Поливаем, косим, отдыхаем: самые важные покупки для дачи в июне

Как облегчить труд на даче и хорошо отдохнуть, знают в гипермаркете «Леруа Мерлен».

Первый месяц лета – горячая пора для садоводов и огородников: нужно ухаживать за недавно посаженными растениями, регулярно их поливать, бороться с сорняками и бурно растущей травой на газонах. Но и отдыхать тоже нужно! Как организовать работу и отдых на даче с помощью современных приспособлений и техники, рассказывает Алексей Макаров, руководитель отдела «Сад» гипермаркета «Леруа Мерлен».

Какие приспособления нужны для полива?

Если у вас на участке нет централизованного водоснабжения, первым делом подумайте о покупке емкости для воды. Если вода на участок подается централизованно, бочка тоже пригодится для сбора дождевой воды или для хранения воды про запас, на случай перебоев с водоснабжением. Оптимальный объем емкости – 150-200 литров, но в «Леруа Мерлен» можно найти бочки любой вместимости – от 48 до 227 литров.

От центрального водопровода поливать сад и огород удобно через шланги: они бывают на резиновой и ПВХ-основе. Резиновые – более дорогие, зато они менее чувствительны к минусовым температурам.

Впрочем, в летний сезон на даче это не столь актуально, поэтому ПВХ-шланг отлично подойдет для полива участка. В «Леруа Мерлен» в продаже есть ПВХ-шланги производства Польши и Германии, легкие, износостойкие и недорогие.

Если вам нравится всё необычное, обратите внимание на растягивающиеся шланги: под давлением воды они увеличиваются в длину, а без воды занимают совсем мало места.

Стремитесь упростить дачный труд? Купите к шлангу дождеватели – приспособления, которые надеваются на шланг и сами орошают водой определенную территорию. Прямоугольные рассеивают воду по квадрату, ротационные вращаются и поливают круговой ореол.

Чтобы быстро подключить шланг к водопроводу или рассеиватель к шлангу, не забудьте купить быстросъемные коннекторы. Они просто прищелкиваются к трубе/шлангу одним нажатием.

Коннекторы можно подобрать на шланги разного диаметра; они бывают пластиковыми и латунными: последние – более прочные, стойкие к механическим повреждениям.

С «Леруа Мерлен» вы сможете быстро организовать на огороде систему капельного полива.

Такой полив и для растений полезней (вода поступает сразу к корням растения, а не увлажняет сорняки), и затрат требует меньше: не нужно стоить на грядках со шлангом или носить воду лейками из бочки - достаточно просто открыть водопроводный кран или опустить конец шланга в емкость с водой.

Системы капельного полива, представленные в гипермаркете, разнообразны. Есть вариант доставки воды под корни растений, в виде шланга с отверстиями или капельницами под каждый кустик. А есть – для верхнего полива, когда влага в виде дождя или тумана (медкодиспесной водной пыли) орошает растения и снижает температуру в теплице.

Систему можно оснастить таймером, который обеспечит разный график полива – по определенным зонам, в конкретные дни недели или на необходимый промежуток времени.

Что выбрать для покоса травы?

Для начала определитесь, что вы собираетесь косить? Если у вас идеально ровный газон – покупайте газонокосилку. Если участок имеет сложный рельеф, выбирайте триммер. Если вам нужно справиться с буйными зарослями, - тоже триммер, но более мощный. А теперь о каждом варианте – подробнее.

Триммер удобен для покоса травы на неровных поверхностях – там, где проехать с газонокосилкой будет сложно. Он справляется с растительностью любой высоты, тогда как газонокосилка высокую траву просто примнет и не скосит.

Триммеры небольшой мощности компактны и удобны: с их помощью можно окосить даже узкие труднодоступные участки (под кустами, между сараем и забором и т. д.).

Они весят до 2 кг, так что их можно держать одной рукой.

Минус таких моделей – именно в малой мощности: для окоса больших площадей они не годятся.

Более мощные триммеры с верхним двигателем могут иметь два режущих элемента – леску и нож. Такой инструмент предназначен для расчистки среднезаросших участков. Эти триммеры тяжелее, и для удобства использования у них есть специальный ранцевый ремень, который распределяет вес косы на все тело.

Еще тяжелее, но и еще мощнее – бензиновые триммеры: они нужны для расчистки заросших территорий и справляются даже с порослью кустарников. Еще один плюс бензоинструмента в том, что с ним вы не привязаны к проводам и можете косить на любом удалении от дома.

Таким образом, мощность триммера нужно выбирать исходя из степени ухоженности и размеров участка.

Нет смысла покупать самый мощный триммер ради покоса лужайки, как и нецелесообразно брать самую простую и легкую модель для обработки больших заросших площадей.

Недорогие модели электрических газонокосилок предназначены для окоса 4-5 соток. Если ваша лужайка занимает большую площадь, имейте в виду: такие косилки имеют маленький травосборник, быстрее нагреваются и чаще требуют охлаждения, ими придется неоднократно проходить по одному месту.

Для больших территорий с густой травой лучше выбрать косилку помощнее: электрическую – от 1600 Вт, бензиновую – от 2,5-3 л. с. На таких территориях сложно собрать всю траву в травосборник, поэтому удобна будет функция бокового выброса травы, которой оснащены некоторые модели.

Одна из новинок «Леруа Мерлен» - трехколесные газонокосилки: они мобильны, могут проехать там, где неудобно косить траву 4-колесной техникой, но при этом они требуют более ровного участка.

Выбирая газонокосилку, обратите внимание на ширину окоса: маленькие модели скашивают за раз дорожку шириной 35-37 см, более серьезные – до 56 см.

Среди бензиновых косилок есть самоходные модели: они едут сами, их не нужно толкать, а лишь задавать направление движения. Учитывая, что бензиновые косилки достаточно тяжелые, самоходность – это неоценимое преимущество.

Как правило, даже на ровных участках с идеальными газонами есть места, куда сложно добраться газонокосилкой. Поэтому в дополнение к ней будет совсем нелишним купить легкий триммер, чтобы даже самые труднодоступные места вашего сада были ухоженными.

Что купить для приятного отдыха?

На даче можно и нужно отдыхать с комфортом. Например, загорать не на траве, а в удобном шезлонге, а от палящего солнца укрываться большим зонтом.

Расслабляться – в гамаке, подвесном кресле или на качелях. Выбирайте свой вариант – в «Леруа Мерлен» есть 2-3-4-местные модели, есть качели с тентами и москитными сетками, с раскладывающимся сиденьем, которое можно превратить в кровать.

Еще одна интересная модель – качели в павильоне: в нем вы можете отдыхать, защитившись от посторонних глаз, а можете снять сиденье и поставить под крышу стол и стулья.

Павильонов в гипермаркете много, разных размеров (от 3х3 до 3х6 м), с текстильными тентами, сетками от насекомых и даже с мебелью – готовая обеденная зона.

Садовая мебель продается и отдельно – из дерева, пластика и полиротанга. Пластик более практичен, но чувствителен к морозам, поэтому на зиму его лучше убирать под крышу; дерево не боится холодов, но нуждается в обработке защитными составами.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сейчас работает онлайн, любые товары для дачного отдыха можно выбрать на сайте и оформить их доставку на дом или воспользоваться услугой самовывоза.

А садовый центр гипермаркета уже открыт (с ограничениями по посещаемости). Здесь вы найдете все самые актуальные товары для дачного отдыха, включая приспособления для полива, технику для скашивания травы и мебель для отдыха.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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