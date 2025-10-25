Что бесит авторов и админов Myslo?

Что же злит админов, раздражает и заставляет кипеть и бурлить, и даже швырять на пол свои любимые печатные машинки?

Итак, авторы и админы Myslo против читателей — их «бесячки» всех злее, и их бесит:

Портальцы, которые спрашивают, за что их забанили. Но ведь причина блокировки ВСЕГДА указана в профиле пользователя и под сообщением о бане. Отдельные персонажи, которые ведут себя токсично и провоцируют, а потом жалуются, что им ставят минусы. В реальной жизни за такое поведение вам бы тоже не дали ни медалей, ни званий — зато с удовольствием дали бы в нос. Вот и думайте. Беспочвенные обвинения в необъективности модерации, когда говорят, что правила не для всех одинаковые и у администрации сайта есть любимчики. Поверьте, это не так! Раздражает, когда старожилы Myslo пугают новичков злыми админами (если что — мы вовсе не такие). Посетители портала, которые не знают границ в оскорблениях и переходят на личности. Бесят неимоверно! Невнимательность комментирующих и неспособность дочитать новость до конца. Следствие такой невнимательности — пустые обвинения и критика вне контекста. Постоянные сиськи в новостях о погоде. Даешь красивые мужские торсы на радость всему прекрасному полу! Следующие фразы читателей в жалобах: «А воз и ныне там», «Лучше бы написали про…» Если вы считаете, что только вы одни используете это крылатое выражение и очень оригинальны, — нет, не вы одни (оттого оно не такое уж оригинальное и очень даже заезженное). Бесит, когда готовишь объемный многостраничный материал, долго работаешь над ним, потом его правит редактор, затем читает корректор… А после публикации меньше чем через минуту уже появляется первый коммент: «Статья — говно». Бесит! Вы же его даже не прочитали! Когда комментаторы поучают журналистов, как именно надо работать. Хочется спросить: а что же вы все не идете в журналистику, если знаете, как сделать этот мир лучше? Приходите и покажите нам класс! Раздражают пользователи, пытающиеся казаться экспертами в вещах, в которых не разбираются (ну это про интернет вообще). Утренняя лента, заполненная «кубиками». Мы должны проверить все видео на предмет нарушений. Чтобы даже бегло просмотреть утренние «шедевры», потребуется несколько часов — а ведь нужно заполнять ленту. И еще жить! Когда пишут: «Вот, плохой комментарий висит уже целый час, а админам плевать!» Нам не плевать, мы заполняем ленту или отошли выпить кофе, чтобы набраться сил для просмотра «кубиков». На модерацию дается 24 часа, поэтому настоятельно просим вас: не торопите, пожалуйста! Когда тыкают в лицо пабликами, в которых новость уже вышла, а у нас еще нет. Myslo — это СМИ, и мы должны проверить информацию перед публикацией, запросить комментарии, выяснить подробности. Мы несем бОльшую ответственность, чем «подслушки». Бесит, когда редакционные материалы принимают за «джинсу». Бывает, напишешь вроде бы классный репортаж, а в комментариях сразу: «Ну понятно, реклама!» Очень бесит!

Такие дела.

Но не смотря ни на что, мы вас очень любим, дорогие наши пользователи! И работаем для вас. Просто иногда слегка устаем.