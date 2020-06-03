Детский гинеколог Татьяна Поборцева: Говорите с дочками на неудобные темы

Здоровый ребенок всегда счастлив и радуется жизни. Фото: pixabay.com

Дети растут быстро. Как подготовить девочку к изменениям, которые произойдут с ее телом в подростковом возрасте? Когда нужно идти на прием к детскому гинекологу? И когда поговорить о менструации?

На эти и другие вопросы отвечает детский акушер-гинеколог Тульской детской областной клинической больницы Татьяна Поборцева.

Родители с самого рождения должны понимать: каждая девочка – это будущая мама. Следить за репродуктивным здоровьем женщины нужно с первых дней и на протяжении всей жизни. В нашей стране есть раписание, когда девочки должны приходить на профилактические осмотры к гинекологу. Первый происходит при рождении ребенка, затем в три года, когда девочка идет в дет-ский сад, после этого в шесть лет, в десять и в двенадцать. А после наступления 14-летнего возраста девочка должна показываться специалисту ежегодно.

Многие думают, что в маленьком возрасте у девочек не может быть гинекологических проблем. Это не так. В возрасте до года гинекологи часто выявляют врожденные пороки развития и воспалительные заболевания наружных половых органов, которые связаны с нарушением гигиены.

Одна из распространенных патологий – сращение малых половых губ, она требует серьезного лечения и наблюдения.

После года на первое место выходят воспалительные заболевания наружных половых органов, это вульвиты и вульвовагиниты. Это тоже требует лечения, так что с визитом к специалисту лучше не затягивать.



Нужно обязательно записаться к детскому гинекологу, если:

У девочки в возрасте до 7 лет появились покраснение или раздражение в области наружных половых органов, выделения на нижнем белье, болезненность при мочеиспускании.

В возрасте от 7 до 10 лет нарушено строение наружных половых органов, не так проявляются признаки полового созревания.

После наступления менструации: продолжительность месячных больше 8 дней, интервалы между месячными меньше 21 дня или больше 45 дней, менструация слишком обильная (девочка сменяет больше четырех прокладок за сутки).

Все эти симптомы могут быть проявлением патологий. Если вы заметили у девочки хотя бы один из них, проконсультируйтесь у специалиста.



Во многом здоровье девочек зависит от соблюдения гигиены. Она должны быть разной в зависимости от возраста.

До года ребенка нужно ежедневно подмывать обычной чистой водой. Движения должны совершаться спереди назад. После того, как ребенок покакал, нужно тщательно вымыть каловые массы из области наружных половых органов и после этого нанести жирный крем. Разрешено использование моющих средств по мере необходимости, отдать предпочтение лучше средствам интимной гигиены для девочек. Но не увлекайтесь. Использовать их желательно не более одного раза в сутки. Например, после дефекации или во время общего душа.

В возрасте от 1 года до 7 лет сохраняются такие же требования гигиены: ежедневное омывание теплой проточной водой, использование средств для интимной гигиены, ежедневная смена нижнего белья, ношение белья из хлопчатобумажных тканей. Но ближе к семи годам нужно приучать девочку к самостоятельной гигиене.

В подростковом возрасте также не обойтись без средств для интимной гигиены, разработанных специально для девочек. Особое внимание нужно уделить гигиене в период менструации.

Диеты, недостаток витаминов и плохой сон – главные враги для становления менструации. Становление цикла – процесс непростой, повлиять на него может множество факторов, в том числе режим труда и отдыха и рацион питания.

Мода на сверххудых девочек наделала немало зла. Девочки часто бездумно соблюдают строгие диеты, намеренно голодают. Нарушается баланс микроэлементов и витаминов в организме. И, как следствие, у них нарушается цикл, а иногда и вовсе пропадает менструация.

Растущему организму необходимо полноценное и разнообразное питание. Тульская область – это йододефицитная зона, поэтому в рационе у девочки обязательно должны присутствовать морепродукты, морская капуста, морская рыба. Много йода также в фейхоа. Плюс к этому, так как у нас мало солнечных дней, нужно позаботиться о профилактике дефицита витамина D.

Не забываем также и о том, что во время менструации организм теряет кровь, поэтому в рационе должно присутствовать красное мясо (говядина, баранина, телятина).



Сейчас средний возраст начала менструации у девочек несколько меньше, чем раньше. Часто она начинается в 11-12 лет. Этому предшествует развитие вторичных половых признаков: у девочки начинает расти грудь, меняется фигура, появляются волосы на лобке и подмышках. Если такие изменения начались, значит, пришло время откровенного разговора про менструацию. Маме нужно донести главную мысль: менструация – это нормально, она есть у каждой женщины, ее не нужно бояться или стыдиться. Расскажите, как нужно вести себя в эти дни, донесите, что нельзя активно заниматься спортом, поднимать тяжести и принимать горячие ванны. Этого разговора нельзя избегать, девочки в школе начинают обсуждать месячные уже в 8-10 лет. И важно, чтобы ребенок получил правильную информацию от взрослого, а не начитался советов в интернете.

Многие гинекологические проблемы у девочек происходят из-за того, что родители стесняются говорить на неудобные темы. Особенно это актуально в период пубертата, когда у девочки меняется тело. Взрослые уже не помнят, но дети начинают стесняться себя. Некоторые девочки думают, что у них выросла опухоль, в то время как начала развиваться грудь, пугаются изменений наружных половых органов.

Когда в 14-15 лет начинается период активного пубертата и стоит вопрос о начале половой жизни и об отношении к этому процессу, помощь родителей тоже важна. Об этом нужно говорить в семье и с врачом. Тема половых отношений волнует подростков, если вы промолчите, девочка найдет, с кем это обсудить. Но не факт, что там она получит адекватную информацию.

С 15 лет девочка официально может посещать гинеколога самостоятельно. Для этого нужно взять направление у врача-педиатра. Но когда ребенку нужна экстренная помощь, то его примут без соблюдения формальностей. Так что если у вас возникла проблема и вы не можете обсудить ее с родителями, не пытайтесь решить ее самостоятельно, приходите за советом к специалисту. Детские гинекологи есть во многих больницах Тульской области. Наличие врача и время приема нужно уточнять в клинике.

Досье Myslo

Татьяна Анатольевна Поборцева

Детский акушер-гинеколог Тульской детской областной клинической больницы.

Родилась 22 марта 1984 года в Туле.

Окончила Воронежский государственный медицинский институт.

С 2008 года работала детским гинекологом в Белгороде.

С 2017 года работает в Тульской детской областной клинической больнице.