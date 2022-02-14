Что бесит свадебного ведущего: о «колхозных» конкурсах, пьяных гостях и «кидающих» фотографах

Новый проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!

Наш сегодняшний участник — ведущий — от первого лица рассказывает, что и кто бесит его на мероприятиях. В силу профессии ему постоянно приходится работать с большим количеством людей. И, бывает, среди них попадаются неадекватные, из-за которых праздник может сорваться.

1. Некультурные

Бесят невоспитанные, некультурные люди, которые считают, что ты им что-то должен. Хочется, чтобы вокруг все относились с уважением к любой профессии.

Такие истории часто бывали на начальном этапе, когда нужно было работать за очень маленький гонорар. Попадаются люди, которые уверены: раз ты ведущий — должен сделать всё, что они хотят.

2. Пьяные гости

Бесят люди, которые не умеют культурно выпивать и в борьбе с алкоголем проигрывают. Это большая проблема для ведущего. Если есть гости, которые не могут себя контролировать, это может привести к конфликтам. А гасить их, между прочим, ведущему! Пьяные гости создают какую-то неудобную ситуацию, а тебе приходится срочно импровизировать, чтобы все прошло без последствий.

3. Безответственные «профессионалы»

Раздражают люди, которые безответственно подходят к делу. Спокойно ведешь мероприятие, а тебе внезапно в WhatsApp приходит сообщение, мол, ты что, прочитал не тот текст, не тех спонсоров назвал! А фишка в том, что никто тебе заранее не сообщил о корректировках!

4. Безумные люди

Бесит, когда ты работаешь со звездами, с топовыми артистами, а зрители начинают вести себя неадекватно. За фотографию, автограф готовы пойти по головам, всех передавить, даже если там дети…

5. «Колхозные» конкурсы

Ты идешь в ногу со временем, делаешь современную свадьбу, без «колхоза». Но обязательно найдется гость, который ничего не понимает и возмущенно скажет: «Блин, а где каравай, а почему мы торт не продаем?» Это и смешно, и бесит одновременно.

6. Фотосессия с гостями

Жутко бесит, когда молодожены берут с собой гостей, когда едут куда-то фотографироваться. Им уделяют максимум 10 минут. Оставшиеся три часа гости бухают и приезжают в ресторан уже, мягко говоря, не в себе.

7. Дальние родственники

Это очень смешно и немного бесит. Приезжает гость издалека. И обязательно во время поздравлений ему надо как бы случайно открыть конверт и показать, сколько там лежит денег. Мол, смотрите, какой я щедрый!

8. Деловые официанты

Во время свадьбы бывает всякое. Например, один из гостей затягивает свой тост, а дальше по времени всё немного сбивается. По плану горячее должны подавать в 17.00, но уже 17.02, молодожены танцуют первый танец. А на тебя уже официанты смотрят с таким лицом, как будто ты самый плохой в мире человек: «Мы же тебе сказали, в 17.00. Ты что, офигел?!»

9. «Кидающие» фотографы

Но главное, что бесит всех ведущих — фотографы, которые не скидывают фотографии после мероприятия! Фото — это то, что ты можешь выставить напоказ, демонстрировать людям. Хочется выкладывать в соцсети сразу качественные фотки, а не с телефона.

Просишь фотографа сразу скинуть пару фотографий. «Не вопрос, друг», — отвечает. А в итоге проходит месяц. Месяц, блин! Я так от одного и не дождался фотографий, в итоге забрал их «через пятое колено» у знакомых.

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