Детский гинеколог Татьяна Поборцева: Говорите с дочками на неудобные темы
Дети растут быстро. Как подготовить девочку к изменениям, которые произойдут с ее телом в подростковом возрасте? Когда нужно идти на прием к детскому гинекологу? И когда поговорить о менструации?
На эти и другие вопросы отвечает детский акушер-гинеколог Тульской детской областной клинической больницы Татьяна Поборцева.
Родители с самого рождения должны понимать: каждая девочка – это будущая мама. Следить за репродуктивным здоровьем женщины нужно с первых дней и на протяжении всей жизни. В нашей стране есть раписание, когда девочки должны приходить на профилактические осмотры к гинекологу. Первый происходит при рождении ребенка, затем в три года, когда девочка идет в дет-ский сад, после этого в шесть лет, в десять и в двенадцать. А после наступления 14-летнего возраста девочка должна показываться специалисту ежегодно.
Многие думают, что в маленьком возрасте у девочек не может быть гинекологических проблем. Это не так. В возрасте до года гинекологи часто выявляют врожденные пороки развития и воспалительные заболевания наружных половых органов, которые связаны с нарушением гигиены.
Одна из распространенных патологий – сращение малых половых губ, она требует серьезного лечения и наблюдения.
После года на первое место выходят воспалительные заболевания наружных половых органов, это вульвиты и вульвовагиниты. Это тоже требует лечения, так что с визитом к специалисту лучше не затягивать.
Нужно обязательно записаться к детскому гинекологу, если:
- У девочки в возрасте до 7 лет появились покраснение или раздражение в области наружных половых органов, выделения на нижнем белье, болезненность при мочеиспускании.
- В возрасте от 7 до 10 лет нарушено строение наружных половых органов, не так проявляются признаки полового созревания.
- После наступления менструации: продолжительность месячных больше 8 дней, интервалы между месячными меньше 21 дня или больше 45 дней, менструация слишком обильная (девочка сменяет больше четырех прокладок за сутки).
Все эти симптомы могут быть проявлением патологий. Если вы заметили у девочки хотя бы один из них, проконсультируйтесь у специалиста.
Во многом здоровье девочек зависит от соблюдения гигиены. Она должны быть разной в зависимости от возраста.
- До года ребенка нужно ежедневно подмывать обычной чистой водой. Движения должны совершаться спереди назад. После того, как ребенок покакал, нужно тщательно вымыть каловые массы из области наружных половых органов и после этого нанести жирный крем. Разрешено использование моющих средств по мере необходимости, отдать предпочтение лучше средствам интимной гигиены для девочек. Но не увлекайтесь. Использовать их желательно не более одного раза в сутки. Например, после дефекации или во время общего душа.
- В возрасте от 1 года до 7 лет сохраняются такие же требования гигиены: ежедневное омывание теплой проточной водой, использование средств для интимной гигиены, ежедневная смена нижнего белья, ношение белья из хлопчатобумажных тканей. Но ближе к семи годам нужно приучать девочку к самостоятельной гигиене.
- В подростковом возрасте также не обойтись без средств для интимной гигиены, разработанных специально для девочек. Особое внимание нужно уделить гигиене в период менструации.
Диеты, недостаток витаминов и плохой сон – главные враги для становления менструации. Становление цикла – процесс непростой, повлиять на него может множество факторов, в том числе режим труда и отдыха и рацион питания.
Мода на сверххудых девочек наделала немало зла. Девочки часто бездумно соблюдают строгие диеты, намеренно голодают. Нарушается баланс микроэлементов и витаминов в организме. И, как следствие, у них нарушается цикл, а иногда и вовсе пропадает менструация.
Растущему организму необходимо полноценное и разнообразное питание. Тульская область – это йододефицитная зона, поэтому в рационе у девочки обязательно должны присутствовать морепродукты, морская капуста, морская рыба. Много йода также в фейхоа. Плюс к этому, так как у нас мало солнечных дней, нужно позаботиться о профилактике дефицита витамина D.
Не забываем также и о том, что во время менструации организм теряет кровь, поэтому в рационе должно присутствовать красное мясо (говядина, баранина, телятина).
Сейчас средний возраст начала менструации у девочек несколько меньше, чем раньше. Часто она начинается в 11-12 лет. Этому предшествует развитие вторичных половых признаков: у девочки начинает расти грудь, меняется фигура, появляются волосы на лобке и подмышках. Если такие изменения начались, значит, пришло время откровенного разговора про менструацию. Маме нужно донести главную мысль: менструация – это нормально, она есть у каждой женщины, ее не нужно бояться или стыдиться. Расскажите, как нужно вести себя в эти дни, донесите, что нельзя активно заниматься спортом, поднимать тяжести и принимать горячие ванны. Этого разговора нельзя избегать, девочки в школе начинают обсуждать месячные уже в 8-10 лет. И важно, чтобы ребенок получил правильную информацию от взрослого, а не начитался советов в интернете.
Многие гинекологические проблемы у девочек происходят из-за того, что родители стесняются говорить на неудобные темы. Особенно это актуально в период пубертата, когда у девочки меняется тело. Взрослые уже не помнят, но дети начинают стесняться себя. Некоторые девочки думают, что у них выросла опухоль, в то время как начала развиваться грудь, пугаются изменений наружных половых органов.
Когда в 14-15 лет начинается период активного пубертата и стоит вопрос о начале половой жизни и об отношении к этому процессу, помощь родителей тоже важна. Об этом нужно говорить в семье и с врачом. Тема половых отношений волнует подростков, если вы промолчите, девочка найдет, с кем это обсудить. Но не факт, что там она получит адекватную информацию.
С 15 лет девочка официально может посещать гинеколога самостоятельно. Для этого нужно взять направление у врача-педиатра. Но когда ребенку нужна экстренная помощь, то его примут без соблюдения формальностей. Так что если у вас возникла проблема и вы не можете обсудить ее с родителями, не пытайтесь решить ее самостоятельно, приходите за советом к специалисту. Детские гинекологи есть во многих больницах Тульской области. Наличие врача и время приема нужно уточнять в клинике.
Татьяна Анатольевна Поборцева
Детский акушер-гинеколог Тульской детской областной клинической больницы.
Родилась 22 марта 1984 года в Туле.
Окончила Воронежский государственный медицинский институт.
С 2008 года работала детским гинекологом в Белгороде.
С 2017 года работает в Тульской детской областной клинической больнице.