Правда, иногда, наверное, я ему мешаю своим творческим разбором алгоритмов и задач по алгебре и геометрии и сочинений, которые нормальный семиклассник должен писать. Мы с ним углубляем познания, стараемся выйти за рамки школьной программы. Так что я учусь сейчас вместе с ним – будем считать, что это еще одно мое образование...

– Хотели бы, чтобы сын выбрал вашу профессию?

– Мы с мужем как-то даже об этом не думаем... У него много разных увлечений. Недавно он хотел быть уличным музыкантом. Они написали с другом песню и пошли на Чистые пруды петь, взяли с собой гитары. Папа, правда, остановил их... Мне нравится, что он в своем кадетском корпусе отвечает за, так сказать, культмассовый сектор, научился там сам играть на гитаре. Мне кажется, что любая профессия начинается с человеческого таланта, потому что профессионалов очень много, а вот талантливых, одаренных профессионалов – их немного. Вот мы и хотели бы, чтобы это вышло из нашего сына.

Примадонна и ежедневный подвиг

– Вы играли четыре сезона в Санкт-Петербурге в Театре музыкальной комедии главную роль в мюзикле «Голливудская дива»…

– Да, было такое. Трогательная история. У меня даже сохранился служебный пропуск, где написано «Профессия: примадонна». Просто так обозначается человек, который поет главную партию. Но я считаю, что профессионалы должны быть каждый в своем деле: певцы – петь, актеры – играть, танцоры – танцевать и так далее...

– Есть какие-то важные выводы, которые вы для себя сделали к 55-летию?

– Прочла в одной пьесе. Талант и сама жизнь на сегодняшний день – это гораздо важнее подвигов. Просто жить каждый день, особенно женщинам, – это великий подвиг. Потому что мальчишки, конечно, – они герои, они могут и спасти кого-то и так далее. А девчонки на земле совершают каждодневный жизненный подвиг: рожают и растят детей, поддерживают семью и многое-многое другое...

Досье myslo

Ольга Борисовна Дроздова

Народная артистка РФ.

Родилась 1 апреля 1965 г. в Находке.

Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В 1989 году принята в труппу московского театра «Современник».

В 2013 году вместе с мужем Дмитрием Певцовым набрали актёрский курс в Институте современного искусства (Москва).

Семья: муж Дмитрий Певцов, народный артист РФ, сын Елисей (род. 7 августа 2007 г.).

Избранная фильмография: «Алиса и Букинист», «Королева Марго», «Бандитский Петербург. Адвокат», «Остановка по требованию», «Ангел в сердце».